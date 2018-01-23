Тема власти и авторитета рассматривается в рамках данного сборника в первую очередь в экклезиологической и церковно-политической перспективе. Однако не стоит забывать, что единственным источником власти в христианской традиции является всемогущий Бог. В этом заключается принципиальное различие раннехристианской и традиционной античной моделей социума. В рамках последней институты власти формируются «снизу» самим гражданским коллективом. Таким образом, тема власти в латинской христианской традиции не может рассматриваться в отрыве от латинского тринитарного богословия, некоторые особенности которого мы попытаемся раскрыть в настоящей статье. Особое внимание к теме власти было характерно для латинского тринитарного богословия еще в доникейский период.

Уже в сочинениях богословов III в. мы встречаем две тенденции, которые получат развитие в эпоху арианских споров: если в тринитарном учении Тертуллиана важное место занимает идея единства власти Пресвятой Троицы, которое является логическим следствием единства Божественной субстанции (unius autem substantiae et unius status et unius potestatis), то Новациан развивает идею субординации между Отцом и Сыном: все подчинено Сыну (omnis creaturae subiectam sibi habens a Patre proprio potestatem), а Сын подчинен Отцу (ipse cum his quae illi subiecta sunt, Patri suo subiicitur). Таким образом, Бог Сын выступает в роли посредника между Отцом и творением, и это посредничество понимается во властных категориях.

Божественная власть, церковная иерархия и духовный авторитет в раннехристианской латинской традиции

[отв. ред., сост. Г. Е. Захаров]

М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 136 с.

ISBN 978-5-7429-1030-5

Божественная власть, церковная иерархия и духовный авторитет в раннехристианской латинской традиции - Содержание

От составителя (Г. Е. Захаров)

Г. Е. Захаров. Тема власти в латинском тринитарном богословии IV в

П. Маттеи. Римский примат в африканской богословской традиции

Г. Е. Захаров. Папа Либерий как участник арианских споров

Монсеньор Франческо Браски. Образ апостола Петра в трудах св. Амвросия Медиоланского и в амвросианской традиции

П. Маттеи. К вопросу о взаимоотношениях между Амвросием и Грацианом: хронологические и исторические проблемы, связанные с трактатом «О вере»; цели и значение Аквилейского собора

Свящ. А. Постернак. Женщины в западных церковных общинах в эпоху поздней Античности и раннего Средневековья

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Божественная власть, церковная иерархия и духовный авторитет в раннехристианской латинской традиции - От составителя

Настоящий сборник включает ряд работ современных православных и католических исследователей, посвященных теме власти, иерархии и авторитета в ранней латинской христианской традиции. Следует отметить, что наследие западных церковных общин первых веков является неотъемлемой частью общецерковного предания, в равной мере актуального и авторитетного как для Римско-Католической, так и для Православной Церкви.

Сравнительное изучение церковных традиций Запада и Востока первых веков христианской истории (не только богословия, но и самой практики церковной жизни) может позволить лучше понять причины последующего расхождения исторических путей восточного и западного христианства и способствовать переходу православно-католического богословского диалога на новый уровень. Проблематика и методологическая траектория исследований, включенных в настоящий сборник, отличаются крайним многообразием.

В круг исследуемых проблем входят такие значимые для понимания общего вектора развития западного христианства вопросы, как тема власти в латинском тринитарном богословии, эволюция иерархического строя Церкви на Западе в позднеантичный период (в частности, проблема римского примата), развитие институциональных форм женского служения. Сборник включает также статьи, посвященные деятельности отдельных выдающихся церковных иерархов латинского Запада — папы Либерия и свт. Амвросия Медиоланского. Данные работы носят, в сущности, исторический характер, но при этом затрагивают важную экклезиологическую проблему: вопрос о соотношении в жизни древней Церкви институциональной власти и личного авторитета епископов.

Г. Е. Захаров