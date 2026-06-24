Духовный интеллект, или SQ, представлен в книге Джо Боулби как «высший интеллект», заложенный в каждом человеке и связанный не с религиозной принадлежностью, а с умением понимать себя, свой разум, свои страхи, внутренние ограничения и глубинные источники счастья. Автор исходит из мысли, что современный человек обучен множеству полезных навыков, но почти не обучен главному — искусству быть счастливым, сохранять внутреннее равновесие и восстанавливаться после жизненных кризисов.

Книга предлагает десять практических шагов развития духовного интеллекта: от пересмотра личной истории и встречи с собственной Тенью до освобождения от иллюзии контроля, обретения внутреннего покоя, восстановления жизненной силы и связи с природой. Боулби соединяет элементы современной психологии, медитативных практик, буддийской мудрости и шаманских традиций, предлагая читателю путь самопознания, внутренней свободы и более осознанной жизни.

Боулби Джо – Духовный интеллект – Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью

Джо Боулби. – Духовный интеллект. Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью / пер. с англ. О. Медведь; науч. ред. Т. Шапошникова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 240 с. – (Psychologies).

ISBN 978-5-00195-359-3

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