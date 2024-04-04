Брат Рішар широковідомий своїми грунтовними виступами на біблійні теми у різних країнах. Ми чудово пам'ятаємо, з якою великою зацікавленістю чимала аудиторія вкотре слухала брата Рішара на щорічній міжнародній конференції «Успенські читання» у Києві. Власне, його доповіді увійшли до цієї книги. У будь-якій країні світу, де читач відкриє ці тексти, він відчує на повні груди, як дихання біблійного натхнення змішується з легким повітрям Тезе. Автор запрошує до роздумів на такі теми, як свобода, справедливість та милосердя, радість і дружба, здивування та відкриття сенсу, не стільки роблячи висновки, як пропонуючи мислити та шукати разом із ним.

Публікація цієї книги актуальна особливо в сьогоденні, коли від нашої здатності та бажання відрізняти правду від брехні, «малу» людяність від архаїчної мегаломанії залежить результат конфронтації між відкритими суспільствами й авторитарними режимами. Кожен із нас в особливий спосіб покликаний внести свою лепту в осмислення свідчення про те, що «маленька» біблійна книга важить на суді історії набагато більше, ніж тіні фараонів ХХІ століття.

Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання - біблійні крихти

Пер. з фр.

К.: «ДУХ I ЛIТЕРА», 2023, 162 с.

ISBN 978-617-8262-22-8

Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання - біблійні крихти - Зміст

Від редакції

Передмова

«Як приємно, коли брати живуть у згоді!»: поняття братства в Біблії

Чи дихає Святий Дух у розбіжності тлумачень і перекладів?

Чи справді милосердя небезпечне і несправедливе?

«Малі» в Євангелії від Матвія

Безцінна перлина

Юда, «один із Дванадцяти»

Радість як джерело прощення

Слово про хрест, джерело спільності у Христі

Протест заради співпричетності

Обриси Церкви згідно Книги Дій апостолів

Відновлення сил і місія

«Духа не вгашайте»

Музична післямова: Валентин Сильвестров

Джерела текстів