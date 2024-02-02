Боженко - Трактаты основных тем Библии
В своей брошюре Джордж Бенсайд (Австралия) рассматривает взаимосвязь Бог — человек. Он рассказывает о том, как под впечатлением от результатов одного эксперимента американский учёный, известный в области атомных исследований, изменил своё атеистическое мировоззрение.
Доктор Джером Стоувелл — именно о нём идёт речь, так описал свой эксперимент:
«В солнечном сплетении человека находится центр эмоций и чувств. При помощи очень точной аппаратуры, сконструированной нами, мы сумели измерить длину волн, излучаемых мозгом. Нам удалось измерить позитивную силу молитвы и негативную силу проклятия.
В последний раз исследовалось излучение волн мозга верующей женщины, находящейся при смерти. Мы хотели провести эксперимент, чтобы увидеть что происходит в мозге человека в момент перехода от жизни к смерти.
Для этого в помещении по соседству с её комнатой была установлена аппаратура для измерения электромагнитных волн, а в её комнате смонтирован микрофон величиной с грецкий орех, чтобы зафиксировать последние слова умирающей.
Шкала прибора была проградуирована от -500 до +500; при отсутствии излучения стрелка находилась в центральном положении. Проверяя работу прибора, мы провели измерения вблизи 50-киловатной радиостанции, ведущей радиопередачи на весь мир. Стрелка прибора отклонилась, показав +9.
...Мы находились в комнате рядом — я и ещё четверо ученых атеистов. Я был настроен скептичнее всех остальных. Мы внимательно вслушивались. Женщина умирала от рака. Она покидала этот мир в полном сознании, зная что умирает.
За несколько минут до смерти она стала молиться, благодарить Бога и славить Его за всё, что было в её жизни, просила о милости к себе; говорила, что верит в Его присутствие и всемогущество, Его любовь и справедливость.
Мы были так захвачены её словами, что совсем забыли о приборе, и только его звонкое дребезжание «пробудило» нас — стрелка проскочила деление +500, дошла до упора и, явно, стремилась дальше.
Боженко Д. - Трактаты основных тем Библии
Одесса: Черноморье, 2018. — 336 с.
Боженко Д. - Трактаты основных тем Библии – Содержание
- «Б О Г» (Ода Г.Р. Державина)
- Учёный атеист изменил своё атеистическое мировоззрение
- Библия — Богодухновенное Слово Божие
- Человек — трёхчастное существо
- Что такое вера
- Грех, грехи, грешники
- Покаяние — это процесс
- Сокрушённость
- Иоанн Креститель (предтеча)
- Христианское крещение
- Рождение свыше
- Жизнь вечная
- Церковь — вызванные из мира
- Иисус Христос — пасха наша
- Драгоценная Кровь Христа
- Три дня и три ночи
- Трапеза
- Мелхиседек (царь праведности)
- Причастие
- Что сделал Христос своей жертвой
- Воплощение, распятие, воскресение, вознесение Христа...
- Божество — триединый Бог в трёх
- Божия любовь, милость, благодать
- Собственная Божья праведность
- О Святом Духе
- Плод духа человека от семени Божьего
- Мы — Храм Духа Святого
- Помазание
- Искупление
- Освящение — процесс для спасения
- Присутствие Божие
- Наполним маслом светильники свои
- Крест
- Быть христианином
- Об избрании
- Духовные знания и духовная действительность
- Слово, «Логос», «Рема»
- Жить с молитвой
- Пост - неотъемлемая часть христианской жизни
- Мы призваны священнодействовать
- Стратегические цели Бога
- Почему Бог избрал Марию?
- Что говорится в Библии об ангелах
- Семья христианина
- Здоровье и Библия
- Вода живая
- Оставьте прошлое позади
- Не обижайтесь, прощайте
- Наши мышления и речь
- Наше исповедание
- Божий покой
- Бойся Бога, а не человека
- Будь миссионером
- Заповеди Божии
- Заветы
- Заповеди блаженств
- Мы живём перед Господом
- Не любите того, что в мире.
- Если возможно, будьте со всеми в мире
- Одежды — образы
- Не всякая правда праведна
- Не обнажайте свои корни
- Будьте богаты щедростью своей
- Сердце - с Богом, руки - в труде
- Функция закона
- «Пираты» духовных процессов
- О физической смерти
- Вред от второй смерти
- О перевоплощении
- О десятине и пожертвованиях
- О браке и разводе с точки зрения Библии
- Три века
- Божья система исчисления
- Ветхозаветный прообраз рыжей телицы
- Омытому надо омыть только ноги
- Царствие Божие, Царствие небесное
- Израиль и язычники
- От вечности до вечности
- Христианство — религия истинная
- Напоминания^
- Значение некоторых слов и выражений
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