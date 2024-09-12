Как-то давно я прочитала трогательную статью о работнике хосписа, который заботился о людях в последние дни их жизни. Умирающие делились с ним своими самыми сокровенными мыслями, и, по его словам, самое большое их сожаление можно выразить так: «Жаль, что у меня не хватило мужества жить настоящей жизнью». Эта фраза врезалась мне в память.

И я стала спрашивать себя: «Что это значит — жить настоящей жизнью? Значит ли это, что ты живешь в согласии со своим сердцем? Живу ли я настоящей жизнью — сегодня? Прямо сейчас?» Пару месяцев спустя я стала задавать эти же вопросы своим ученикам, которых обучала медитации.

И обнаружила, что это сожаление, которое высказывают умирающие, верно и для многих из нас, живущих. Мои ученики сказали, что быть собой и жить настоящей жизнью — значит быть любящим и осознанным.

Они говорили про честность, служение другим, служение миру, про способность выражать себя в творчестве, верить в себя и заниматься любимым делом. А также про готовность преодолеть неуверенность в себе и восстановить разрушенные отношения.

Но также большинство сокрушались, что практически каждый день забывают про эти устремления: раз за разом попадают в ловушку эмоциональных реакций — осуждая или жалея себя, обвиняя других, поступая эгоистично, живя на автопилоте. Как сказал один из них: «Каждый день я сталкиваюсь с пропастью между тем, что возможно, и тем, как я на самом деле живу. И из-за этого я постоянно чувствую себя неудачником».

Брах Тара – Радикальное сострадание – Как преобразовать страх в силу – Практика четырех шагов

Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2020. – 336 с. – (Mindfulness/Осознанность.)

ISBN 978-5-04-109000-5

Брах Тара – Радикальное сострадание – Содержание

Предисловие. К исцелению приводит любовь к себе

ЧАСТЬ 1. Как исцеляет внимание

Глава 1. Практика четырех шагов создает просвет

Глава 2. Практика четырех шагов говорит жизни «да»

Глава 3. Практика четырех шагов раскрывает ваше подлинное «я»

ЧАСТЬ II. ПРАКТИКА ЧЕТЫРЕХ ШАГОВ И ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ

Глава 4. Избавление от негативных представлений о себе

Глава 5. Освобождение от стыда

Глава 6. Ослабляя хватку страха

Глава 7. Откройте свои сокровенные стремления

ЧАСТЬ III. ОТНОШЕНИЯ И ПРАКТИКА ЧЕТЫРЕХ ШАГОВ

Глава 8. Прощение и практика четырех шагов

Глава 9. Видим изначально хорошую природу

Глава 10. Сострадание и практика четырех шагов

Глава 11. Четыре памятования: жить с пробужденным сердцем

Приложение 1. Эволюция практики четырех шагов

Приложение 2. Практика четырех шагов с партнером

Благодарности