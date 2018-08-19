Откровение 14: 11 было на протяжении веков основным доказательным текста для доктрины об аде, как о меcте вечных мучений. В этом исследовании предлагается, что этот текст не поддерживают эту теорию вечного сознательного мучения, как наказания Богом своих врагов.

Очень эмоциональные дискуссии существуют в вопросе о природе ада, в зависимости от того, как богословы должны основывать и обосновывать свои выводы в толковании Писания. Доктор Боулз, ректор церкви Святого Стефана, в Брисбене, представляет свежий анализ ключевого текста в этом отношении.

Традиционная трактовка ада как вечного мучения - это доктрина, неприятная даже для многих ее сторонников. Об этом не любят много учить и говорить в церкви. Но когда она оспаривается, сразу возникает «ортодоксальное» рвение, чтобы защитить ее, как защитный щит. Кондиционалистская интерпретация будет служить экзегетам добрую службу, показывая, что существует другая парадигма для рассмотрения этой проблемы. Она позволяет открыть нам некоторое двустороннее движение между нашей доктриной и фактическими текстами. Давайте позволим этим текстам говорить самим за себя.