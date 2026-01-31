«Разумное служение христиан» - это выдающееся произведение одного из первых представителей Второй Реформации в Голландии - Вильгельмуса а Бракела.

В названии своего классического труда Бракел использовал слова из Послания ап. Павла к Римлянам, 12 глава, стих 1: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, бла-гоугодную Богу, для разумного служения вашего». Избирая это заглавие, он намеревался выразить то, что Бог требует от человека, и, особенно, от христианина: служить Ему в Духе и истине - с должным пониманием, разумно, и в соответствии с Божьим откровением о Себе, т.е. с Его Словом.

Намерение автора становится очевидным сразу же, с первых страниц этой книги. Тщательный и глубокий разбор каждой конкретной доктрины в этой книге сочетается с изложением ее практического применения к личной жизни христианина. Все эти рассуждения автора являются настоящим духовным сокровищем и носят, бесспорно, пуританский характер. Они представляют читателю лучшие стороны реформированной, подтвержденной опытом святой жизни, христианской религии.

На протяжении всего произведения, но, особенно, в той его части, которая касается практического применения рассматриваемых доктрин, Бракел старается постоянно превозносить имя Иисуса - имя, которое Отец Небесный поставил выше всякого другого имени (Фил.2:9), «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12).

Впервые опубликованная в 1700 году, книга «Разумное служение христиан» в Голландии в одном только восемнадцатом веке выдержала двадцать изданий! Это произведение, возможно, в большей степени, чем любое другое, отображает биение сердца и духовные основы Второй Реформации в Голландии. Здесь систематическое богословие и живое практическое христианство в Библейском и практическом плане переплетаются в их гармоничном сочетании.

Это произведение, написанное автором, мысли которого были переполнены заботами о церквях и прихожанах, является скорее пасторским посланием, нежели специальным богословским произведением. Тем не менее, на нем лежит печать пастора-богослова, Духом Святым наученного глубинам богопознания. В нем открывается влияние учености и точности Воетиуса, учения Вит-сиуса о доктринах веры и завете с Богом и глубоких познаний библейского богословия Коксеиуса. [Воетиус, Витсиус и Коксеиус - современные Бракелу голландские богословы периода Второй Реформации (прим. ред.).] Широкое по своему охвату библейских доктрин, это произведение Бракела детально рассматривает все те вопросы, которые дороги каждому христианину, и всегда это делает с целью содействия возрастанию читателей этой книги в благочестии.

Вильгельмус а Бракел - Разумное служение христиан - 5 книг

2008 Dutch Reformed Tract Society, Branch of the Netherlands Reformed Congregations. Russian edition

794 с.

Название оригинала:

"The calling and regeneration", "Faith and it's distinguishing signs", "Justification", "Lord's Supper", "The life of faith in reference to the promises" by Wilhelmus a Brakel

Вильгельмус а Бракел - Разумное служение христиан - 5 книг - Содержание

Вильгельмус Бракел и его произведение "Разумное служение христиан"

Об авторе

ПРИЗВАНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Часть 1. ПРИЗВАНИЕ. ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПРИЗЫВ

Часть 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВЕРА И ЕЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Часть 1. О ВЕРЕ

Часть 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СПАСАЮЩЕЙ ВЕРЫ

ОПРАВДАНИЕ

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

Часть 2. УСЫНОВЛЕНИЕ

Часть 3. ДУХОВНЫЙ МИР

Часть 4. ДУХОВНАЯ РАДОСТЬ

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Часть I. ВСТУПЛЕНИЕ,

Часть 2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, СОВЕРШЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ ВЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ C ОБЕТОВАНИЯМИ