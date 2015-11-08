Боярин - Израиль по плоти
Чейсовская коллекция
В этой книге термин мудрецы относится к группе еврейских ученых, имена которых упоминаются в талмудической литературе.
«Мудрецы» действовали примерно во II—VI вв. н. э. в Палестине и в Вавилонии.
Эта группа возникла из одной из сект в иудаизме I в. н. э., и в их кругах были составлены основные литературные произведения талмудического иудаизма — мидраши и Талмуды.
Даниэль Боярин - Израиль по плоти – О сексе в талмудической культуре — Чейсовская коллекция
Москва: Книжники ; Текст, — 2012 г. -560 с.
ISBN 978-5-995З-0198-1 (Книжники)
ISBN 978-5-7516-1097-5 (Текст)
Даниэль Боярин - Израиль по плоти – О сексе в талмудической культуре — Чейсовская коллекция - Содержание
Благодарности
Замечания о терминах «талмудический» и «мудрецы»
Введение
- 1. Посмотрите на Израиль по плоти. Об антропологии и сексуальности в иудаизме эпохи поздней античности
- 2. Диалектика желания: «дурное начало — хорошо весьма»
- 3. Разные Евы: мифы о происхождении женщины и рассуждения о сексе в браке
- 4. Воплощение: мужья, жены и сексуальный диалог
- 5. Вожделение после учения. Тора как «другая жена»
- 6. Ученые дамы: сопротивление мужского дискурса
- 7. (Вос)создавая мужа. Конструирование маскулинного тела мудреца
Приложение: история рабби Эльазара, сына рабби Шимона (ВТ, Бава мециа, 8зб-85а)
Заключая и предваряя: изучение Талмуда как культурная критика
Послесловие
Глоссарий
Книги Еврейской Библии
Краткие сведения о мудрецах, упомянутых в книге
Алфавитный указатель имен
Библиография
Даниэль Боярин - Израиль по плоти – О сексе в талмудической культуре — Чейсовская коллекция – Введение
В своем Tractatus adversus Judaeos («Трактате против иудеев») Августин выдвигает следующие обвинения: «Посмотрите на Израиль по плоти» (1 Кор., 10:18). Как мы знаем, они Израиль по плоти; но евреи не понимают смысла этого и в результате проявляют себя несомненно плотскими. (VII, 9)
Августин знал, о чем говорил: евреи и христиане по-разному относятся к телу. Он начинает с замечания Павла в Послании к Коринфянам, относящегося к словам Еврейской Библии про «Израиль». Павел утверждает, что слова эти сказаны об Израиле «по плоти», т. е. в буквальном смысле слова. Здесь Павел руководствуется своей платонической доктриной, согласно которой происходящее в материальной, плотской реальности имеет духовное значение. Это относится как к словам текста, так и к событиям в мире. Так же, как существует Израиль по плоти, существует и «Израиль по духу» — неевреи (наряду с евреями), верующие в Христа.
Августин же усматривает парадокс в том, что Израиль по плоти, т. е. евреи, претендуя на роль истинного Израиля, демонстрируют свое непонимание как материального, так и духовного смысла Писания. Тем самым этот народ навеки обрекает себя на исключительно плотское, а не духовное существование. Материальность еврейского миропонимания обрекает Израиль навеки оставаться в плотской сфере. Это означает, что герменевтические практики еврейских мудрецов, коллективное существование народа Израиля и преувеличенное внимание евреев к сексу и воспроизводству осуждены Отцом как «плотские». Такого рода обвинения евреев в неоспоримой «плотскости» были общим местом во многих христианских полемических произведениях поздней античности.
В настоящей книге я предлагаю рассмотреть эти воззрения Августина и других авторов, называвших евреев существами плотскими. Мне кажется, можно обнаружить немало верного в часто встречающемся у Отцов церкви взгляде на христиан и иудеев того времени как на две культурные формации, различные по своему отношению к телу, а особенно к сексуальности. Я рассмотрю также воздействие этого различия на формирование структуры отношений между полами и других форм социальной жизни в иудаизме мудрецов, создателей талмудической литературы, и их последователей.
Даниэль Боярин (Daniel Boyarin)
Профессор талмудических исследований Факультета ближневосточных исследований и риторики Университета Калифорнии (Беркли). Преподавал в Гарвардском, Йельском, Иерусалимском и многих других университетах мира. Известен применением методов современной литературной критики, психоанализа, гендерной теории и культурной антропологии к изучению Талмуда и
иудео-христианских отношений эпохи эллинизма.
Основные моногорафии
Intertextuality and the Reading of Midrash (1990).
Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture (1993).
A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity (1994).
Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man (1997)
Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism (1999)
Queer Theory and the Jewish Question (2003)
Border Lines: The Partition of
Judaeo-Christianity (2004)
Socrates and the Fat Rabbis (2009)
Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture (1993).
A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity (1994).
Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man (1997)
Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism (1999)
Queer Theory and the Jewish Question (2003)
Border Lines: The Partition of
Socrates and the Fat Rabbis (2009)
спасибо
Спасибо