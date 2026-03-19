Книга Джона А. Брауна «Коментар на Ісаї 1–39», що входить до відомої серії «Народна Біблія», являє собою доступний та водночас глибокий посібник з однієї з найвеличніших пророчих книг Старого Заповіту. Автор ставить за мету адаптувати складні теологічні ідеї та історичний контекст VIII століття до н. е. для сучасного читача, не втрачаючи при цьому наукової точності. Основна ідея коментаря полягає в тому, що звістка Ісаї про святість Бога, суд над гріхом та надію на прийдешнього Месію є універсальним словом, яке закликає Божий народ до цілковитої довіри Творцю посеред політичних та соціальних криз.

Змістовна частина книги детально аналізує першу половину пророцтв Ісаї, яку часто називають «Книгою суду». Браун послідовно розкриває структуру тексту: від викриття релігійного формалізму Юдеї та покликання пророка у шостому розділі до грізних пророцтв про поганські народи та історичного нарису про облогу Єрусалима ассирійцями. Автор приділяє значну увагу «Еммануїловому циклу» (розділи 7–12), пояснюючи месіанські обітниці в їхньому первинному історичному значенні та в контексті новозаповітної перспективи. У коментарі також досліджується тема залишку — ідеї про те, що попри руйнацію, Бог збереже вірну частину народу, через яку реалізує Свій план спасіння світу.

Текст написаний у зрозумілому, пастирському та методично вивіреному стилі, що робить його незамінним для індивідуального вивчення Біблії, підготовки проповідей або занять у недільній школі. Джон Браун майстерно поєднує екзегетичний розбір віршів із практичними життєвими застосуваннями, допомагаючи читачеві побачити паралелі між стародавнім Ізраїлем та сучасним суспільством. Робота слугує надійним путівником у світі пророчих образів, відкриваючи велич Божого суверенітету над історією. Це читання сприяє глибшому розумінню того, що справжня безпека полягає не у військових альянсах, а в послуху Божому Слову.

Джон А. Браун – Коментар на Ісаї 1 – 39 – Народна Біблія

Переклад з англійської мови В’ячеслава Горпинчука. – Київ, 2015. – 417 с.

ISBN 978-966-97261-9-3

Джон А. Браун – Коментар на Ісаї 1 – 39 – Зміст

Передмова редактора

Вступ до Книги Ісаї 1-39

І. Горе і суди (1:1 - 39:8)

А. Пророцтва про Юдею і Єрусалим (1:1-12:6)

Б. Провіщення суду над різноманітними народами (13:1-23:18)

В. Пророцтва про Божий суд над землею (24:1-35:10)

Г. Ісая завершує книгу про Ассирію і представляє Вавилон (36:1 - 39:8)

II. Втіха та втішання (40:1 - 66:24)

*Частина друга розглядається у Ісаї 40 - 66

ІЛЮСТРАЦІЇ

Пророк Ісая

Дитя народилося нам

Ангел Господній

КАРТА