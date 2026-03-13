Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бозер - Как научиться учиться

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Educational

Книга Ульриха Бозера «Как научиться учиться» представляет собой глубокое исследование современных когнитивных стратегий, которые превращают процесс получения знаний из пассивного накопления информации в активный и осознанный навык. Автор ставит задачу развенчать миф о том, что способности к обучению являются фиксированным врожденным даром, и доказывает, что мастерство в любой области достижимо через применение правильных методик. Основная идея произведения заключается в том, что «умение учиться» — это важнейшая компетенция XXI века, требующая не просто упорства, а понимания того, как наш мозг кодирует, хранит и извлекает данные.

Содержательная часть книги структурирована вокруг шести ключевых этапов эффективного обучения: поиск смысла, постановка целей, развитие навыков, конкретизация, установление связей и перепроверка. Бозер подробно описывает такие техники, как «метапознание» (обдумывание собственного процесса мышления) и «интерливинг» (чередование разных типов задач), объясняя, почему традиционная зубрежка является наименее эффективным способом усвоения материала. Автор приводит множество примеров из области науки, спорта и профессиональной деятельности, показывая, как осознанный подход позволяет быстрее достигать экспертного уровня и дольше удерживать знания в памяти.

Текст написан в стиле увлекательного научно-популярного повествования, где научные данные из области когнитивной психологии переплетаются с личными историями и практическими рекомендациями. Ульрих Бозер пишет доступно и вдохновляюще, превращая сложные концепции нейробиологии в понятные инструменты, которые можно применить уже сегодня — будь то изучение иностранного языка или освоение новой профессии. Работа служит отличным руководством для студентов, педагогов и всех, кто стремится к постоянному саморазвитию. Это чтение помогает осознать, что путь к мастерству лежит не через количество потраченных часов, а через качество и осознанность каждого этапа обучения.

Ульрих Бозер – Как научиться учиться - Навыки осознанного усвоения знаний

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2020. — 368 с.

ISBN 978-5-9614-3225-1

Ульрих Бозер – Как научиться учиться - Содержание

От автора

Предисловие

  • Глава 1. ЦЕННОСТЬ

  • Глава 2. ЦЕЛЬ

  • Глава 3. РАЗВИТИЕ

  • Глава 4. РАСШИРЕНИЕ

  • Глава 5. ВЗАИМОСВЯЗИ

  • Глава 6. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

Эпилог

Наборы инструментов

Источники и примечания

Благодарности

Views 57
Rating
Added 13.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

