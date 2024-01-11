"И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов." Мат.26:27-28.

Завет или договор между двумя партиями включает взаимные обязанности. Те, которые пили из чаши, вступали в новый завет, закреплённый Иисусом Своей кровью. Как они, так и Иисус с Отцом обязались взаимно. Апостол сравнивает новый завет с ветхим и говорит: "Почему и первый завет был утверждён не без крови." Евр.7,18-19.

Оба завета были заключёны одинаковым образом. Разница состояла в том, что первый был немощен и ничего не мог довести до совершенства, второй же, напротив, может это сделать. Евр.7,18-19. Во свете ветхого завета мы лучше понимаем новый. "И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих." Исх.24:7-8. Только после того, как они обязались быть послушными и сделать всё, что написано в книге завета, их окропили кровью. Точно так же Апостол Пётр проповедовал новый завет, говоря: "...избранным по предведению Бога Отца, при освящении отДуха, к послушанию и окроплению кровию Иисуса Христа." 1 Пет. 1:2. В первом завете народ обязался соблюдать закон, данный Моисеем. Этот закон содержал только часть воли Божией и Бог обязался благословить их всеми земными благами, и сделать их главой всех народов. Но Бог в то же время обязался и к большему. Он обязался - проклясть их, если они не послушаются. Втор.28.

Сигурд Братли - Новый Завет и тайна беззакония

VERLAG «DAS LEBEN» D 89143 Blaubeuren Germany

1997 г. - 47 с.

ISBN 3 88801-350-Х

Сигурд Братли - Новый Завет и тайна беззакония - Содержание

Новый завет.

Прощение грехов.

Вводится лучшая надежда.

Освобождены от проклятия закона.

Божие строение.

Божия нива.

Подготовка Иисуса стать первосвященником.

Сила непрестающей жизни.

Художник(производитель) - Первосвященник.

Иисус как Первосвященник.

Столь великое спасение.

Когда ты нарушаешь завет?

Избран - ответственность.

Тайна беззакония.

Небиблейские выражения.

Неужели Иисус есть служитель греха?

Вера преданная святым.

Знамения и чудеса.

Заключение.

Сигурд Братли - Новый завет и тайна беззакония - Тайна беззакония

"Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, -" 2Фес.2:7. В чём же состоит тайна прогресса и победы беззакония, что ведёт к тому, что человек греха, - беззаконник - может явиться и овладеть всеми народами? Именно, искажение нового завета в Крови Иисуса. Эта тайна уже действовала во времена Ап. Павла и с тех пор неудержимо действует. Но столь действующей, как сегодня, она раньше никогда не была. И люди скоро будут готовы принять человека греха. Теперь каждый человек может испытать себя самого в какой мере он заражён этим беззаконием.

Когда ты читаешь: "Ибо сия есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов", - прочитал ли ты тогда нечто о завете, обязующий две стороны? Или же ты прочитал: "Ибо сие есть Кровь Моя, за многих изливаемая во оставление грехов." Это тайна беззакония так подействовала на тебя, что завет остался неизвестным твоему сознанию. Растление имеет большую власть, если оно исходит из святилища, - тогда весь народ гибнет. Поэтому пророк должен был обратить лицо к Иерусалиму и произнести слово на святилище, и изречь пророчество на землю Израилеву. Иез.21:2. Когда Бог наказывал народ , Он начинал от святилища и от старейшин, ведь они несли ответственность за подрастающее поколение гл.9:4-10, но тех людей, которые скорбели о беззакониях, Бог отмечал знаком и щадил их. "Возлюбленные! имея всё усердие писать вам об общем спасении, я почёл за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа." Иуда.3-4. Здесь мы видим, как и где началась тайна беззакония. Они вкрались в апостольские собрания и там начали свою разрушающую деятельность. Читая Послания к семи Церквам, мы видим, что растление уже во дни Апостолов было великое. Где же мы находимся сегодня?