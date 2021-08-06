За каждой книгой посредственной или хорошей стоит ее автор, человек, через сердце и мысли которого прошла каждая ее строка. Что можно сказать о книге, которая сегодня рас­ крыта перед вами? Это прежде всего книга о самом великом и важном, что может и что должен человек знать о Боге и о пути спасения. Ее написал автор, одаренный Богом глубоким познанием Св. Писания, а также умудренный многолетним опытом. Иван Рихардович Бранденбург ровесник нашего века. А это значит, что за его спиной большая, богатая событиями жизнь.

Типичное русское имя, от которого он никогда не отрекался, и типичные немецкие от­чество и фамилия. Родился он третьим ребенком в семье торговца сукном в Риге. В 1914 году, буду. И юношей, Иван Рихардович был застиrнут войной на пути в Берлин. 4 года он жил вдали от родного дома в Берлине и там через городскую Миссию уверовал в Иисуса Христа всем сердцем и умом. В 1916 году для получения богословского обра­зования Бранденбург переехал в Билефельд, но в связи с войной школу вскоре закрыли, но Иван Рихардович продолжал свое богословское образование в самой лучшей школе у ног Иисуса. В Билефелъде он занимал должность секретаря Христианского Союза молодежи и там познакомился с движением братьев, а потом при­шлось учиться в городе Тюбингене. Три rода спустя Иван Рихардович быть призван на служение пастора церкви в г. Любеке.

Здесь он оставался 8 лет, а потом перешел на служение в городскую Миссию Берлина. В 1943 году Иван Рихардович быть мобилизован в армию, но из-за возраста он работал переводчиком в лагере военнопленных. Сталкиваясь с русскими, обездоленными войной людьми, Иван Рихардович еще больше увидел их духовные запросы, но условиям того времени почти невозможно было вести миссионерскую работу. Только после войны эта возможность открылась через Миссию "Свет на Востоке", инспектором которой он оставался до своего семидесятилетия.

Иван Рихардович Бранденбург - Путь ко Христу

Германия Свет на Востоке 1990 г. - 166 с.

Иван Рихардович Бранденбург - Путь ко Христу - Содержание