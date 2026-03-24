Поклонение - это один из наиболее увлекательных предметов, который только может изучать христианин. Поклонение затрагивает как наш внутренний мир, так и наши внешние отношения. Сегодня во многом оно остается дня нас тайной.

Как у алмаза, у поклонения есть множество неизведанных граней. Поклонение выходит за пределы нашего понимания, потому что обращено к Святому Духу. Великому Богу, Творцу неба и земли. Читая эту книгу, вы научитесь лучше понимать суть поклонения и переживете радость свежего прикосновения Божьего присутствия.

Некоторые христиане считают, что пение - это и есть поклонение. Но у него маю общего с громкой музыкой. Поклонение - это не просто игра на гитаре и пение песен. Это также не наши пожертвования и посещение церковных служений. И хотя эти вещи могут быть проявлением поклонения, они сами по себе им не являются. Так что же такое настоящее духовное поклонение?

Что значит на самом деле "поклоняться Богу в духе и истине"?

ЛаМар Бошман - Исследование загадки поклонения

Издательство "Светлая звезда" 2006 г.

ISBN 966-426-014-2

ЛаМар Бошман - Исследование загадки поклонения - Содержание

Предисловие

Неделя первая – Огонь для поклонения

Текст: Деяния 17:26,27; Такими нас создал Бог; Это присуще всем; Ложное поклонение; По какому пути пойти?; Умение поклоняться – врожденное свойство; Поклонение всеобъемлюще; Уподобление; Кто мы?; Мое дело – сказать, ваше – решить; Проверьте себя; Обсуждение, применение, молитва

Неделя вторая – Кому мы поклоняемся

Текст: Псалом 85:8,9; Объект поклонения; Ревнитель; Идолопоклонство; Краеугольный камень поклонения; Насколько Он ценен для нас; Божий характер; Бог триединый; Бог существует, потому что существует; Бог самодостаточный; Бог вечный; Бог бесконечный; Бог неизменный; Бог всеведущий; Бог мудрый; Бог – Верховный Владыка; Бог всемогущий; Бог непостижим; Бог вездесущ; Бог верен; Бог благ; Бог справедлив; Бог милостив; Бог милосерден; Бог есть любовь; Бог святой; Бог велик; В красоте святости; Обсуждение, применение, молитва

Неделя третья – Почему мы поклоняемся

Текст: Откровение 15:4; Созданные поклоняться; Наученные поклоняться; Призванные поклоняться; Приглашенные поклоняться; Искупленные, чтобы поклоняться; Преимущества поклонения; Незащищенность жизни человека, не поклоняющегося Богу; Все дело в приоритетах; Обсуждение, применение, молитва

Неделя четвертая – Что такое поклонение?

Текст: 1 Коринфянам 10:31; Загадка; "Поклонение" по-английски; "Поклонение" по-древнееврейски; "Поклонение" по-гречески; Сердцевина поклонения; Больше, чем песня; Поклонение органично; Поклонение – это открытие; Поклонение – это духовное действо; Поклонение – это жизнь; Обсуждение, применение, молитва

Неделя пятая – Где мы поклоняемся

Текст: 1 Коринфянам 3:16; Место поклонения; Поклонение индейцев из племени виннебаго; Где надо поклоняться; В собрании и "тайной комнате"; Время поклонения; Поклонение в "шабат"; Распорядок дня; Обсуждение, применение, молитва

Неделя шестая – Виды поклонения

Текст: Псалом 150:1-6; Без первого свидания не обойтись!; Уникальный способ выражения поклонения; Объятия и поцелуи; Разберитесь в себе; Чего ожидает от нас Бог; Звуковое поклонение; Молчаливое поклонение; Неподвижное поклонение; Поклонение с помощью жестов; Музыкальное поклонение; Поклонение в собрании и в небольшой группе; Разнообразие – отличительная черта поклонения; Обсуждение, применение, молитва

Неделя седьмая – Бог о поклонении

Текст: Иоанна 4:24; Яхве говорит о поклонении; Иисус учит поклонению; Иисус – совершенный поклонник; Апостол Павел о поклонении; Обсуждение, применение, молитва

Неделя восьмая – ДНК поклонника

Текст: Матфея 15:8,9; Широкое и узкое понимание поклонения; Поклонение лишено искусственности; Внутри, а не снаружи; Дела сердечные; "Горизонтально" и "вертикально"; Роль исполнительства в поклонении; Сокрушенный и смиренный; Поклонение – это не хвала; Следите за своими мотивами; Окраска поклонения; Обсуждение, применение, молитва

Неделя девятая – Поклонение на небесах

Текст: Откровение 5:8,9; Совершенное поклонение; Верховный престол; Небесные песни; Небесные музыканты; Небесные музыкальные инструменты; Небесный порядок поклонения; Стили поклонения на небесах; Обсуждение, применение, молитва



Неделя десятая – Поклонение и присутствие Бога

Текст: Псалом 99:2; Хвала и Божье присутствие; Всегда и везде; Перед лицом Бога; Прикоснуться и ощутить; Как обрести Божье присутствие; Как войти в Божье присутствие, Обсуждение, применение, молитва

Неделя одиннадцатая – Поклонение в собрании

Текст: Ефесянам 2:19-22; Собрание; Духовные жертвы; Служение поклонения; Лидер группы прославления; Группа прославления; Роль лидеров церкви; Поклонник; Причастие; Новая песня; Обсуждение, применение, молитва

Неделя двенадцатая – Вы поклонник?

Текст: Луки 10:27; Наша прерогатива и ответственность; Как и почему мы поклоняемся; Характеристика поклонника; Сердце, душа, крепость, разум; Цари и священники

Экзамен

ЛаМар Бошман - Исследование загадки поклонения - Огонь для поклонения

ТЕКСТ: ДЕЯНИЯ 17:26,27

На судебное разбирательство по делу Майкла Джексона приехали многие поклонники – поддержать своего американского кумира.

Одна женщина, работник детского учреждения, даже написала заявление об увольнении, чтобы иметь возможность хотя бы постоять у здания суда. Она надеялась увидеть своего героя собственными глазами и хоть миг побыть рядом с ним, поэтому настойчиво приходи ла туда каждый день в течение многих месяцев (это стоило ей денег!). Зачем эта чудачка залезла в долги? Думаю, ей просто не терпелось достичь своей цели. Это было ощущение, подобное постоянному зуду. Понимаете? Она была полна горячего желания хоть одним глазком взглянуть на объект своего поклонения!

ТАКИМИ НАС СОЗДАЛ БОГ

Когда антропологи изучают ту или иную цивилизацию, одним из предметов их изучения являются объекты ее поклонения. Поклонение – неотъемлемая часть культуры, так как каждый народ поклоняется чему-либо или кому-либо. Ацтеки и индийцы, африканские племена и эскимосы – всякая туземная культура включает в себя элементы поклонения. Чему только ни поклонялись люди: идолам, духам, знахарям, богатству, власти, положению в обществе и так далее.