Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Брат Альберт - Практическое руководство по алхимической лабораторной работе

Брат Альберт - Практическое руководство по алхимической лабораторной работе
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Что такое алхимия? Таков первый и, можно сказать, жизненно важный вопрос, на который мы должны дать ответ, прежде чем приступить к изучению нижеследующего материала. Разумеется, мы всегда можем сказать по этому поводу нечто, что вполне может сойти для читателя за удовлетворительный ответ, прочитав который и небрежно пролистав эту книгу, он отложит ее в сторону.
В самом деле, если вы не обладаете предварительным понятием об алхимии, составленным на основании сознательного изучения мистицизма, оккультизма и связанных с ними предметов, сама постановка подобного вопроса просто не имеет смысла.
Итак, еще раз, что такое алхимия?
Алхимия – это, прежде всего, «повышение частоты вибраций».
Следовательно для большей части читателей благоразумнее всего было бы вообще не приступать к алхимической лабораторной работе. Я бы рекомендовал ее только тем, кто уже потратил много времени на спагирические исследования и убедился в том, что его стремления вполне чисты, ибо только это и может служить истинной мотивацией в поиске высочайшего Аркана, каковым является lapis philosophorum. Лишь осознав всю тщету надежд обнаружить в алхимической литературе простое и точное описание Opus Magnum, ученик сможет в должной мере оценить всю важность детального описанного в этой книге (процесса) «Малого Кругооборота» (circulation).
Ибо в алхимии существуют как «Малый», так и «Большой» кругообороты, называемые также Малым и Великим Деланием. Причем если первый имеет отношение к растительному царству, то второй – к наиболее вожделенному из природных царств, то есть к царству металлов и минералов.
Однако правильное понимание (не говоря уже о знании) даже первого из них открывает врата и к самому великому Аркану. Правда, для того, чтобы убедиться в истине подобного утверждения, вам потребуются месяцы и годы экспериментов в собственной алхимической лаборатории.
В самом деле, лишь после длительных лабораторных трудов и кропотливого изучения старинных книг алхимия действительно может стать для вас делом всей жизни. Но зато знание, выкованное методами экспериментального спагирического искусства, станет для вас броней, о которую преломится копье любого материалиста.

Брат Альберт - Практическое руководство по алхимической лабораторной работе

ИД "Русская философия", б.г. – 114 с.
ISBN 978-5-6049884-1-1

Брат Альберт - Практическое руководство по алхимической лабораторной работе - Содержание

  • О сборнике
  • Другие книги того же автора
  • Вступительное слово
  • Предисловие
  • Предисловие к первому изданию
  • Предисловие ко второму исправленному изданию
  • Глава первая
  • Глава вторая
  • Глава третья
  • Глава четвертая
  • Глава пятая
  • Глава шестая
  • Глава седьмая
  • Заключение
  • Дополнение
  • Алхимический манифест 1960
Views 258
Rating 4.5 / 5
Added 26.08.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.5/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books