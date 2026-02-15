Ця книга є класичним викладом основ християнської віри, написаним простою та доступною мовою. Роберт Бойд ставить за мету пояснити саму суть Євангелія — «Доброї новини» — людям, які шукають Бога або тільки починають свій духовний шлях. Автор розкриває біблійне вчення про те, що, незважаючи на людську гріховність і відокремленість від Творця, Бог зробив крок назустріч людині через Ісуса Христа. Книга послідовно веде читача через теми покаяння, віри та прийняття Божого дару вічного життя.
Особливістю праці Бойда є її глибока сердечність та ілюстративність. Він використовує численні приклади з життя, щоб наочно показати, як Добра новина трансформує долю людини, знімаючи тягар провини та даруючи надію. Автор наголошує, що спасіння — це не результат дотримання релігійних обрядів, а особиста відповідь на Божий заклик любові. Книга стала цінним інструментом для євангелізації, допомагаючи тисячам людей зрозуміти план спасіння та зробити свій перший крок до примирення з Богом.
Переклав з англійської мови на українську Я. Гомінюк. – Saskatoon, Sask., Canada: The Gospel Press – Видавництво «Божого Слова», 1958. – 148 с.
Роберт Бойд – Добра новина – Зміст
Вступне слово
Як читати цю книжку
I. Добра новина
II. Еммануїл, — з нами Бог
III. Синай і Голгофа
IV. Намагання Святого Духа
V. Спасаюча віра
VI. Затемнюючі хмари
VII. Сильний, щоб спасти
VIII. Спокій з Богом
IX. Запрошення тим, що прагнуть
X. Нове створіння
XI. В праці для Господа
XII. Гостина-бенкет Євангелії
