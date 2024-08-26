Брат Альберт - Практическое руководство по алхимической лабораторной работе

Что такое алхимия? Таков первый и, можно сказать, жизненно важный вопрос, на который мы должны дать ответ, прежде чем приступить к изучению нижеследующего материала. Разумеется, мы всегда можем сказать по этому поводу нечто, что вполне может сойти для читателя за удовлетворительный ответ, прочитав который и небрежно пролистав эту книгу, он отложит ее в сторону.

В самом деле, если вы не обладаете предварительным понятием об алхимии, составленным на основании сознательного изучения мистицизма, оккультизма и связанных с ними предметов, сама постановка подобного вопроса просто не имеет смысла.

Итак, еще раз, что такое алхимия?

Алхимия – это, прежде всего, «повышение частоты вибраций».

Следовательно для большей части читателей благоразумнее всего было бы вообще не приступать к алхимической лабораторной работе. Я бы рекомендовал ее только тем, кто уже потратил много времени на спагирические исследования и убедился в том, что его стремления вполне чисты, ибо только это и может служить истинной мотивацией в поиске высочайшего Аркана, каковым является lapis philosophorum. Лишь осознав всю тщету надежд обнаружить в алхимической литературе простое и точное описание Opus Magnum, ученик сможет в должной мере оценить всю важность детального описанного в этой книге (процесса) «Малого Кругооборота» (circulation).

Ибо в алхимии существуют как «Малый», так и «Большой» кругообороты, называемые также Малым и Великим Деланием. Причем если первый имеет отношение к растительному царству, то второй – к наиболее вожделенному из природных царств, то есть к царству металлов и минералов.

Однако правильное понимание (не говоря уже о знании) даже первого из них открывает врата и к самому великому Аркану. Правда, для того, чтобы убедиться в истине подобного утверждения, вам потребуются месяцы и годы экспериментов в собственной алхимической лаборатории.

В самом деле, лишь после длительных лабораторных трудов и кропотливого изучения старинных книг алхимия действительно может стать для вас делом всей жизни. Но зато знание, выкованное методами экспериментального спагирического искусства, станет для вас броней, о которую преломится копье любого материалиста.

Брат Альберт - Практическое руководство по алхимической лабораторной работе

ИД "Русская философия", б.г. – 114 с.

ISBN 978-5-6049884-1-1

Брат Альберт - Практическое руководство по алхимической лабораторной работе - Содержание