Боженко - Трактаты основных тем Библии

В своей брошюре Джордж Бенсайд (Австралия) рассматривает взаимосвязь Бог — человек. Он рассказывает о том, как под впечатлением от результатов одного эксперимента американский учёный, известный в области атомных исследований, изменил своё атеистическое мировоззрение.

Доктор Джером Стоувелл — именно о нём идёт речь, так описал свой эксперимент:

«В солнечном сплетении человека находится центр эмоций и чувств. При помощи очень точной аппаратуры, сконструированной нами, мы сумели измерить длину волн, излучаемых мозгом. Нам удалось измерить позитивную силу молитвы и негативную силу проклятия.

В последний раз исследовалось излучение волн мозга верующей женщины, находящейся при смерти. Мы хотели провести эксперимент, чтобы увидеть что происходит в мозге человека в момент перехода от жизни к смерти.

Для этого в помещении по соседству с её комнатой была установлена аппаратура для измерения электромагнитных волн, а в её комнате смонтирован микрофон величиной с грецкий орех, чтобы зафиксировать последние слова умирающей.

Шкала прибора была проградуирована от -500 до +500; при отсутствии излучения стрелка находилась в центральном положении. Проверяя работу прибора, мы провели измерения вблизи 50-киловатной радиостанции, ведущей радиопередачи на весь мир. Стрелка прибора отклонилась, показав +9.

...Мы находились в комнате рядом — я и ещё четверо ученых атеистов. Я был настроен скептичнее всех остальных. Мы внимательно вслушивались. Женщина умирала от рака. Она покидала этот мир в полном сознании, зная что умирает.

За несколько минут до смерти она стала молиться, благодарить Бога и славить Его за всё, что было в её жизни, просила о милости к себе; говорила, что верит в Его присутствие и всемогущество, Его любовь и справедливость.

Мы были так захвачены её словами, что совсем забыли о приборе, и только его звонкое дребезжание «пробудило» нас — стрелка проскочила деление +500, дошла до упора и, явно, стремилась дальше.

Боженко Д. - Трактаты основных тем Библии

Одесса: Черноморье, 2018. — 336 с.

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