Книгу «Божий План Спасения» я намерен издать в 2-х томах. Первый том содержит в себе три главных периода:

1-ый период — подготовка к откровению плана спасения (от «начала» до сотворения человека),

2-ой большой период называется периодом общего отношения Божия к человечеству (от Адама до Авраама) и

3-ий период — Израильского народа (от Авраама до смерти Иисуса Христа).

Будучи в Германии, я написал две отдельные книги, содержащие в себе два первых периода Божьего плана спасения. Эти книги были изданы в очень ограниченном количестве ротатором и без хорошей корректуры.

Собрав и добавив к первому изданию третий период, настоящая книга прошла через довольно основательную обработку.

По причине частых поездок и других обстоятельств выпуск этой книги задержался, но я все же благодарен Богу, что Он дал мне возможность ее закончить.

Второй том «Божьего Плана Спасения» (от воскресения Христова до вечности), включающий 4 больших периода, я уже начал писать. Если Господь поможет я приложу все усилия к скорому выпуску, чтобы читатели первой части могли без большого перерыва получить и вторую часть. Таким образом, они будут иметь полное представление о «Божьем Плане Спасения» человечества.

Молюсь, чтобы Господь обильно благословил всех моих читателей для Своей славы.

Сердечно также благодарен тем лицам, которые с любовью помогли мне в техническом труде.

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть I

Брайт, Калифорния: Издательство «Наши дни», 1967. – 539 с.

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть I – Содержание

Предисловие

Введение

Прошлая вечность

Святая Троица

Кто есть Бог?

Какие свойства имеет Бог?

Какие характерные черты или качества имеет Бог?

Что учит Библия о троичности Божества?

О Духе Святом

Божий план спасения в прошлой вечности

Время откровения или исполнения Божьего плана спасения

Период сотворения в начале

Период первобытности херувима и ангелов его на земле

Период хаоса

Период сотворения в течение шести дней

Воды над твердью

Различные названия и проявления Духа

Сотворение человека

Сотворение Евы

Период общего отношения Божия к человечеству

Благословение человека

Период патриархов и долготерпения от падения человека до потопа

Последствия грехопадения

Человеческие пути или средства к спасению

Возмездие за грех

Приговор Адаму

Адам — первый патриарх

Каин

Кривая линия диавола, или его план погибели человека

Ной — десятый патриарх от Адама

Период священства по чину Мелхиседека

Иов

Вавилонское столпотворение

Период израильского народа

Период обетования

Период жизни израильских патриархов в Ханаане

Завет Бога с Авраамом

Лот

Исаак

Ревекка

Иаков

Возвращение Иакова в Ханаан

Встреча Иосифа с братьями

Переселение Иакова в Египет

Период жизни израильского народа в Египте

Иуда — сын Иакова

Моисей

Призвание Моисея

Период Ветхого Завета

Период -летнего путешествия израильского народа в пустыне

Период судей

Духовный упадок Израиля

Период царей

Саул — первый царь Израиля

Давид

Соломон — третий царь израильского народа

Пророк Илия

Пророк Елисей

Период -летнего плена Израиля

Период управления израильского народа первосвященниками

Христос

Жизнь Иисуса Христа до 30-летнего возраста

Период Евангелия Царства Божия

Деятельность Иоанна Крестителя

Деятельность Иисуса Христа

Предатель

Смерть Иисуса Христа

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть II

Брайт, Калифорния: Издательство «Наши дни», 1967. – 287 с.

Иоанн Марк – Божий план спасения – Часть II – Содержание

Предисловие ко второй части

Период церкви из язычников

Период церкви — тайный период

Воскресение Иисуса Христа

Что делал Христос после воскресения

до Своего вознесения Вознесение Иисуса Христа

Избрание двенадцатого апостола

Сошествие Святого Духа

Крещение Духом Святым

Церковь (строение церкви)

Духовные дарования церкви

Служители церкви

Богослужебные собрания церкви

Основа христианской веры

Признаки возрождения

О водном крещении

О преломлении или вечере Господней

О возложении рук

О воскресении мертвых

О суде

О семи периодах церкви

Тайна семи церквей

Содержание посланий семи церквам

Второе пришествие Христа

Восхищение церкви

Период тяжкого времени

Армагеддонская война

Пришествие Христа с воздуха на землю со святыми

Период тысячелетнего царства Христа на земле

Война Гога и Магога

Воскресение грешников и последний суд

Всемирный пожар

Будущая вечность

Мучения грешников в озере огненном

Новое небо или новый Иерусалим

Новая земля

Заключительное слово