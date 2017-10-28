Подназвание моей работы звучит как «Богословие Иоанна Зизиуласа в систематическом рассмотрении». Я выбрал указанную перспективу по двум важным причинам. Во-первых, такой «систематический» подход представляет собой альтернативу тому множеству академических трудов о Зизиуласе, которые построены в сравнительном ключе. Вторая причина имеет еще более важное значение и состоит в том, что с начала XXI века был опубликован ряд сборников богословских работ Зизиуласа. Отсюда возникает возможность максимально систематически исследовать и представить наследие этого православного богослова. В подтверждение этой недавно открывшейся перспективы я хотел бы назвать и кратко описать последние изданные тома.

В хронологическом порядке необходимо назвать сначала английский перевод диссертации Зизиуласа. Английская версия работы увидела свет в 2001 году, через 35 лет после греческого оригинала, и называлась «Евхаристия. Епископ. Церковь. Единство Церкви в Божественной Евхаристии и епископе в первые три века». Анализ этого труда предоставляет возможность четче проследить становление богословского почерка Зизиуласа как систематического богослова.

Другим важным изданием стал сборник «Общение и инаковость. Дальнейшие исследования о личности и Церкви» (2006). Он находится в определенной диалектической связи с книгой «Бытие как общение. Исследования о личности и Церкви» (1985). Их связь очевидна уже из подназвания — «дальнейшие исследования...» Содержание этого сборника, в котором впервые опубликованы важнейшие работы о тринитарном богословии и антропологии, объясняет особое внимание, которое я в дальнейшем уделяю этой книге.

Бортник Сергей - Общение и личность. Богословие митрополита Иоанна Зизиуласа в систематическом рассмотрении

К. : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2017. 394 с.

ISBN 978-966-2371-47-5

Бортник Сергей - Общение и личность. Богословие митрополита Иоанна Зизиуласа в систематическом рассмотрении - Содержание

Вступительное слово

Предисловие к русскому изданию

ВВЕДЕНИЕ

0.1. Биография Иоанна Зизиуласа

0.2. Свидетельства о признании Зизиуласа

0.3. Композиция работы

Глава 1. ВЛИЯНИЯ НА БОГОСЛОВИЕ ЗИЗИУЛАСА

1.1. Общая «православная традиция»

1.2. Взгляд на прошлое русского богословия: «школьное богословие» и его преодоление

1.3. Познание Бога в Его Теле: «церковность» как главная черта православного богословия XX века

1.4. Обновление русского богословия в «Парижской школе»

1.5. Обновление богословия в Греции: «поколение 1960-х»

1.6. Взгляд на прошлое греческого богословия: между филэллинизмом и византийским наследием

Экскурс 1. Экклезиология общения в русском богословии: принцип соборности и его влияние

A. Хомяков и свидетельства его влияния в русском богословии

Б. Наследие Хомякова в историческом контексте

B. Экклезиология Хомякова в труде «Церковь одна»

Г. Понятие «соборность» и его значение для православного богословия

Д. Причины влияния Хомякова и концепции соборности

Глава 2. СТАНОВЛЕНИЕ БОГОСЛОВИЯ ЗИЗИУЛАСА

2.1. Диссертация «Евхаристия, Епископ, Церковь»

2.2. Отмежевания и влияния в богословии Зизиуласа

Глава 3. «ОБЩЕНИЕ» В БОГОСЛОВИИ ЗИЗИУЛАСА

3.1. Продолжение православного предания

3.2. Евхаристически-экклезиологическая перспектива

3.3. Расширение экклезиологической перспективы

Экскурс 2. Христос Яннарас и «греческая фаза» богословия Зизиуласа

A. Свидетельства о связи с Яннарасом

Б. Зизиулас и Яннарас — сравнение научных путей

B. Схожие характеристики обоих мыслителей

Г. Самостоятельность Зизиуласа несмотря на схожесть

Глава 4. ПЕРСОНАЛИЗМ ЗИЗИУЛАСА

4.1. Подступы к персоналистской онтологии в учении о Боге

4.2. Подступы к персоналистской онтологии в антропологии.

4.3. Обоснование персоналистическо-экзистенциального подхода

4.4. Персоналистские перспективы в учении о Боге

4.5. «Богословская антропология»: призвание человека к бытию по «образу Троицы»

4.6. Инаковость vs. сосредоточенность на себе: преодоление индивидуализма

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РЕЦЕПЦИЯ БОГОСЛОВИЯ ИОАННА ЗИЗИУЛАСА

5.1. Контекстуальные издержки и их объяснение

5.2. К пониманию «предания Восточной Церкви»

5.3. Отношение к Западу: опасение или плодотворное влияние?

5.4. Методологические принципы Зизиуласа

5.5. Оценка заслуг богословского подхода Зизиуласа

Библиография

1. Тома трудов Зизиуласа и их сокращения

2. Источники: труды Иоанна Зизиуласа на славянских и европейских языках

3. Использованная литература на славянских языках

4. Использованная литература на европейских языках

Приложения

1. Труды (главы) в сборниках Зизиуласа

2. Библейский указатель

3. Указатель имен и важнейших понятий

Бортник Сергей - Общение и личность. Богословие митрополита Иоанна Зизиуласа в систематическом рассмотрении - Предисловие к русскому изданию

В основе этой книги - диссертация, написанная и успешно защищенная в 2013 году на Теологическом факультете Гейдельбергского университета Германии. Это книга православного богослова, ставящая своей целью осмысление наработок греческого иерарха и богослова - митрополита Иоанна Зизиуласа - в контексте развития православного богословия XX века.

Такое исследование на евангелическом факультете стало возможным благодаря определенному духу открытости и заинтересованности, царящему в университете в целом и на кафедре систематического богословия и догматики в частности. Во время моего обучения этой кафедрой руководил профессор Михаэль Велькер, широко известный богослов, желанный гость на богословских факультетах многих стран мира.

Эта работа постепенно возникала в общении с ним как моим научным руководителем и с целым рядом его учеников. Ее становление происходило благодаря как выступлениям на коллоквиумах, так и в обмене идеями с коллегами в более непринужденной обстановке. Подход в этой среде определялся принципом соработничества людей, «стремящихся найти истину».

Еще одной важной составляющей, способствовавшей формированию этой работы, было общение с профессором Карлом Христианом Фельми, который много лет руководил кафедрой истории и теологии христианского Востока на Теологическом факультете университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия). Любовь к традиции восточной Церкви сочеталась в нем с критическим умом, что помогло осмыслить место митрополита Иоанна Зизиуласа в контексте православного богословия XX века.

На формирование структуры этой работы большое значение оказал митрополит Иларион (Алфеев) с его идеей «контекстуального метода» богословия.

Эта идея помогла выстроить цепи взаимосвязей между различными православными богословами XX века. По возможности, описывая богословие греческого иерарха, я стремился поместить его в более широкую канву богословия Восточной Церкви. Эта идея помогла положительно изложить систему взглядов митрополита Иоанна, несмотря на специфику его греческого подхода, который сложно вписывается в стандарты как русской, так и немецкой богословской мысли.

Сам Иоанн Зизиулас является выдающимся православным богословом греческой традиции, который вместе с тем немало перенял от богословов «русской эмиграции», связанных с деятельностью Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Эта связь греческой и русской традиций имела немаловажное значение при написании данной работы.

Следует поблагодарить за финансовую поддержку издания этой книги немецкий благотворительный фонд «Реновабис». Мы познакомились и активно общались, начиная с 2014 года, когда различные христианские круги Германии и других стран Европы интересовались мнением из первых уст о положении Украинской Православной Церкви и Украины в целом. Я рад, что Фонд смог поддержать этот издательский проект.

Надеюсь, что читатель этой книги сможет по достоинству оценить богословские идеи митрополита Иоанна. Я считаю, что в целом они продуктивны, хотя и высказываются часто в форме определенного рода откровения, без отсылок на схожие идеи у других богословов и без подобающей аргументации.

Важной мыслью на разных этапах написания этой работы был совет моего научного руководителя: «Пишите так, чтобы Вашу работу было интересно читать!» Развитие сюжета книги в легкой для восприятия форме и продуманная композиция построения - это те характеристики, которые должны удовлетворить эстетический вкус читателя.