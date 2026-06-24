Боулби - Духовный интеллект
Духовный интеллект, или SQ, представлен в книге Джо Боулби как «высший интеллект», заложенный в каждом человеке и связанный не с религиозной принадлежностью, а с умением понимать себя, свой разум, свои страхи, внутренние ограничения и глубинные источники счастья. Автор исходит из мысли, что современный человек обучен множеству полезных навыков, но почти не обучен главному — искусству быть счастливым, сохранять внутреннее равновесие и восстанавливаться после жизненных кризисов.
Книга предлагает десять практических шагов развития духовного интеллекта: от пересмотра личной истории и встречи с собственной Тенью до освобождения от иллюзии контроля, обретения внутреннего покоя, восстановления жизненной силы и связи с природой. Боулби соединяет элементы современной психологии, медитативных практик, буддийской мудрости и шаманских традиций, предлагая читателю путь самопознания, внутренней свободы и более осознанной жизни.
Боулби Джо – Духовный интеллект – Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью
Джо Боулби. – Духовный интеллект. Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью / пер. с англ. О. Медведь; науч. ред. Т. Шапошникова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 240 с. – (Psychologies).
ISBN 978-5-00195-359-3
Боулби Джо – Духовный интеллект – Содержание
Введение
Часть I. Познаём свой разум
Высший разум
Что же такое духовность?
Часть II. Развиваем духовный интеллект
Шаг первый. Расскажите историю о себе
Шаг второй. Выйдите из собственной Тени
Шаг третий. Танцуйте под собственную барабанную дробь
Шаг четвертый. За пределами времени
Шаг пятый. Реальность — это не то, что вы о ней думаете
Шаг шестой. Ослабьте хватку
Шаг седьмой. Стремитесь к покою
Шаг восьмой. Найдите жизненную силу
Шаг девятый. В контакте с природой
Шаг десятый. Поговорите с собой по душам
Идем дальше
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