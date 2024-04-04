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Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання

Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання - біблійні крихти
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Theology
Брат Рішар широковідомий своїми грунтовними виступами на біблійні теми у різних країнах. Ми чудово пам'ятаємо, з якою великою зацікавленістю чимала аудиторія вкотре слухала брата Рішара на щорічній міжнародній конференції «Успенські читання» у Києві. Власне, його доповіді увійшли до цієї книги. У будь-якій країні світу, де читач відкриє ці тексти, він відчує на повні груди, як дихання біблійного натхнення змішується з легким повітрям Тезе. Автор запрошує до роздумів на такі теми, як свобода, справедливість та милосердя, радість і дружба, здивування та відкриття сенсу, не стільки роблячи висновки, як пропонуючи мислити та шукати разом із ним.
Публікація цієї книги актуальна особливо в сьогоденні, коли від нашої здатності та бажання відрізняти правду від брехні, «малу» людяність від архаїчної мегаломанії залежить результат конфронтації між відкритими суспільствами й авторитарними режимами. Кожен із нас в особливий спосіб покликаний внести свою лепту в осмислення свідчення про те, що «маленька» біблійна книга важить на суді історії набагато більше, ніж тіні фараонів ХХІ століття.

Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання - біблійні крихти

Пер. з фр.
К.: «ДУХ I ЛIТЕРА», 2023, 162 с.
ISBN 978-617-8262-22-8

Брат Рішар із Тезе - Відкриваючи скарби Писання - біблійні крихти - Зміст

Від редакції
Передмова
  • «Як приємно, коли брати живуть у згоді!»: поняття братства в Біблії
  • Чи дихає Святий Дух у розбіжності тлумачень і перекладів?
  • Чи справді милосердя небезпечне і несправедливе?
  • «Малі» в Євангелії від Матвія
  • Безцінна перлина
  • Юда, «один із Дванадцяти»
  • Радість як джерело прощення
  • Слово про хрест, джерело спільності у Христі
  • Протест заради співпричетності
  • Обриси Церкви згідно Книги Дій апостолів
  • Відновлення сил і місія
  • «Духа не вгашайте»
  • Музична післямова: Валентин Сильвестров
Джерела текстів
Views 247
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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