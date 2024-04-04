Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання
Брат Рішар широковідомий своїми грунтовними виступами на біблійні теми у різних країнах. Ми чудово пам'ятаємо, з якою великою зацікавленістю чимала аудиторія вкотре слухала брата Рішара на щорічній міжнародній конференції «Успенські читання» у Києві. Власне, його доповіді увійшли до цієї книги. У будь-якій країні світу, де читач відкриє ці тексти, він відчує на повні груди, як дихання біблійного натхнення змішується з легким повітрям Тезе. Автор запрошує до роздумів на такі теми, як свобода, справедливість та милосердя, радість і дружба, здивування та відкриття сенсу, не стільки роблячи висновки, як пропонуючи мислити та шукати разом із ним.
Публікація цієї книги актуальна особливо в сьогоденні, коли від нашої здатності та бажання відрізняти правду від брехні, «малу» людяність від архаїчної мегаломанії залежить результат конфронтації між відкритими суспільствами й авторитарними режимами. Кожен із нас в особливий спосіб покликаний внести свою лепту в осмислення свідчення про те, що «маленька» біблійна книга важить на суді історії набагато більше, ніж тіні фараонів ХХІ століття.
Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання - біблійні крихти
Пер. з фр.
К.: «ДУХ I ЛIТЕРА», 2023, 162 с.
ISBN 978-617-8262-22-8
Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання - біблійні крихти - Зміст
Від редакції
Передмова
- «Як приємно, коли брати живуть у згоді!»: поняття братства в Біблії
- Чи дихає Святий Дух у розбіжності тлумачень і перекладів?
- Чи справді милосердя небезпечне і несправедливе?
- «Малі» в Євангелії від Матвія
- Безцінна перлина
- Юда, «один із Дванадцяти»
- Радість як джерело прощення
- Слово про хрест, джерело спільності у Христі
- Протест заради співпричетності
- Обриси Церкви згідно Книги Дій апостолів
- Відновлення сил і місія
- «Духа не вгашайте»
- Музична післямова: Валентин Сильвестров
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