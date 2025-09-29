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Браун – По следам крестоносцев

Рам Браун – По следам крестоносцев. Путеводитель по замкам Израиля
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Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology, History
Постоянная угроза внешнего вторжения и крайне ограни­ченные людские ресурсы вынуждали франков прилагать колоссальные усилия для защиты нового королевства. Постройка укрепленных сооружений, следуя традициям римлян и византийцев, призвана была сдерживать атаки враждебных армий. Границы королевства проходили по Иорданской долине, пустыне Негев, морскому побережью и Галилейским горам на севере, что создавало естественные препятствия прод­вижению противника. Приграничные замки строили в стратегически важных местах обороны, контролирующих морское побережье, доли­ны, переходы через реки.
Система визуальной связи сущест­вовала как между цепью приграничных укреплений, так и с крепостями, расположенными в тылу. Показательным в этом контексте был замок Сафет, принимавший сигнальные огни из Ла Сафури, горы Тавор (в русской традиции Фавор) и Табарие на юге, из Торона на севере и Шастеле на востоке. От горы Тавор сигнал шел к Бельвуару и дальше на юг, к Бейсану. При общей численности населения примерно 600 000 чело­век, собственно европейцев в Иерусалимском королевстве было около 120 000 человек. Франки, таким образом, явля­лись меньшинством среди мусульман и восточных христиан: «сирийцев», армян и греков. Проживая в городах, латиняне были вынуждены возводить придорожные укрепления для контроля территории. Так как армия была малочисленна, а приток добровольцев из Европы скуден, приходилось строить много замков и сторожевых башен по всей стране.
Укрепления эти укрывали местное население и пилигримов от разбойных нападений мусульман. При строительстве крепостей франки следовали римской традиции возведения оборонительных укреплений «лимес» – системе оградительных стен, башен и рвов. В Иудее «палес­тинский лимес» времен римской империи, призванный защитить страну от набегов кочевников, начинался у Среди­земного моря, пересекал пустыню Негев и доходил до Мертвого моря. Прототипом укрепленного замка служит римская крепость Тамар, расположенная в 12 км западнее Мертвого моря. Прямоугольная, со сторонами 38 х 36 м, она имела четыре угловые башни и высокую крепостную стену. По своему назначению являлась пограничной крепостью. При строительстве замков латиняне применяли цемент, сделанный из извести и песка с добавлением пепла и молотого ракушечника. Между двумя рядами тесаного камня укла­дывали наполнитель – необработанную породу, смешанную с цементом.
Наполнитель оставался целым даже при разруше­нии камня. Франки старались использовать строительные материалы, оставшиеся от прежних эпох. При выборе места для замка бралось в расчет и это. «Разрушенный замок – наполовину построенный замок», – любили повторять христианские ка­менщики. Замки Ибелин, Газа, Бетжибелен, Шато Пелерин и другие возводили, используя камни предшественников. Замки Бельвуар и Монфор построены были на фундаментах римских крепостей. Материал для постройки замков добывали также в много­численных каменоломнях. Камень обрабатывали зубчатой киркой или бушардой, придавая ему форму прямоугольного параллелепипеда. Полосы по краям сглаживали долотом, об­разуя рамку вокруг приподнятого центра блока.

Рам Браун – По следам крестоносцев - Путеводитель по замкам Израиля

Издательство – «Евгения Озерова»
Модиин – 2010 г. / 181 с.
ISBN 978-965-91407-1-8

Рам Браун – По следам крестоносцев. Путеводитель по замкам Израиля – Содержание

  • Предисловие
Путеводитель по замкам
  • Замки крестоносцев на Святой Земле
  • Замки и крепости
  • Четырехугольные башни
  • Четырехугольные замки
  • Горные замки
  • Концентрические замки
  • Пограничные замки
  • Придорожные замки
  • Феодальные замки
Путешествие первое. Замки и крепости приморской полосы Аскалон
  • Кастеллум Бероар
  • Крепость Яффо
  • Крепость Арсура
  • Крепость Кейсарии
  • Туррис Салинарум
  • Мерль
  • Кафарлет
  • Ле Детруа
  • Шато Пелерин
  • Акра
Путешествие второе. Замки Западной Галилеи
  • Казаль Имбер
  • Гадин
  • Мануэт
  • Шато де Руа
  • Монфор
Путешествие третье. Замки Верхней и Нижней Галилеи
  • Ла Сафури
  • Тель Ханатон
  • Сафет
  • Шато Неф
  • Белинас
  • Субейба
  • Крепость Табарие
  • Шастеле
Путешествие четвертое. Замки Изреельской и Иорданской долин
  • Ла Фев
  • Форбеле
  • Бельвуар
  • Бейсан
Путешествие пятое. Замки Шаронской долины
  • Роже Ломбарди
  • Тур Руж
  • Како
  • Калансуа
  • Кола
Путешествие шестое. Замки долины Аялон и Предгорья Казаль де Плен
  • Торон де Шевалье
  • Кастеллум Арнальди
  • Мирабель
Путешествие седьмое. Замки в Иудейских горах Кастеллум Эммаус
  • Аква Белла
  • Бельмон
  • Кастеллум Бельвеер
Путешествие восьмое. Замки «аскалонского пояса» Ибелин
  • Бланш Гард
  • Бетжибелен
Путешествие девятое Иерусалим
  • Другие укрепления Иерусалимского Королевства
  • Очерки по истории Иерусалимского
  • Королевства Страсти Крестовы
  • Terra Nova
  • Приложения
  • Список используемой литературы
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Rating 5.0 / 5
Added 29.09.2025
Author brat librarian
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5.0/5 (4)

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