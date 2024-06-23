Если люди думают о благодати, они думают прежде всего о прощении грехов. Так как мы все согрешили, все и нуждаемся в благодати. Поэтому все, страдающие под тяжестью греха, любят слышать о благодати. Но если мы думаем только о благодати для прощения грехов и слышим, что имеется достаточно благодати, то мы перестаем бояться греха. Многие имеют такое понятие, и с ними случилось, как Иуда пишет: "Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству..." Стих 4.

Благодать означает не только "прощение" , но в той же мере и "помощь" . Евр.4,16. Благодать не только существует для прощения грехов, но и для того, чтобы научить нас больше не грешить. Тит.2,11.

Если мы понимаем дело таким образом, тогда мы не будем обольщены фальшивым утешением: "Это не так опасно, если мы грешим, ведь мы имеем благодать". Тогда мы получаем верное утешение: "Даже если я очень глубоко погряз в грехах, то благодаря благодати я могу освободиться и достичь победы над грехом".

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Размышляя о законе, люди думают только об осуждении (о проклятии). И здесь мы имеем то же самое недоразумение, как относительно благодати. Бог дал закон не только для того, чтобы осуждать людей, но закон служил руководством и привел людей к познанию греха. Посредством наставлений из закона многие достигли замечательной жизни, но они имели только свою собственную силу, так что никто не мог соблюсти весь закон. Закон ничего не довел до совершенства. Евр.7,19. Все богобоязненные люди, о которых мы читаем, достигли определенной границы, и вследствие этого они получили познание греха. Закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Иоанн 1,17.

Сигурд Братли – Благодать в Иисусе Христе

4-е издание. - Blaubeuren: Verlag “Das Leben”, 1993. – 26 с.

ISBN 3-88801-336-4

Сигурд Братли – Благодать в Иисусе Христе – Содержание