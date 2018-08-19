Боулз - Учит ли Откровение 14:11 о вечных мучениях
Очень эмоциональные дискуссии существуют в вопросе о природе ада, в зависимости от того, как богословы должны основывать и обосновывать свои выводы в толковании Писания. Доктор Боулз, ректор церкви Святого Стефана, в Брисбене, представляет свежий анализ ключевого текста в этом отношении.
Ральф Боулз - Учит ли Откровение 14:11 о вечных мучениях? Изучение текста-доказательства об окончательном наказании
Ralph G. Bowles
Evangelical Quarterly, 73:1 (2001),21-36.
Ральф Боулз - Учит ли Откровение 14:11 о вечных мучениях? Изучение текста-доказательства об окончательном наказании - Содержание
- Интерпретация Откр. 14.11 кондиционалистами
-
Смысл отрывка Откровение 14.11
- Литературная структура группы стихов Откровение 14: 9-11
- Непосредственный контекст Откровение 14 глава
- Более широкий контекст Откровения Иоанна
- Общее библейское учение о судьбе неспасенных грешников
- Индивидуальные библейские отрывки и наши доктринальные предпочтения
- Заключение
Ральф Боулз - Учит ли Откровение 14:11 о вечных мучениях? Изучение текста-доказательства об окончательном наказании - Заключение
Откровение 14: 11 было на протяжении веков основным доказательным текста для доктрины об аде, как о меcте вечных мучений. В этом исследовании предлагается, что этот текст не поддерживают эту теорию вечного сознательного мучения, как наказания Богом своих врагов.
Традиционная трактовка ада как вечного мучения - это доктрина, неприятная даже для многих ее сторонников. Об этом не любят много учить и говорить в церкви. Но когда она оспаривается, сразу возникает «ортодоксальное» рвение, чтобы защитить ее, как защитный щит. Кондиционалистская интерпретация будет служить экзегетам добрую службу, показывая, что существует другая парадигма для рассмотрения этой проблемы. Она позволяет открыть нам некоторое двустороннее движение между нашей доктриной и фактическими текстами. Давайте позволим этим текстам говорить самим за себя.
спасибо
Спасибо, Игорь, за проделанную работу - переводы западных богословов крайне важны, на русский переведено не более миллионной доли процента...