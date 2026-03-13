Браун - Инферно
Четвертый роман о профессоре Лэнгдоне - специалисте по кодам, символам и истории искусства.
Все произведения искусства и литературы, а также научные данные и исторические события, упоминаемые в этой книге, реальны.
АСТ, Москва, 2013
ISBN 978-5-17-079349-5
Серия «Величайший интеллектуальный триллер»
Dan Brown
INFERNO
Перевод с английского В.О. Бабкова (главы 1—52), В.П. Голышева (главы 53–68) и Л.Ю. Мотылева (главы 69—104
Дэн Браун - Инферно - профессор Лэнгдон-4 - Пролог
Я Тень.
Я бегу по отверженному селенью.
Я спасаюсь бегством сквозь вековечный стон.
По берегам реки Арно я бегу, задыхаясь… сворачиваю влево, на улицу Кастеллани, и устремляюсь на север в тени портиков Уффици.
Но они по-прежнему за мной гонятся.
Они идут по моему следу с неумолимой решимостью, и их шаги раздаются все громче.
Вот уже который год длится это преследование. Их настойчивость заставила меня скрыться в подполье… жить в чистилище… прозябать под землей, словно хтоническое чудище.
Я Тень.
Здесь, на поверхности, я обращаю взгляд к северу, но не могу отыскать прямой путь к спасению… ибо Апеннинские горы закрывают первый проблеск зари.
Я миную дворец, его зубчатую башню и часы с одной стрелкой… проскальзываю среди ранних уличных торговцев на площади Сан-Фиренце с их грубыми голосами и дыханием, отдающим лампредотто и жареными оливками. Пересекаю площадь перед Барджелло, сворачиваю западнее, к шпилю Бадии, и с маху упираюсь в железную решетку у основания лестницы.
Здесь надо, чтоб душа была тверда.
Я отворяю решетчатую дверь и ступаю в узкий проход, зная, что возврата оттуда уже не будет. С трудом заставляю свои ноги, будто налитые свинцом, передвигаться по старым, выщербленным мраморным ступеням, по спирали ведущим к небу.
Внизу слышится эхо голосов. Они взывают ко мне.
Мои преследователи не отстают – они уже совсем близко.
Они не понимают, что их ждет…и что я для них сделал!
Неблагодарная земля!
Я поднимаюсь, и меня вновь обступают навязчивые видения… тела сладострастников, корчащиеся под огненным ливнем, души чревоугодников, тонущие в нечистотах, мерзкие предатели, застывшие в ледяных тисках Сатаны.
Я преодолеваю последние ступени и еле живым выбираюсь наверх, во влажную утреннюю прохладу. Кидаюсь к высокому, в человеческий рост, парапету и смотрю в щель между зубцами. Далеко внизу простерт благословенный город, который служил мне убежищем от тех, кто меня изгнал.
Их голоса зовут, приближаясь. «То, что ты сделал, – безумие!»
Безумие порождает безумие.
