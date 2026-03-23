Бойд - Неужели Бог виноват?
Почему один человек чудесно избегает террористического нападения на Всемирный торговый центр, в то время как другой человек как раз пришел туда, чтобы превратиться в пепел? Почему семья, молящаяся о защите, теряет их сына в автомобильной аварии, в то время как другие, никогда не молящиеся, избегают аварий всю жизнь? Это - непроницаемая тайна. Однако всё зависит от того, где мы определяем местонахождение этой тайны.
Это тайна о Боге или о творении? Если мы принимаем Христа как наше окончательное представление о Боге, ответом должно быть второе. Среди обширного моря того, что мы не можем знать, мы можем знать, что Бог выглядит как Иисус Христос, умерший позорной смертью на кресте за непослушных грешников. В то время как мы не можем даже начать проникать сквозь сложные факторы, лежащие за каждым случаем в мировой истории, мы можем знать отношение Бога к нам и Его цели для нас.
Грегори А. Бойд - Неужели Бог виноват? Проблема зла: как выйти за рамки легких ответов
Киев: ТОВ Книгоноша, 2015 г. - 232 с.
ISBN 978-617-7248-37-7
Грегори А. Бойд - Неужели Бог виноват? Проблема зла: как выйти за рамки легких ответов – Содержание
Благодарности
Введение. Почему Бог сделал это?
ГЛАВА 1. Ложь и правда
ГЛАВА 2. Зло и детальный план
ГЛАВА 3. Свобода и риск
ГЛАВА 4. Сложность и война
ГЛАВА5. Всемогущество и две переменные
ГЛАВА 6. Молитва и неоднозначность
ГЛАВА 7. Жизнь и надежда
ГЛАВА 8. Милосердие и ожесточение
ГЛАВА 9. Предвидение и контроль
Эпилог
Примечания
