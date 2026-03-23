Почему один человек чудесно избегает террористического нападения на Всемирный торговый центр, в то время как другой человек как раз пришел туда, чтобы превратиться в пепел? Почему семья, молящаяся о защите, теряет их сына в автомобильной аварии, в то время как другие, никогда не молящиеся, избегают аварий всю жизнь? Это - непроницаемая тайна. Однако всё зависит от того, где мы определяем местонахождение этой тайны.

Это тайна о Боге или о творении? Если мы принимаем Христа как наше окончательное представление о Боге, ответом должно быть второе. Среди обширного моря того, что мы не можем знать, мы можем знать, что Бог выглядит как Иисус Христос, умерший позорной смертью на кресте за непослушных грешников. В то время как мы не можем даже начать проникать сквозь сложные факторы, лежащие за каждым случаем в мировой истории, мы можем знать отношение Бога к нам и Его цели для нас.

Грегори А. Бойд - Неужели Бог виноват? Проблема зла: как выйти за рамки легких ответов

Киев: ТОВ Книгоноша, 2015 г. - 232 с.

ISBN 978-617-7248-37-7

Грегори А. Бойд - Неужели Бог виноват? Проблема зла: как выйти за рамки легких ответов – Содержание

Благодарности

Введение. Почему Бог сделал это?

ГЛАВА 1. Ложь и правда

ГЛАВА 2. Зло и детальный план

ГЛАВА 3. Свобода и риск

ГЛАВА 4. Сложность и война

ГЛАВА5. Всемогущество и две переменные

ГЛАВА 6. Молитва и неоднозначность

ГЛАВА 7. Жизнь и надежда

ГЛАВА 8. Милосердие и ожесточение

ГЛАВА 9. Предвидение и контроль

Эпилог

Примечания