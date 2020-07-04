50 библейских портретов - Поль Бошан

Впрочем, его жизненный путь был достаточно обычным для католического ученого. Он родился во французском городе Тулузе в 1924 г. В 1941-м вступил в Общество Иисуса (орден иезуитов). С 1948 по 1951 гг. находился в Китае, где изучал его язык и культуру. В 1954-м был рукоположен во священника в Лионе. В 1950-60-х гг. несколько лет совершенствовал свое образование в библейских институтах Иерусалима и Рима. По возвращении во Францию в 1965 г. стал преподавателем, а вскоре и деканом Фурвьерского иезуитского факультета богословия в Лионе. С 1974 г. отец Поль Бошан преподавал в Париже в Центре "Севр" (Иезуитский институт богословия и философии) вплоть до своей кончины в апреле 2001 г.

Паолин, 2005 г. - 280 с.

Поль Бошан - 50 библейских портретов - Содержание

Приложение:

Поль Бошан - 50 библейских портретов - Другой Илия

А что — есть два Илии? Тот, который одержал ослепительную победу над пророками Ваала, и тот, который, чуть позже, желает умереть? Мы знали, что он совсем один; теперь мы видим его потерявшим надежду. Под одиноким деревом в пустыне он произносит слова, которые заставляют нас глубоко задуматься: "Я не лучше отцов моих" (3 Цар 19. 4). Он вспоминает о том поколении, которое умерло в пустыне во времена Исхода из-за своей неверности. Он просит смерти: "Довольно уже, Господи; возьми душу мою!"

Дело в том, что Иезавель — та самая царица, языческих пророков которой истребил Илия, — поклялась отомстить ему и послала сказать ему об этом (3 Цар 19. 2). Чтобы спасти свою жизнь, Илия вместе со слугой покидает Север и доходит до того места, где начинается пустыня. Далее он идет уже один и, преодолев расстояние одного дня пути, оказывается "под одиноким можжевеловым кустом". На первый взгляд, его жалоба — это смятение беглеца, оказавшегося в смертельной опасности.

Более критический взгляд ведет нас немного дальше. Ведь Илия не жалуется Богу на финикиянку Иезавель, а обвиняет свой народ: "Сыны Израилевы оставили завет Твой, [...] пророков Твоих убили мечом; остался я один". Эта жалоба повторится два раза в одних и тех же словах. Когда Бог ответит Илии, Он пообещает сохранить жизнь "остатку" Израиля "из семи тысяч мужей", которые верны Ему. Таким образом, речь идет не столько об опасности, которой подвергается Илия, сколько о неудаче его миссии. Это оказывается неожиданным для читателя, ведь чудо на Кармиле возвратило тех израильтян, которые обратились к языческому Ваалу: Илия вернул их к Ягве.