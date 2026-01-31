Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бракел - Разумное служение христиан

Вильгельмус а Бракел - Разумное служение христиан
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Разумное служение христиан» - это выдающееся произведение одного из первых представителей Второй Реформации в Голландии - Вильгельмуса а Бракела.

В названии своего классического труда Бракел использовал слова из Послания ап. Павла к Римлянам, 12 глава, стих 1: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, бла-гоугодную Богу, для разумного служения вашего». Избирая это заглавие, он намеревался выразить то, что Бог требует от человека, и, особенно, от христианина: служить Ему в Духе и истине - с должным пониманием, разумно, и в соответствии с Божьим откровением о Себе, т.е. с Его Словом.

Намерение автора становится очевидным сразу же, с первых страниц этой книги. Тщательный и глубокий разбор каждой конкретной доктрины в этой книге сочетается с изложением ее практического применения к личной жизни христианина. Все эти рассуждения автора являются настоящим духовным сокровищем и носят, бесспорно, пуританский характер. Они представляют читателю лучшие стороны реформированной, подтвержденной опытом святой жизни, христианской религии.

На протяжении всего произведения, но, особенно, в той его части, которая касается практического применения рассматриваемых доктрин, Бракел старается постоянно превозносить имя Иисуса - имя, которое Отец Небесный поставил выше всякого другого имени (Фил.2:9), «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12).

Впервые опубликованная в 1700 году, книга «Разумное служение христиан» в Голландии в одном только восемнадцатом веке выдержала двадцать изданий! Это произведение, возможно, в большей степени, чем любое другое, отображает биение сердца и духовные основы Второй Реформации в Голландии. Здесь систематическое богословие и живое практическое христианство в Библейском и практическом плане переплетаются в их гармоничном сочетании.

Это произведение, написанное автором, мысли которого были переполнены заботами о церквях и прихожанах, является скорее пасторским посланием, нежели специальным богословским произведением. Тем не менее, на нем лежит печать пастора-богослова, Духом Святым наученного глубинам богопознания. В нем открывается влияние учености и точности Воетиуса, учения Вит-сиуса о доктринах веры и завете с Богом и глубоких познаний библейского богословия Коксеиуса. [Воетиус, Витсиус и Коксеиус - современные Бракелу голландские богословы периода Второй Реформации (прим. ред.).] Широкое по своему охвату библейских доктрин, это произведение Бракела детально рассматривает все те вопросы, которые дороги каждому христианину, и всегда это делает с целью содействия возрастанию читателей этой книги в благочестии.

Вильгельмус а Бракел - Разумное служение христиан - 5 книг

2008 Dutch Reformed Tract Society, Branch of the Netherlands Reformed Congregations. Russian edition

794 с.

Название оригинала:

"The calling and regeneration", "Faith and it's distinguishing signs", "Justification", "Lord's Supper", "The life of faith in reference to the promises" by Wilhelmus a Brakel

Вильгельмус а Бракел - Разумное служение христиан - 5 книг - Содержание

Вильгельмус Бракел и его произведение "Разумное служение христиан"

Об авторе

ПРИЗВАНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

  • Часть 1. ПРИЗВАНИЕ. ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПРИЗЫВ

  • Часть 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВЕРА И ЕЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

  • Часть 1. О ВЕРЕ

  • Часть 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СПАСАЮЩЕЙ ВЕРЫ

ОПРАВДАНИЕ

  • Часть I. ВВЕДЕНИЕ

  • Часть 2. УСЫНОВЛЕНИЕ

  • Часть 3. ДУХОВНЫЙ МИР

  • Часть 4. ДУХОВНАЯ РАДОСТЬ

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

  • Часть I. ВСТУПЛЕНИЕ,

  • Часть 2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, СОВЕРШЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ ВЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ C ОБЕТОВАНИЯМИ

Views 1 381
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

A
[email protected] 3 years ago

Зачем писать что доступно всем, если через этот терабокс скачать невозможно? 

 
E
esxatos 3 years ago

Так и хочется сказать: Вам шашечки или ехать?  Скажите спасибо вашему мудрому руководству, которое развело войну и из-за чего большинство серверов мира  закрыло вход для россиян.

 

Почему все наши члены клуба могут без проблем скачивать с ТВ? Зарегите ак ТВ и закачивайте на него - и храниться будут и скачать оттуда без проблем.
S
Sergey05 3 years ago

Большое спасибо за полезную подборку!

Related Books

All Books