Чейсовская коллекция

В этой книге термин мудрецы относится к группе еврейских ученых, имена которых упоминаются в талмудической литературе.

«Мудрецы» действовали примерно во II—VI вв. н. э. в Палестине и в Вавилонии.

Эта группа возникла из одной из сект в иудаизме I в. н. э., и в их кругах были составлены основные литературные произведения талмудического иудаизма — мидраши и Талмуды.

Даниэль Боярин - Израиль по плоти – О сексе в талмудической культуре — Чейсовская коллекция

Москва: Книжники ; Текст, — 2012 г. -560 с.

ISBN 978-5-995З-0198-1 (Книжники)

ISBN 978-5-7516-1097-5 (Текст)

Даниэль Боярин - Израиль по плоти – О сексе в талмудической культуре — Чейсовская коллекция - Содержание

Благодарности

Замечания о терминах «талмудический» и «мудрецы»

Введение

1. Посмотрите на Израиль по плоти. Об антропологии и сексуальности в иудаизме эпохи поздней античности

2. Диалектика желания: «дурное начало — хорошо весьма»

3. Разные Евы: мифы о происхождении женщины и рассуждения о сексе в браке

4. Воплощение: мужья, жены и сексуальный диалог

5. Вожделение после учения. Тора как «другая жена»

6. Ученые дамы: сопротивление мужского дискурса

7. (Вос)создавая мужа. Конструирование маскулинного тела мудреца

Приложение: история рабби Эльазара, сына рабби Шимона (ВТ, Бава мециа, 8зб-85а)

Заключая и предваряя: изучение Талмуда как культурная критика

Послесловие

Глоссарий

Книги Еврейской Библии

Краткие сведения о мудрецах, упомянутых в книге

Алфавитный указатель имен

Библиография

Даниэль Боярин - Израиль по плоти – О сексе в талмудической культуре — Чейсовская коллекция – Введение

В своем Tractatus adversus Judaeos («Трактате против иудеев») Августин выдвигает следующие об­винения: «Посмотрите на Израиль по плоти» (1 Кор., 10:18). Как мы знаем, они Израиль по плоти; но евреи не понимают смысла этого и в результате проявляют себя несомненно плотскими. (VII, 9)

Августин знал, о чем говорил: евреи и христиане по-разному относятся к телу. Он начинает с замечания Павла в Послании к Коринфянам, относящегося к словам Еврейской Библии про «Из­раиль». Павел утверждает, что слова эти сказаны об Израиле «по плоти», т. е. в буквальном смысле слова. Здесь Павел руководствуется своей платонической доктриной, согласно которой происхо­дящее в материальной, плотской реальности имеет духовное значение. Это относится как к словам текста, так и к событиям в мире. Так же, как существует Израиль по плоти, существует и «Израиль по духу» — неевреи (наряду с евреями), верующие в Христа.

Августин же усматривает парадокс в том, что Израиль по плоти, т. е. евреи, претендуя на роль истинного Израиля, демонстрируют свое непонимание как материального, так и духовного смысла Писания. Тем самым этот народ навеки обрекает себя на исключительно плотское, а не духовное существование. Материальность еврейского миропонимания обрекает Израиль навеки оставаться в плотской сфере. Это означает, что герменевтические практики еврейских мудрецов, коллективное существование народа Израиля и преувеличенное внимание евреев к сексу и воспроизводству осуждены Отцом как «плотские». Такого рода обвинения евреев в неоспоримой «плотскости» были общим местом во многих христианских полемических произведениях поздней античности.

В настоящей книге я предлагаю рассмотреть эти воззрения Августина и других авторов, называвших евреев существами плотскими. Мне кажется, можно обнаружить немало верного в часто встречающемся у Отцов церкви взгляде на христиан и иудеев того времени как на две культур­ные формации, различные по своему отношению к телу, а особенно к сексуальности. Я рассмотрю также воздействие этого различия на формирование структуры отношений между полами и других форм социальной жизни в иудаизме мудрецов, создателей талмудической литературы, и их последователей.

Даниэль Боярин (Daniel Boyarin)