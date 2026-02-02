Как же нам справиться с жестокостями нашего мира? Что бы ни говорили о классическо-философской модели Божьего провидения, она дает верующему определенную уверенность, которой, кажется, лишено мировоззрение войны - до тех пор, пока человек избегает конкретных злодеяний. По крайней мере, для многих определенный мир наступает, когда они смиряются с тем, что (по их мнению) может принести рука Божья. В этом и заключается привлекательность традиционных гимнов, о которых говорилось в первой главе.

Однако если мы больше не можем найти утешение в убеждении, что таинственный провиденциальный план управляет каждым событием мировой истории, то в чем же наши сердца могут найти надежду? Если мучения Зоси действительно так беспричинны и варварски, как кажется, разве мы не должны отчаиваться?

Я думаю, неоспоримо, что мировоззрение войны на одном уровне изображает более страшный мир, чем мировоззрение провиденциального плана, по той простой причине, что открыть глаза на реальность войны действительно страшно. В то же время эта перспектива кажется некоторым из нас менее страшной, чем перспектива жить в условиях реальной духовной войны, но не знать об этом факте. Она, конечно, кажется менее страшной, чем жизнь в космосе, которым принудительно управляет высшее существо, тайно желающее пытать маленьких девочек - "во славу свою".

Но даже если мы согласимся с тем, что подлинная случайность и реальные сражения, присущие мировоззрению войны, представляют собой мир, который страшнее, чем мировоззрение божественного замысла, из этого не следует, что такое мировоззрение менее обнадеживающее, чем модель замысла. Я бы утверждал, что дело обстоит как раз наоборот. Воинственное мировоззрение Нового Завета дает больше надежды именно потому, что оно безоговорочно признает мрачное и демоническое состояние мира в его нынешней разрушенной войной ситуации.

Бойд, Грегори - Бог на войне - Библия и духовные конфликты

Грегори А. Бойд; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания Gregory A. Boyd. God at War. The Bible & spiritual Conflict, InterVarsity Press, 1997.]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 478 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-8308-9830-5

Грегори А. Бойд - Бог на войне - Библия и духовные конфликты - Содержание

Введение. Нормативность зла в рамках мировоззрения войны

Мировоззрение войны: Кросс-культурная перспектива

Истинность мировоззрения войны.

О данной работе.

Примечания

Часть I. Мировоззрения войны Ветхого Завета

Глава 1. Слушать Зосю. Проблема проблемы зла

Три фундаментальных возражения

Конкретная проблема зла

Проблема проблемы зла

Сатана и постмодернизм

Заключение.

Примечания

Глава 2. Запереть бушующее море. Враждебное окружение Земли

Мотив войны в литературе Древнего Ближнего Востока

Демоны в Ветхом Завете

Конфликт Яхве с бушующим морем

Заключение

Примечания

Глава 3. Истребление Левиафана. Космическая война и сохранение и восстановление творения

Яхве и космические чудовища

Война и творение

Заключение

Примечания

Глава 4. Суд над "богами". Конфликт Яхве с ангельскими существами в Ветхом Завете

Яхве и меньшие "боги"

Природа и происхождение древнееврейского монотеизма

Совет Яхве

Бунт среди богов

Примечания

Глава 5. Обличение противника. Деятельность и происхождение сатаны в Ветхом Завете

Является ли Бог автором зла?

Другие возможные упоминания о дьяволе

Заключение

Примечания

Часть II. Мировоззрения войны Нового Завета

Глава 6. Связывание сильного человека. Царство Божье как концепция ведения войны

События меж заветного периода

Взгляд Иисуса на сатанинскую армию

Иисус и Царство Божье

Заключение

Примечания

Глава 7. Война миров. Тема войны в экзорцизмах и чудесах Иисуса

Экзорцизм в служении Иисуса

Владычество Иисуса над мятежной природой

Примечания

Глава 8. Штурмуя врата ада. Конфликт царства в учении Иисуса

Военное учение Иисуса в Синоптических Евангелиях

Военное учение Иисуса в Евангелии от Иоанна

Заключение

Примечания

Глава 9. Christus Victor. Военное значение смерти и воскресения Христа

Победа на Кресте

Избавление от дьявола

Примечания

Глава 10. Борьба с силами. Христианская жизнь как духовная война