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Боженко - Трактаты основных тем Библии

Боженко Д. - Трактаты основных тем Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience
В своей брошюре Джордж Бенсайд (Австралия) рассматривает взаимосвязь Бог — человек. Он рассказывает о том, как под впечатлением от результатов одного эксперимента американский учёный, известный в области атомных исследований, изменил своё атеистическое мировоззрение.
Доктор Джером Стоувелл — именно о нём идёт речь, так описал свой эксперимент:
«В солнечном сплетении человека находится центр эмоций и чувств. При помощи очень точной аппаратуры, сконструированной нами, мы сумели измерить длину волн, излучаемых мозгом. Нам удалось измерить позитивную силу молитвы и негативную силу проклятия.
В последний раз исследовалось излучение волн мозга верующей женщины, находящейся при смерти. Мы хотели провести эксперимент, чтобы увидеть что происходит в мозге человека в момент перехода от жизни к смерти.
Для этого в помещении по соседству с её комнатой была установлена аппаратура для измерения электромагнитных волн, а в её комнате смонтирован микрофон величиной с грецкий орех, чтобы зафиксировать последние слова умирающей.
Шкала прибора была проградуирована от -500 до +500; при отсутствии излучения стрелка находилась в центральном положении. Проверяя работу прибора, мы провели измерения вблизи 50-киловатной радиостанции, ведущей радиопередачи на весь мир. Стрелка прибора отклонилась, показав +9.
...Мы находились в комнате рядом — я и ещё четверо ученых атеистов. Я был настроен скептичнее всех остальных. Мы внимательно вслушивались. Женщина умирала от рака. Она покидала этот мир в полном сознании, зная что умирает.
За несколько минут до смерти она стала молиться, благодарить Бога и славить Его за всё, что было в её жизни, просила о милости к себе; говорила, что верит в Его присутствие и всемогущество, Его любовь и справедливость.
Мы были так захвачены её словами, что совсем забыли о приборе, и только его звонкое дребезжание «пробудило» нас — стрелка проскочила деление +500, дошла до упора и, явно, стремилась дальше.

Боженко Д. - Трактаты основных тем Библии

Одесса: Черноморье, 2018. — 336 с.

Боженко Д. - Трактаты основных тем Библии – Содержание

  • «Б О Г» (Ода Г.Р. Державина)
  • Учёный атеист изменил своё атеистическое мировоззрение
  • Библия — Богодухновенное Слово Божие
  • Человек — трёхчастное существо
  • Что такое вера
  • Грех, грехи, грешники
  • Покаяние — это процесс
  • Сокрушённость
  • Иоанн Креститель (предтеча)
  • Христианское крещение
  • Рождение свыше
  • Жизнь вечная
  • Церковь — вызванные из мира
  • Иисус Христос — пасха наша
  • Драгоценная Кровь Христа
  • Три дня и три ночи
  • Трапеза
  • Мелхиседек (царь праведности)
  • Причастие
  • Что сделал Христос своей жертвой
  • Воплощение, распятие, воскресение, вознесение Христа...
  • Божество — триединый Бог в трёх
  • Божия любовь, милость, благодать
  • Собственная Божья праведность
  • О Святом Духе
  • Плод духа человека от семени Божьего
  • Мы — Храм Духа Святого
  • Помазание
  • Искупление
  • Освящение — процесс для спасения
  • Присутствие Божие
  • Наполним маслом светильники свои
  • Крест
  • Быть христианином
  • Об избрании
  • Духовные знания и духовная действительность
  • Слово, «Логос», «Рема»
  • Жить с молитвой
  • Пост - неотъемлемая часть христианской жизни
  • Мы призваны священнодействовать
  • Стратегические цели Бога
  • Почему Бог избрал Марию?
  • Что говорится в Библии об ангелах
  • Семья христианина
  • Здоровье и Библия
  • Вода живая
  • Оставьте прошлое позади
  • Не обижайтесь, прощайте
  • Наши мышления и речь
  • Наше исповедание
  • Божий покой
  • Бойся Бога, а не человека
  • Будь миссионером
  • Заповеди Божии
  • Заветы
  • Заповеди блаженств
  • Мы живём перед Господом
  • Не любите того, что в мире.
  • Если возможно, будьте со всеми в мире
  • Одежды — образы
  • Не всякая правда праведна
  • Не обнажайте свои корни
  • Будьте богаты щедростью своей
  • Сердце - с Богом, руки - в труде
  • Функция закона
  • «Пираты» духовных процессов
  • О физической смерти
  • Вред от второй смерти
  • О перевоплощении
  • О десятине и пожертвованиях
  • О браке и разводе с точки зрения Библии
  • Три века
  • Божья система исчисления
  • Ветхозаветный прообраз рыжей телицы
  • Омытому надо омыть только ноги
  • Царствие Божие, Царствие небесное
  • Израиль и язычники
  • От вечности до вечности
  • Христианство — религия истинная
  • Напоминания^
  • Значение некоторых слов и выражений
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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