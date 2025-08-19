Звон на Литургии. 1. Перед началом чтения 3-го и 6-го часов совершается благовест к Литургии, а в конце 6-го часа, перед самым началом Литургии, — трезвон. Если служатся две Литургии (ранняя и поздняя), то благовест к ранней Литургии бывает более редкий, медленный, чем к поздней Литургии, и обычно совершается не в самый большой колокол. При архиерейском Богослужении благовест к Литургии начинается в указанное время. При приближении архиерея к храму полагается трезвон. Когда архиерей войдет в храм, трезвон прекращается и снова продолжается благовест до начала облачения архиерея. В конце же 6-го часа — трезвон.

2. Во время Литургии полагается благовест при начале «Евхаристическаго канона», - самой важной части Литургии, для извещения о времени освящения и пресуществления Святых Даров. Благовест от «Достойно» до «Достойно» начинается от слов: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу...» и бывает до пения: «Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу...», и состоит обычно из 12 ударов в большой колокол.

3. После окончания Литургии во все великие праздники полагается трезвон. Также после каждой Литургии, совершенной архиереем, полагается трезвон (для провода архиерея). В храмовые праздники в конце Литургии, перед началом молебна, полагается краткий благовест и трезвон, по окончании молебна — трезвон.

Божественная Литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого

Издательство «Святитель Киприан», 2021 г.

Для приходских храмов и духовных школ. Учебное издание

Издание четвертое

Издание подготовлено прихожанами Храма Живоначальной Троицы в Голенищеве и Покровского Храма в Головкове.

Божественная Литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого - Содержание