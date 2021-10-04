Книга «Ереси» повествует о том, «как христиане из поколения в поколение на протяжении почти двадцати веков пытались понять, довериться и повиноваться Иисусу Христу». Автор уделяет особое внимание христологии и тринитарианству и, для того чтобы отделить ортодоксию от ереси, обращается к четырём главным символам веры − Апостольскому, Никейскому, Афанасьевскому и Халкидонскому. Он признаёт, что ересь принесла не только замешательство и разделение среди верующих, но и помогла церкви систематизировать ортодоксию. Послужив цели систематизации исторически, она служит этой же цели, через это произведение, педагогически.

Гарольд Браун - Ереси - Ереси и ортодоксия в истории церкви - Содержание

1. Изменение первоначального понятия «ересь»

1. Определение термина ересь

2. Положительная сторона ереси

2. Откуда берутся ереси?

1. Иудеи и язычники

2. Важность личности Иисуса Христа

3. Важность доктрины и доктринальная точность

4. Как доктрина созидает церковь

3. Общие основания

1. Реальное развитие

2. Воскресение и воплощение

3. Истоки «католической» (кафолической) теологии

4. Где началась христианская проповедь?

4. Структура и изменение

1. Гностицизм

2. Природа гностицизма

3. Гностическая христология

4. Гностический кризис

5. Другой полюс: Маркион

6. Еще одни «реформатор»: Монтан

5. До Нового Завета

1. Релятивизация роли писаний

2. Завершение канона Нового Завета

6. Апологеты веры

1. Великие апологеты христианства: Ириней и Тертуллиан

2. Новое течение: от неизвестных отцов гностицизма до страдающего отца патрипассионизма

7. Монархианство

1. Адопцианство

8. Великая ересь: арианство

1. Арий, основатель арианства

2. Бурный расцвет арианских споров

3. Вторая фаза арианства

9. Доктрина Троицы

1. Истоки тринитарности

2. Каппадокийское решение

3. Трудные вопросы догмата о Троице

4. Парадокс догмата о Троице

5. Дальнейшие разработки доктрины

10. Христология

1. Христология в конце IV в.

2. Попытки Аполлинария разъяснить свою позицию

3. В преддверии Халкидона и учения Ансельма

4. Теология в конце IV в.: начало борьбы с монофизитством

5. Пятый век

6. Халкидонский собор

7. Истоки монофизитства

8. Христологические выводыроблемы: избрание, свобода воли, отступничество

11. «Малые» проблемы: избрание, свобода воли, отступничество

1. Отступничество

2. Предопределение и учение Пелагия о свободе воли

3. Августин и рабство воли

4. Продолжение полемики

12. Образы и ересь

1. Начало иконоборчества: Лев III

2. Использование изображений

3. Иконоборческие мероприятия

4. Возвращение изображений

5. Возрождение иконоборчества

13. Новые ереси, новые проблемы

1. Filioque: «и от Сына»

2. Испанский вариант адопцианства

3. Евхаристический спор

4. Проблема предопределения

5. Заключение: новое направлениеая церковь и старая ересь: схоластика, крестовые походы и дуализм

14. Новая церковь и старая ересь: схоластика, крестовые походы и дуализм

1. Схоластика

2. Крестовые походы

3. Непреходящая ересь: дуализм

4. Катары

5. «Ересь» бедности

6. Пьер Абеляр

7. Новые ордены

8. Инквизиция

15. Благочестивые еретики

1. Бегинки

2. Политическое благочестие — политическая ересь

3. От веры к силе

16. Протестантская Реформация

1. Уиклиф, Гус и гуситы

2. Ересь и Реформация

3. Мартин Лютер

4. Цвингли и Кальвин

5. Радикалы и спиритуалисты

17. Век ортодоксии

1. Лютеранская ортодоксия

2. Ортодоксальный кальвинизм

3. Новая волна христологических споров

4. Переход к пиетизму

18. Пиетизм и ересь

1. Синкретизм и пиетизм.

2. Полемика

3. «Иренизм» или синкретизм

4. Ортодоксальные воззрения

5. Истоки пиетизма

6. Пиетизм и ортодоксия

19. Ереси в эпоху Просвещения

1. Религиозно-философское направление в эпоху Просвещения

2. Религия в эпоху Просвещения

3. Просвещение и протестантизм в Германии

4. Идеализм: религиозный субъективизм

5. Шлейермахер как религиозный романтик

6. Разделение теологии

7. Новая тюбингенская школа

20. Ортодоксия духовного возрождения:возрождение ортодоксии?

1. Джон Уэсли и методисты

2. Духовное пробуждение на европейском континенте

3. Вопрос ортодоксии

21. Возрождение ортодоксии и новый ее упадок

1. У ворот ада

2. Возрождение ортодоксальной теологии

3. Новый облик движения евангельских христиан

4. Бультман: новые ориентиры христианства

5. Католицизм после халкидонского юбилея

Эпилог: признаки второго пришествия Христа?

Гарольд Браун - Ереси - Ереси и ортодоксия в истории церкви - Определение термина ересь

Слово «ересь», как уже отмечалось, происходит от греческого существительного haeresis, первое значение которого «партия, часть». В таком нейтральном смысле это слово употребляется в Деяниях (5:17; 15:5; 26:5) (в последнем случае в русской Библии присутствует слово «учение»). В истории раннехристианской Церкви, однако, слово «ересь» издавна использовалось как синоним разделения или раскола — как следствие ложной веры (см. 1 Кор. 11:19; Гал. 5:20). Оно описывало либо учение, либо партию (течение), которая исповедовала это учение — доктрину, угрожавшую единству христианской Церкви. В ранней церкви ересь определялась не просто как догматическое отступление, но как нечто способное подорвать сами основы существования христианства. В практическом плане ереси затронули доктрину о Боге и учение о Христе, позднее получившие названия «собственно богословия» и «христологии», соответственно.

Corruptio optimi pessimum ert — латинская пословица гласит: «Хуже всего портить лучшее». Ранние христиане относились к язычникам с завидной долей терпения — даже испытывая гонения с их стороны — поскольку сознавали их неведение. Об этом говорит Павел афинянам: «Оставляя времена неведения» (т. е. Бог считал нужным не обращать внимания на неведение людское; Деян. 17:30). Но Павел не проходит мимо того, кто распространяет иное Евангелие в христианском сообществе, резко осуждая этих людей: «Да будет анафема» (Гал. 1:8). К врагам относились с определенным почтением, проявляя к ним меньше враждебности, чем к предателю из собственного лагеря. Христианская жизнь часто представляется в свете духовной войны; если язычники враги, то еретики предатели.

Современным людям часто трудно понять то яростное сопротивление, которое часто вызывают по отношению к себе ереси и еретики в среде христиан. Возможно, это легче осознать в свете гонений, преследований и истязаний христиан, которые имели место в первые три века христианства. Другие великие религии тоже столкнулись с враждой, но чаще в своей собственной среде, в годы становления своей религии они были суверенными. Если мы определяем начало формирования иудейской религии, собственно говоря, с эпохи исхода и последующего завоевания земли обетованной, то следует заметить, что, хотя евреи должны были бороться с чужеземцами, внутри своих собственных общин они были суверенными.

Последователи Магомета поначалу вынуждены были мириться с проявлением враждебности по отношению к себе, но буквально через несколько лет в результате своих фантастических завоеваний они стали властвовать повсюду, где появлялись. Христианство претерпевало гонения в течение более двух с половиной веков, вплоть до эдикта о веротерпимости, изданного в 313 г. императором Константином (Миланский эдикт). В ходе этих столетий христиане постоянно подвергались риску, подчас весьма реальному, умереть за свои убеждения. Те, кто внутри их собственного лагеря ставили под вопрос веру или хотели изменить ее, часто были более опасны, чем их преследователи. Преследователи могли — и часто так и поступали — убить христиан, но они не могли лишить их ни вечной жизни, ни веры в вечную жизнь. Еретики же угрожали сделать именно это, а потому вызывали особое отвращение к себе.