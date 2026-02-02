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Бойд Грегори - Бог на войне - Библия и духовные конфликты

Бойд, Грегори - Бог на войне - Библия и духовные конфликты
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Современное богословие Эсхатос (25 books)

Как же нам справиться с жестокостями нашего мира? Что бы ни говорили о классическо-философской модели Божьего провидения, она дает верующему определенную уверенность, которой, кажется, лишено мировоззрение войны - до тех пор, пока человек избегает конкретных злодеяний. По крайней мере, для многих определенный мир наступает, когда они смиряются с тем, что (по их мнению) может принести рука Божья. В этом и заключается привлекательность традиционных гимнов, о которых говорилось в первой главе.

Однако если мы больше не можем найти утешение в убеждении, что таинственный провиденциальный план управляет каждым событием мировой истории, то в чем же наши сердца могут найти надежду? Если мучения Зоси действительно так беспричинны и варварски, как кажется, разве мы не должны отчаиваться?

Я думаю, неоспоримо, что мировоззрение войны на одном уровне изображает более страшный мир, чем мировоззрение провиденциального плана, по той простой причине, что открыть глаза на реальность войны действительно страшно. В то же время эта перспектива кажется некоторым из нас менее страшной, чем перспектива жить в условиях реальной духовной войны, но не знать об этом факте. Она, конечно, кажется менее страшной, чем жизнь в космосе, которым принудительно управляет высшее существо, тайно желающее пытать маленьких девочек - "во славу свою".

Но даже если мы согласимся с тем, что подлинная случайность и реальные сражения, присущие мировоззрению войны, представляют собой мир, который страшнее, чем мировоззрение божественного замысла, из этого не следует, что такое мировоззрение менее обнадеживающее, чем модель замысла. Я бы утверждал, что дело обстоит как раз наоборот. Воинственное мировоззрение Нового Завета дает больше надежды именно потому, что оно безоговорочно признает мрачное и демоническое состояние мира в его нынешней разрушенной войной ситуации.

Бойд, Грегори - Бог на войне - Библия и духовные конфликты

Грегори А. Бойд; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания Gregory A. Boyd. God at War. The Bible & spiritual Conflict, InterVarsity Press, 1997.]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 478 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-8308-9830-5

Грегори А. Бойд - Бог на войне - Библия и духовные конфликты - Содержание

Введение. Нормативность зла в рамках мировоззрения войны

  • Мировоззрение войны: Кросс-культурная перспектива

  • Истинность мировоззрения войны.

  • О данной работе.

  • Примечания

Часть I. Мировоззрения войны Ветхого Завета

Глава 1. Слушать Зосю. Проблема проблемы зла

  • Три фундаментальных возражения

  • Конкретная проблема зла

  • Проблема проблемы зла

  • Сатана и постмодернизм

  • Заключение.

  • Примечания

Глава 2. Запереть бушующее море. Враждебное окружение Земли

  • Мотив войны в литературе Древнего Ближнего Востока

  • Демоны в Ветхом Завете

  • Конфликт Яхве с бушующим морем

  • Заключение

  • Примечания

Глава 3. Истребление Левиафана. Космическая война и сохранение и восстановление творения

  • Яхве и космические чудовища

  • Война и творение

  • Заключение

  • Примечания

Глава 4. Суд над "богами". Конфликт Яхве с ангельскими существами в Ветхом Завете

  • Яхве и меньшие "боги"

  • Природа и происхождение древнееврейского монотеизма

  • Совет Яхве

  • Бунт среди богов

  • Примечания

Глава 5. Обличение противника. Деятельность и происхождение сатаны в Ветхом Завете

  • Является ли Бог автором зла?

  • Другие возможные упоминания о дьяволе

  • Заключение

  • Примечания

Часть II. Мировоззрения войны Нового Завета

Глава 6. Связывание сильного человека. Царство Божье как концепция ведения войны

  • События меж заветного периода

  • Взгляд Иисуса на сатанинскую армию

  • Иисус и Царство Божье

  • Заключение

  • Примечания

Глава 7. Война миров. Тема войны в экзорцизмах и чудесах Иисуса

  • Экзорцизм в служении Иисуса

  • Владычество Иисуса над мятежной природой

  • Примечания

Глава 8. Штурмуя врата ада. Конфликт царства в учении Иисуса

  • Военное учение Иисуса в Синоптических Евангелиях

  • Военное учение Иисуса в Евангелии от Иоанна

  • Заключение

  • Примечания

Глава 9. Christus Victor. Военное значение смерти и воскресения Христа

  • Победа на Кресте

  • Избавление от дьявола

  • Примечания

Глава 10. Борьба с силами. Христианская жизнь как духовная война

  • Концепция демонического царства в Новом Завете

  • Деятельность демонического царства.

  • Христианская жизнь как война

  • Происхождение и конец сатаны и падших ангелов

  • Заключение: Центральная роль мировоззрения войны

  • Примечания

Views 1 693
Rating 4.9 / 5
Added 02.02.2026
Author zenkevich
Rate this publication:
4.9/5 (6)

Comments (5 comments)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо! Было очень интересно узнать, как мыслит и понимает Г. Бойда проблему многих споров и трактовок!
E
esxatos 1 year ago

Эта книга Грегори Бойда идет в паре с его трудом "Сатана и проблема зла", хотелось бы знать мнение членов клуба, нужен ли вам перевод этой книги?
Z
zenkevich 1 year ago
Это очень серьёзный труд, который имеет способность и силу, заключённую в глубокой аргументации автора, конкурировать с "классическими" кальвинистскими идеями о том, что "Бог допустил зло" и т.п.

Данный труд предназначен для всех тех кто желает расширить своё понимание Величия и Всемогущества Бога - Творца и гармонии с свободой воли тварных личностей (как ангельских так и человеческих).
E
esxatos 1 year ago


"Библейские авторы обычно понимали все зло в контексте духовной войны. Для библейских авторов вести войну против таких вещей, как несправедливость, угнетение, жадность и безразличие к нуждающимся, означало прямо или косвенно участвовать в космической войне, охватившей землю. Главная задача данной работы - продемонстрировать именно это утверждение. Конечной канвой, на которой разыгрывается драма мировой истории, для библейских авторов является мировоззрение войны. В этом отношении эти авторы во многом схожи с большинством других древних народов."



 

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