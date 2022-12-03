Личная святость человека — это ключ к высшему замыслу Бога для каждого из нас. Слова «...будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:16)— это приказ, а не совет. В Послании к римлянам 8:29 ясно подчеркивается следующая великая истина: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями». Быть подобными Его образу! Вот в чем заключается Божий призыв к нам жить святой жизнью. Это центральный элемент чудесного Божьего замысла для нашей жизни.

Как же мы можем быть святы? Сами по себе мы не способны быть таковыми. Добиться этого мы можем только благодаря служению Духа Святого в нас. Вот почему на протяжении 47-ми лет служение «Campus Crusade for Christ» (известное в Украине как «Украина для Христа».—Прим, пер.), охватывающее сегодня 172 страны мира и объединяющее в своих рядах 19 тысяч постоянных сотрудников и 181 тысячу добровольцев, делает сильный упор на служение Святого Духа. «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13). Без силы и помощи Святого Духа мы ничего не можем делать успешно, даже свидетельствовать о Христе.

Разумеется, Бог дал нам свободу воли, и поэтому мы должны сами сделать выбор и позволить Святому Духу управлять нашей жизнью.

Майкл Браун – Иди и впредь не греши – Призыв к святости

Пер. с англ. – К., Варух, 2005. – 304 с.

ISBN 966-7023-41-9

Майкл Браун – Иди и впредь не греши - Содержание