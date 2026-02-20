Борзенко - Ноосферный гуманизм

Что век грядущий нам готовит? Какой выбор сделает человечество в новом тысячелетии, испытывая все возрастающие «стрессы» глобальных опасностей? Фашизм, большевизм, ядерные войны, планетарное истощение, всеобщее загрязнение, озоновые дыры, СПИД, наркомания, терроризм!

Одни люди связывают жизнь человеческую с Церковью, уповая на Царство Небесное. Другие — с самостоятельным строительством «рая на земле». Третьи считают: только деньги позволят разобраться в том, что надо делать. Четвертые убеждены, что единственной надеждой человечества является неуклонный научно-технический прогресс. Некоторые полагают, что мир умнеет, другие — что зло растет, природа гибнет и мир разрывается на несовместимые части... Так чья же точка зрения восторжествует?

Борзенко Игорь - Ноосферный гуманизм

Сост. В.И. Борзенко, А.Г. Гачевой, Т.А. Щегляевой, примеч. А.Г. Гачевой и Т.А. Щегляевой

М.: Академический проект, 2020, 526 с.

Серия "Философские технологии: философия космизма"

ISBN 978-5-8291-3442-9

Борзенко Игорь - Ноосферный гуманизм - Содержание

Философия космизма: исторический контекст

На пороге великого согласия (От свободного потребления через экологическое сохранение к ноосферному развитию)

Статьи и доклады

Ноoсферный гуманизм (неоконченная книга)

Письма, отклики, заметки, программы учебных курсов

In memoriam

Б.Г. Режабек. Философ ноосферного гуманизма (Послесловие)

Примечания

Указатель имен