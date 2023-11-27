Из всех прошлых лет я помню только один случай, когда плакал мой отец. В детстве я попал в аварию, повредил внутренние органы, и доктора считали, что у меня мало шансов выжить. Больше я не помню ни разу, чтобы мой отец уронил хоть слезу.

Теперь же редко бывает, чтобы он не плакал, когда мы говорим, а говорим мы часто. И это только одно из изменений, произошедших в моем отце. Его сердце стало невероятно чувствительным. Он плачет всякий раз, когда видит проявление любви или учится чему-нибудь через страдания, а особенно, когда узнает, что еще кто-то принял Христа как Спасителя, читая книгу «Письма скептику».

***

Исключительно умный, чрезвычайно скептический, очень волевой человек семидесяти лет – можно ли найти менее подходящего кандидата для обращения к Богу, чем мой отец? Надежда на удачный исход была очень мала. Мой отец никогда не проявлял какого-либо интереса к Евангелию. Церковь его возмущала, и он враждебно высказывался о тех, кого он называл «рожденными свыше». За все 14 лет моей христианской жизни — до того как началась наша переписка — я несколько раз пытался говорить с ним о вере, но это были, в какой-то степени, неудобные, очень короткие и безрезультатные разговоры. Честно говоря, я, совсем уже было, потерял надежду на его спасение.

Однако в марте 1989 года я почувствовал, что Господь призвал меня еще раз засвидетельствовать моему отцу о христианской вере, только уже не в личном разговоре, а через письма. Я планировал длительную переписку, которая бы позволила нам раскрыть все свои карты. Я бы дал отцу возможность огласить все его возражения против истины христианства, а он бы позволил мне обдуманно ответить на них, приводя хорошие аргументы в пользу христианства. Честно говоря, сначала я думал, что ничего из этого не выйдет. Но что мне было терять?

К моему удивлению, отец принял это предложение. 30 писем за три года – и Эдвард К. Бойд поверил в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя своей жизни. Это произошло в январе 1992 года.

У меня есть несколько причин считать, что публикация нашей переписки может быть очень полезна. Во-первых, есть множество христиан, таких как я, которые имеют неверующих родственников. И некоторые из этих родственников, возможно, такие же рационалисты, скептики и очевидно такие же «безнадежные», как и мой отец. Я молюсь, чтобы эта переписка не только давала надежду, но и была источником информации для верующих, которые столкнулись с подобной ситуацией. Ведь вопросы и возражения моего отца о христианстве – это вопросы и возражения относительно христианства, которые чаще всего задают неверующие.

Во-вторых, этот диалог будет полезен как верующим, которые ищут рациональные основания для своей веры, так и неверующим, которые, подобно моему отцу, взвешивают истинность христианства. Несмотря на то, что наша переписка не является исчерпывающей критикой и апологетикой христианства, проницательные вопросы моего отца затрагивают почти все существенные возражения христианству, а ответы ему включают почти все важные доводы в защиту христианской веры.

И последнее, я считаю, что эта переписка может послужить и тем, кто изучает апологетику и занимается благовествованием. Очень часто мы воспринимаем апологетику как дисциплину, которая имеет мало общего с распространением Евангелия. Возражения христианству, как мы часто предполагаем, по своей сути моральные, а не интеллектуальные. Грешникам нужна проповедь, а не рассуждения.

Я надеюсь, что наш диалог поможет развеять этот миф. Конечно, всегда есть духовные аспекты в сопротивлении неверующих Евангелию (2Кор.4:4), и одних рассуждений никогда не бывает достаточно, чтобы обратить неверующее сердце. Необходимы ещё молитва и духовная борьба. Но это не значит, что рациональные возражения, которые препятствуют неверующим на пути к Богу, не искренны, и что верующие не несут ответственности за то, чтобы знать и поделиться рациональными основаниями своей веры. Писание предполагает такую ответственность (1Пет.3:15).

Эта переписка показывает, что интеллектуальные и духовные компоненты сопротивления неверующего Евангелию могут идти рука об руку, и как человек может разобраться с этими обоими элементами одновременно. Письма есть иллюстрацией практичности и эффективности апологетики. Это пример того, как Бог может использовать интеллектуальные рассуждения, чтобы достучаться и изменить сердца тех, чей ум и сердце были абсолютно невосприимчивыми к свету Евангелия. И, наконец, эта переписка является свидетельством преображающей силы настойчивой любви и искреннего общения в распространении Евангелия.

Грегори Бойд и Эдвард Бойд - Письма скептику. Размышления сына над вопросами своего отца о христианстве

PDF-Version, Russian, ЗАНОВО, 2017 г. – 181 с.

Грегори Бойд и Эдвард Бойд - Письма скептику. Размышления сына над вопросами своего отца о христианстве – СОДЕРЖАНИЕ

От авторов читателям русского издания

Об авторах

Предисловие

Приглашение: Папе, с надеждой

ЧАСТЬ 1:Вопросы о Боге

1. Почему христианство принесло так много вреда?

2. Почему в мире так много страданий?

3. Действительно ли риск свободного выбора стоит всех страданий?

4. Знает ли Бог будущее?

5. Зачем Бог создал землетрясения и голод?

6. Зачем Бог сотворил сатану?

7. Всемогущ ли твой Бог?

8. Зачем вообще верить в Бога?

9. Не могло ли все произойти случайно?

10. Почему Бог не пощадил твою мать?

11. Зачем всемогущему Богу наши молитвы?

12. Зачем Богу заботиться о нас, таких маленьких людях?

ЧАСТЬ 2: Вопросы об Иисусе Христе

13. Почему мы должны доверять Евангелиям?

14. Не полны ли Евангелия противоречий?

15. Кто написал Евангелия, и когда они были написаны?

16. Как можно поверить в то, что человек воскрес из мертвых?

17. Как можно поверить в то, что человек был Богом?

ЧАСТЬ 3: Вопросы о Библии

18. Почему Бог сделал веру в него такой трудной?

19. Почему ты считаешь Библию Богодухновенной книгой?

20. Не полна ли Библия мифов и рассказов о Божьей мести?

21. Не католическая ли церковь «собрала» Библию?

22. Почему существует так много различных интерпретаций Библии?

23. Как насчет «священных книг» других религий?

ЧАСТЬ 4: Вопросы о христианской жизни и доктрине

24. Все ли неверующие во Христа идут в ад?

25. Как вселюбящий Бог может мучить людей вечными муками в аду?

26. Разве можно жить христианской жизнью?

27. Как смерть другого человека может искупить меня?

28. Как я могу быть святым и грешным одновременно?

29. Как поверить, что все это правда?

Эпилог: Я верю!

Дань памяти