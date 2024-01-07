Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Иоанн Марк - Божий план спасения

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть I
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книгу «Божий План Спасения» я намерен издать в 2-х томах. Первый том содержит в себе три главных периода:

1-ый период — подготовка к откровению плана спасения (от «начала» до сотворения человека),

2-ой большой период называется периодом общего отношения Божия к человечеству (от Адама до Авраама) и

3-ий период — Израильского народа (от Авраама до смерти Иисуса Христа).

Будучи в Германии, я написал две отдельные книги, содержащие в себе два первых периода Божьего плана спасения. Эти книги были изданы в очень ограниченном количестве ротатором и без хорошей корректуры.

Собрав и добавив к первому изданию третий период, настоящая книга прошла через довольно основательную обработку.

По причине частых поездок и других обстоятельств выпуск этой книги задержался, но я все же благодарен Богу, что Он дал мне возможность ее закончить.

Второй том «Божьего Плана Спасения» (от воскресения Христова до вечности), включающий 4 больших периода, я уже начал писать. Если Господь поможет я приложу все усилия к скорому выпуску, чтобы читатели первой части могли без большого перерыва получить и вторую часть. Таким образом, они будут иметь полное представление о «Божьем Плане Спасения» человечества.

Молюсь, чтобы Господь обильно благословил всех моих читателей для Своей славы.

Сердечно также благодарен тем лицам, которые с любовью помогли мне в техническом труде.

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть I

Брайт, Калифорния: Издательство «Наши дни», 1967. – 539 с.

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть I – Содержание

Предисловие

Введение

  • Прошлая вечность

  • Святая Троица

  • Кто есть Бог?

  • Какие свойства имеет Бог?

  • Какие характерные черты или качества имеет Бог?

  • Что учит Библия о троичности Божества?

  • О Духе Святом

  • Божий план спасения в прошлой вечности

  • Время откровения или исполнения Божьего плана спасения

  • Период сотворения в начале

  • Период первобытности херувима и ангелов его на земле

  • Период хаоса

  • Период сотворения в течение шести дней

  • Воды над твердью

  • Различные названия и проявления Духа

  • Сотворение человека

  • Сотворение Евы

  • Период общего отношения Божия к человечеству

  • Благословение человека

  • Период патриархов и долготерпения от падения человека до потопа

  • Последствия грехопадения

  • Человеческие пути или средства к спасению

  • Возмездие за грех

  • Приговор Адаму

  • Адам — первый патриарх

  • Каин

  • Кривая линия диавола, или его план погибели человека

  • Ной — десятый патриарх от Адама

  • Период священства по чину Мелхиседека

  • Иов

  • Вавилонское столпотворение

  • Период израильского народа

  • Период обетования

  • Период жизни израильских патриархов в Ханаане

  • Завет Бога с Авраамом

  • Лот

  • Исаак

  • Ревекка

  • Иаков

  • Возвращение Иакова в Ханаан

  • Встреча Иосифа с братьями

  • Переселение Иакова в Египет

  • Период жизни израильского народа в Египте

  • Иуда — сын Иакова

  • Моисей

  • Призвание Моисея

  • Период Ветхого Завета

  • Период -летнего путешествия израильского народа в пустыне

  • Период судей

  • Духовный упадок Израиля

  • Период царей

  • Саул — первый царь Израиля

  • Давид

  • Соломон — третий царь израильского народа

  • Пророк Илия

  • Пророк Елисей

  • Период -летнего плена Израиля

  • Период управления израильского народа первосвященниками

  • Христос

  • Жизнь Иисуса Христа до 30-летнего возраста

  • Период Евангелия Царства Божия

  • Деятельность Иоанна Крестителя

  • Деятельность Иисуса Христа

  • Предатель

  • Смерть Иисуса Христа

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть II

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть II

Брайт, Калифорния: Издательство «Наши дни», 1967. – 287 с.

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть II – Содержание

Предисловие ко второй части

  • Период церкви из язычников

  • Период церкви — тайный период

  • Воскресение Иисуса Христа

  • Что делал Христос после воскресения

  • до Своего вознесения Вознесение Иисуса Христа

  • Избрание двенадцатого апостола

  • Сошествие Святого Духа

  • Крещение Духом Святым

  • Церковь (строение церкви)

  • Духовные дарования церкви

  • Служители церкви

  • Богослужебные собрания церкви

  • Основа христианской веры

  • Признаки возрождения

  • О водном крещении

  • О преломлении или вечере Господней

  • О возложении рук

  • О воскресении мертвых

  • О суде

  • О семи периодах церкви

  • Тайна семи церквей

  • Содержание посланий семи церквам

  • Второе пришествие Христа

  • Восхищение церкви

  • Период тяжкого времени

  • Армагеддонская война

  • Пришествие Христа с воздуха на землю со святыми

  • Период тысячелетнего царства Христа на земле

  • Война Гога и Магога

  • Воскресение грешников и последний суд

  • Всемирный пожар

  • Будущая вечность

  • Мучения грешников в озере огненном

  • Новое небо или новый Иерусалим

  • Новая земля

Заключительное слово

Views 590
Rating 5.0 / 5
Added 07.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

B
brat Eduard 3 years ago

Отличные книги, спасибо !!!
Владимир79 3 years ago
Спасибо большое

Related Books

All Books