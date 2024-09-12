Брах – Радикальное сострадание
Как-то давно я прочитала трогательную статью о работнике хосписа, который заботился о людях в последние дни их жизни. Умирающие делились с ним своими самыми сокровенными мыслями, и, по его словам, самое большое их сожаление можно выразить так: «Жаль, что у меня не хватило мужества жить настоящей жизнью». Эта фраза врезалась мне в память.
И я стала спрашивать себя: «Что это значит — жить настоящей жизнью? Значит ли это, что ты живешь в согласии со своим сердцем? Живу ли я настоящей жизнью — сегодня? Прямо сейчас?» Пару месяцев спустя я стала задавать эти же вопросы своим ученикам, которых обучала медитации.
И обнаружила, что это сожаление, которое высказывают умирающие, верно и для многих из нас, живущих. Мои ученики сказали, что быть собой и жить настоящей жизнью — значит быть любящим и осознанным.
Они говорили про честность, служение другим, служение миру, про способность выражать себя в творчестве, верить в себя и заниматься любимым делом. А также про готовность преодолеть неуверенность в себе и восстановить разрушенные отношения.
Но также большинство сокрушались, что практически каждый день забывают про эти устремления: раз за разом попадают в ловушку эмоциональных реакций — осуждая или жалея себя, обвиняя других, поступая эгоистично, живя на автопилоте. Как сказал один из них: «Каждый день я сталкиваюсь с пропастью между тем, что возможно, и тем, как я на самом деле живу. И из-за этого я постоянно чувствую себя неудачником».
Брах Тара – Радикальное сострадание – Как преобразовать страх в силу – Практика четырех шагов
Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2020. – 336 с. – (Mindfulness/Осознанность.)
ISBN 978-5-04-109000-5
Брах Тара – Радикальное сострадание – Содержание
Предисловие. К исцелению приводит любовь к себе
ЧАСТЬ 1. Как исцеляет внимание
- Глава 1. Практика четырех шагов создает просвет
- Глава 2. Практика четырех шагов говорит жизни «да»
- Глава 3. Практика четырех шагов раскрывает ваше подлинное «я»
ЧАСТЬ II. ПРАКТИКА ЧЕТЫРЕХ ШАГОВ И ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ
- Глава 4. Избавление от негативных представлений о себе
- Глава 5. Освобождение от стыда
- Глава 6. Ослабляя хватку страха
- Глава 7. Откройте свои сокровенные стремления
ЧАСТЬ III. ОТНОШЕНИЯ И ПРАКТИКА ЧЕТЫРЕХ ШАГОВ
- Глава 8. Прощение и практика четырех шагов
- Глава 9. Видим изначально хорошую природу
- Глава 10. Сострадание и практика четырех шагов
- Глава 11. Четыре памятования: жить с пробужденным сердцем
Приложение 1. Эволюция практики четырех шагов
Приложение 2. Практика четырех шагов с партнером
Благодарности
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