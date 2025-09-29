Постоянная угроза внешнего вторжения и крайне ограни­ченные людские ресурсы вынуждали франков прилагать колоссальные усилия для защиты нового королевства. Постройка укрепленных сооружений, следуя традициям римлян и византийцев, призвана была сдерживать атаки враждебных армий. Границы королевства проходили по Иорданской долине, пустыне Негев, морскому побережью и Галилейским горам на севере, что создавало естественные препятствия прод­вижению противника. Приграничные замки строили в стратегически важных местах обороны, контролирующих морское побережье, доли­ны, переходы через реки.

Система визуальной связи сущест­вовала как между цепью приграничных укреплений, так и с крепостями, расположенными в тылу. Показательным в этом контексте был замок Сафет, принимавший сигнальные огни из Ла Сафури, горы Тавор (в русской традиции Фавор) и Табарие на юге, из Торона на севере и Шастеле на востоке. От горы Тавор сигнал шел к Бельвуару и дальше на юг, к Бейсану. При общей численности населения примерно 600 000 чело­век, собственно европейцев в Иерусалимском королевстве было около 120 000 человек. Франки, таким образом, явля­лись меньшинством среди мусульман и восточных христиан: «сирийцев», армян и греков. Проживая в городах, латиняне были вынуждены возводить придорожные укрепления для контроля территории. Так как армия была малочисленна, а приток добровольцев из Европы скуден, приходилось строить много замков и сторожевых башен по всей стране.

Укрепления эти укрывали местное население и пилигримов от разбойных нападений мусульман. При строительстве крепостей франки следовали римской традиции возведения оборонительных укреплений «лимес» – системе оградительных стен, башен и рвов. В Иудее «палес­тинский лимес» времен римской империи, призванный защитить страну от набегов кочевников, начинался у Среди­земного моря, пересекал пустыню Негев и доходил до Мертвого моря. Прототипом укрепленного замка служит римская крепость Тамар, расположенная в 12 км западнее Мертвого моря. Прямоугольная, со сторонами 38 х 36 м, она имела четыре угловые башни и высокую крепостную стену. По своему назначению являлась пограничной крепостью. При строительстве замков латиняне применяли цемент, сделанный из извести и песка с добавлением пепла и молотого ракушечника. Между двумя рядами тесаного камня укла­дывали наполнитель – необработанную породу, смешанную с цементом.

Наполнитель оставался целым даже при разруше­нии камня. Франки старались использовать строительные материалы, оставшиеся от прежних эпох. При выборе места для замка бралось в расчет и это. «Разрушенный замок – наполовину построенный замок», – любили повторять христианские ка­менщики. Замки Ибелин, Газа, Бетжибелен, Шато Пелерин и другие возводили, используя камни предшественников. Замки Бельвуар и Монфор построены были на фундаментах римских крепостей. Материал для постройки замков добывали также в много­численных каменоломнях. Камень обрабатывали зубчатой киркой или бушардой, придавая ему форму прямоугольного параллелепипеда. Полосы по краям сглаживали долотом, об­разуя рамку вокруг приподнятого центра блока.

Рам Браун – По следам крестоносцев - Путеводитель по замкам Израиля

Издательство – «Евгения Озерова»

Модиин – 2010 г. / 181 с.

ISBN 978-965-91407-1-8

Рам Браун – По следам крестоносцев. Путеводитель по замкам Израиля – Содержание

Предисловие

Путеводитель по замкам

Замки крестоносцев на Святой Земле

Замки и крепости

Четырехугольные башни

Четырехугольные замки

Горные замки

Концентрические замки

Пограничные замки

Придорожные замки

Феодальные замки

Путешествие первое. Замки и крепости приморской полосы Аскалон

Кастеллум Бероар

Крепость Яффо

Крепость Арсура

Крепость Кейсарии

Туррис Салинарум

Мерль

Кафарлет

Ле Детруа

Шато Пелерин

Акра

Путешествие второе. Замки Западной Галилеи

Казаль Имбер

Гадин

Мануэт

Шато де Руа

Монфор

Путешествие третье. Замки Верхней и Нижней Галилеи

Ла Сафури

Тель Ханатон

Сафет

Шато Неф

Белинас

Субейба

Крепость Табарие

Шастеле

Путешествие четвертое. Замки Изреельской и Иорданской долин

Ла Фев

Форбеле

Бельвуар

Бейсан

Путешествие пятое. Замки Шаронской долины

Роже Ломбарди

Тур Руж

Како

Калансуа

Кола

Путешествие шестое. Замки долины Аялон и Предгорья Казаль де Плен

Торон де Шевалье

Кастеллум Арнальди

Мирабель

Путешествие седьмое. Замки в Иудейских горах Кастеллум Эммаус

Аква Белла

Бельмон

Кастеллум Бельвеер

Путешествие восьмое. Замки «аскалонского пояса» Ибелин

Бланш Гард

Бетжибелен

Путешествие девятое Иерусалим