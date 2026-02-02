Бойд Грегори - Бог на войне - Библия и духовные конфликты
Как же нам справиться с жестокостями нашего мира? Что бы ни говорили о классическо-философской модели Божьего провидения, она дает верующему определенную уверенность, которой, кажется, лишено мировоззрение войны - до тех пор, пока человек избегает конкретных злодеяний. По крайней мере, для многих определенный мир наступает, когда они смиряются с тем, что (по их мнению) может принести рука Божья. В этом и заключается привлекательность традиционных гимнов, о которых говорилось в первой главе.
Однако если мы больше не можем найти утешение в убеждении, что таинственный провиденциальный план управляет каждым событием мировой истории, то в чем же наши сердца могут найти надежду? Если мучения Зоси действительно так беспричинны и варварски, как кажется, разве мы не должны отчаиваться?
Я думаю, неоспоримо, что мировоззрение войны на одном уровне изображает более страшный мир, чем мировоззрение провиденциального плана, по той простой причине, что открыть глаза на реальность войны действительно страшно. В то же время эта перспектива кажется некоторым из нас менее страшной, чем перспектива жить в условиях реальной духовной войны, но не знать об этом факте. Она, конечно, кажется менее страшной, чем жизнь в космосе, которым принудительно управляет высшее существо, тайно желающее пытать маленьких девочек - "во славу свою".
Но даже если мы согласимся с тем, что подлинная случайность и реальные сражения, присущие мировоззрению войны, представляют собой мир, который страшнее, чем мировоззрение божественного замысла, из этого не следует, что такое мировоззрение менее обнадеживающее, чем модель замысла. Я бы утверждал, что дело обстоит как раз наоборот. Воинственное мировоззрение Нового Завета дает больше надежды именно потому, что оно безоговорочно признает мрачное и демоническое состояние мира в его нынешней разрушенной войной ситуации.
Бойд, Грегори - Бог на войне - Библия и духовные конфликты
Грегори А. Бойд; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания Gregory A. Boyd. God at War. The Bible & spiritual Conflict, InterVarsity Press, 1997.]
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 478 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 978-0-8308-9830-5
Грегори А. Бойд - Бог на войне - Библия и духовные конфликты - Содержание
Введение. Нормативность зла в рамках мировоззрения войны
Мировоззрение войны: Кросс-культурная перспектива
Истинность мировоззрения войны.
О данной работе.
Примечания
Часть I. Мировоззрения войны Ветхого Завета
Глава 1. Слушать Зосю. Проблема проблемы зла
Три фундаментальных возражения
Конкретная проблема зла
Проблема проблемы зла
Сатана и постмодернизм
Заключение.
Примечания
Глава 2. Запереть бушующее море. Враждебное окружение Земли
Мотив войны в литературе Древнего Ближнего Востока
Демоны в Ветхом Завете
Конфликт Яхве с бушующим морем
Заключение
Примечания
Глава 3. Истребление Левиафана. Космическая война и сохранение и восстановление творения
Яхве и космические чудовища
Война и творение
Заключение
Примечания
Глава 4. Суд над "богами". Конфликт Яхве с ангельскими существами в Ветхом Завете
Яхве и меньшие "боги"
Природа и происхождение древнееврейского монотеизма
Совет Яхве
Бунт среди богов
Примечания
Глава 5. Обличение противника. Деятельность и происхождение сатаны в Ветхом Завете
Является ли Бог автором зла?
Другие возможные упоминания о дьяволе
Заключение
Примечания
Часть II. Мировоззрения войны Нового Завета
Глава 6. Связывание сильного человека. Царство Божье как концепция ведения войны
События меж заветного периода
Взгляд Иисуса на сатанинскую армию
Иисус и Царство Божье
Заключение
Примечания
Глава 7. Война миров. Тема войны в экзорцизмах и чудесах Иисуса
Экзорцизм в служении Иисуса
Владычество Иисуса над мятежной природой
Примечания
Глава 8. Штурмуя врата ада. Конфликт царства в учении Иисуса
Военное учение Иисуса в Синоптических Евангелиях
Военное учение Иисуса в Евангелии от Иоанна
Заключение
Примечания
Глава 9. Christus Victor. Военное значение смерти и воскресения Христа
Победа на Кресте
Избавление от дьявола
Примечания
Глава 10. Борьба с силами. Христианская жизнь как духовная война
Концепция демонического царства в Новом Завете
Деятельность демонического царства.
Христианская жизнь как война
Происхождение и конец сатаны и падших ангелов
Заключение: Центральная роль мировоззрения войны
Примечания
Большое спасибо! Было очень интересно узнать, как мыслит и понимает Г. Бойда проблему многих споров и трактовок!
Эта книга Грегори Бойда идет в паре с его трудом "Сатана и проблема зла", хотелось бы знать мнение членов клуба, нужен ли вам перевод этой книги?
Данный труд предназначен для всех тех кто желает расширить своё понимание Величия и Всемогущества Бога - Творца и гармонии с свободой воли тварных личностей (как ангельских так и человеческих).
"Библейские авторы обычно понимали все зло в контексте духовной войны. Для библейских авторов вести войну против таких вещей, как несправедливость, угнетение, жадность и безразличие к нуждающимся, означало прямо или косвенно участвовать в космической войне, охватившей землю. Главная задача данной работы - продемонстрировать именно это утверждение. Конечной канвой, на которой разыгрывается драма мировой истории, для библейских авторов является мировоззрение войны. В этом отношении эти авторы во многом схожи с большинством других древних народов."