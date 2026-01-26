Есть четыре стадии обретения компетентности. Что бы стать «безжалобным человеком», вам придется пройти каждую из них.

Сожалею, но перепрыгивать этапы не удастся. Пропустив хотя бы один из них, вы не сможете осуществить долговременные перемены. Одни стадии требуют больше времени, другие меньше.

Это очень индивидуально. Можно проскочить один этап и «зависнуть» на другом. Но если вы запасетесь терпением, вы пройдете их все.

Как и большинство людей, решившихся присоединиться к программе «Без жалоб», я вскоре обнаружил, как часто жалуюсь в повседневной жизни: изливаю свое недовольство по поводу работы, жалуюсь на болячки, сокрушаюсь о политических и мировых проблемах, сетую на погоду.

Для меня было настоящим шоком осознать, сколь часто мои слова несут в себе разрушительную энергию, ведь я всегда считал себя позитивным человеком!

Уилл Боуэн - Мир без жалоб: 21 день без жалоб, критики и сплетен и жизнь изменится!

Москва: 000 Издательство «София», 2012 г. - 160 с.

ISBN 978-5-399-00384-9

Уилл Боуэн - Мир без жалоб: 21 день без жалоб, критики и сплетен и жизнь изменится! – Содержание

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Введение

Часть 1. Неосознаваемая Неспособность

Глава 1. Жалуюсь, значит, существую

Глава 2. Жалобы и здоровье

Часть 2. Осознаваемая Неспособность

Глава 3. Жалобы и отношения

Глава 4. Пробуждение

Часть 3. Осознаваемая Способность

Глава 5. Молчание и язык жалоб

Глава 6. Критики и помощники

Часть 4. Неосознаваемая Способность

Глава 7. Мастерство

Глава 8. Чемпионы 21-дневной программы

Заключение. Uva Uvam Videndo Varia Fit

Уилл Боуэн - Мир без жалоб: 21 день без жалоб, критики и сплетен и жизнь изменится! - Введение

Я хотел бы поделиться с вами идеей, которая преобразила мою жизнь, и я в этом уверен может преобразить вашу.

Пусть вас не смущают высокие слова. Эта простая идея помола уже очень многим, о чем свидетельствует огромное количество электронных сообщений, писем и телефонных звонков. Суть ее состоит в том, чтобы попытаться прожить двадцать один день подряд без жалоб, критики и сплетен.

Как правило, мы не замечаем за собой этих вредных проявлений. Отслеживать их, особенно на первых порах, помогает простой ритуал: надев на запястье браслет (любого цвета, например, фиолетовый), нужно снимать его с одной руки и надевать на другую всякий раз, когда поймаете себя на жалобе или сплетне. Постепенно вы усвоите новую, весьма полезную позитивную привычку.

Именно так это и происходит: сначала вы сознательно изменяете свои слова, затем меняются ваши мысли и, наконец, вы получаете удивительную (и увлекательную) возможность творить собственную жизнь. Те, кому это удалось, рассказывали мне воистину чудесные истории об избавлении от хронических болей, улучшении взаимоотношений, успехах в профессиональной сфере, а главное о том счастье, которым наполнилась их жизнь.