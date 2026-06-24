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Боулби - Духовный интеллект

Боулби - Духовный интеллект
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Shamanism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health, Эзотеризм
Series Psychologies (1 book)

Духовный интеллект, или SQ, представлен в книге Джо Боулби как «высший интеллект», заложенный в каждом человеке и связанный не с религиозной принадлежностью, а с умением понимать себя, свой разум, свои страхи, внутренние ограничения и глубинные источники счастья. Автор исходит из мысли, что современный человек обучен множеству полезных навыков, но почти не обучен главному — искусству быть счастливым, сохранять внутреннее равновесие и восстанавливаться после жизненных кризисов.

Книга предлагает десять практических шагов развития духовного интеллекта: от пересмотра личной истории и встречи с собственной Тенью до освобождения от иллюзии контроля, обретения внутреннего покоя, восстановления жизненной силы и связи с природой. Боулби соединяет элементы современной психологии, медитативных практик, буддийской мудрости и шаманских традиций, предлагая читателю путь самопознания, внутренней свободы и более осознанной жизни.

Боулби Джо – Духовный интеллект – Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью

Джо Боулби. – Духовный интеллект. Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью / пер. с англ. О. Медведь; науч. ред. Т. Шапошникова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 240 с. – (Psychologies).
ISBN 978-5-00195-359-3

Боулби Джо – Духовный интеллект – Содержание

  • Введение

  • Часть I. Познаём свой разум

    • Высший разум

    • Что же такое духовность?

  • Часть II. Развиваем духовный интеллект

    • Шаг первый. Расскажите историю о себе

    • Шаг второй. Выйдите из собственной Тени

    • Шаг третий. Танцуйте под собственную барабанную дробь

    • Шаг четвертый. За пределами времени

    • Шаг пятый. Реальность — это не то, что вы о ней думаете

    • Шаг шестой. Ослабьте хватку

    • Шаг седьмой. Стремитесь к покою

    • Шаг восьмой. Найдите жизненную силу

    • Шаг девятый. В контакте с природой

    • Шаг десятый. Поговорите с собой по душам

  • Идем дальше

  • Что еще почитать

  • Благодарности

  • Об авторе

Views 46
Rating 5.0 / 5
Added 24.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю

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