Браун – По следам крестоносцев
Постоянная угроза внешнего вторжения и крайне ограниченные людские ресурсы вынуждали франков прилагать колоссальные усилия для защиты нового королевства. Постройка укрепленных сооружений, следуя традициям римлян и византийцев, призвана была сдерживать атаки враждебных армий. Границы королевства проходили по Иорданской долине, пустыне Негев, морскому побережью и Галилейским горам на севере, что создавало естественные препятствия продвижению противника. Приграничные замки строили в стратегически важных местах обороны, контролирующих морское побережье, долины, переходы через реки.
Система визуальной связи существовала как между цепью приграничных укреплений, так и с крепостями, расположенными в тылу. Показательным в этом контексте был замок Сафет, принимавший сигнальные огни из Ла Сафури, горы Тавор (в русской традиции Фавор) и Табарие на юге, из Торона на севере и Шастеле на востоке. От горы Тавор сигнал шел к Бельвуару и дальше на юг, к Бейсану. При общей численности населения примерно 600 000 человек, собственно европейцев в Иерусалимском королевстве было около 120 000 человек. Франки, таким образом, являлись меньшинством среди мусульман и восточных христиан: «сирийцев», армян и греков. Проживая в городах, латиняне были вынуждены возводить придорожные укрепления для контроля территории. Так как армия была малочисленна, а приток добровольцев из Европы скуден, приходилось строить много замков и сторожевых башен по всей стране.
Укрепления эти укрывали местное население и пилигримов от разбойных нападений мусульман. При строительстве крепостей франки следовали римской традиции возведения оборонительных укреплений «лимес» – системе оградительных стен, башен и рвов. В Иудее «палестинский лимес» времен римской империи, призванный защитить страну от набегов кочевников, начинался у Средиземного моря, пересекал пустыню Негев и доходил до Мертвого моря. Прототипом укрепленного замка служит римская крепость Тамар, расположенная в 12 км западнее Мертвого моря. Прямоугольная, со сторонами 38 х 36 м, она имела четыре угловые башни и высокую крепостную стену. По своему назначению являлась пограничной крепостью. При строительстве замков латиняне применяли цемент, сделанный из извести и песка с добавлением пепла и молотого ракушечника. Между двумя рядами тесаного камня укладывали наполнитель – необработанную породу, смешанную с цементом.
Наполнитель оставался целым даже при разрушении камня. Франки старались использовать строительные материалы, оставшиеся от прежних эпох. При выборе места для замка бралось в расчет и это. «Разрушенный замок – наполовину построенный замок», – любили повторять христианские каменщики. Замки Ибелин, Газа, Бетжибелен, Шато Пелерин и другие возводили, используя камни предшественников. Замки Бельвуар и Монфор построены были на фундаментах римских крепостей. Материал для постройки замков добывали также в многочисленных каменоломнях. Камень обрабатывали зубчатой киркой или бушардой, придавая ему форму прямоугольного параллелепипеда. Полосы по краям сглаживали долотом, образуя рамку вокруг приподнятого центра блока.
Рам Браун – По следам крестоносцев - Путеводитель по замкам Израиля
Издательство – «Евгения Озерова»
Модиин – 2010 г. / 181 с.
ISBN 978-965-91407-1-8
Рам Браун – По следам крестоносцев. Путеводитель по замкам Израиля – Содержание
- Предисловие
Путеводитель по замкам
- Замки крестоносцев на Святой Земле
- Замки и крепости
- Четырехугольные башни
- Четырехугольные замки
- Горные замки
- Концентрические замки
- Пограничные замки
- Придорожные замки
- Феодальные замки
Путешествие первое. Замки и крепости приморской полосы Аскалон
- Кастеллум Бероар
- Крепость Яффо
- Крепость Арсура
- Крепость Кейсарии
- Туррис Салинарум
- Мерль
- Кафарлет
- Ле Детруа
- Шато Пелерин
- Акра
Путешествие второе. Замки Западной Галилеи
- Казаль Имбер
- Гадин
- Мануэт
- Шато де Руа
- Монфор
Путешествие третье. Замки Верхней и Нижней Галилеи
- Ла Сафури
- Тель Ханатон
- Сафет
- Шато Неф
- Белинас
- Субейба
- Крепость Табарие
- Шастеле
Путешествие четвертое. Замки Изреельской и Иорданской долин
- Ла Фев
- Форбеле
- Бельвуар
- Бейсан
Путешествие пятое. Замки Шаронской долины
- Роже Ломбарди
- Тур Руж
- Како
- Калансуа
- Кола
Путешествие шестое. Замки долины Аялон и Предгорья Казаль де Плен
- Торон де Шевалье
- Кастеллум Арнальди
- Мирабель
Путешествие седьмое. Замки в Иудейских горах Кастеллум Эммаус
- Аква Белла
- Бельмон
- Кастеллум Бельвеер
Путешествие восьмое. Замки «аскалонского пояса» Ибелин
- Бланш Гард
- Бетжибелен
Путешествие девятое Иерусалим
- Другие укрепления Иерусалимского Королевства
- Очерки по истории Иерусалимского
- Королевства Страсти Крестовы
- Terra Nova
- Приложения
- Список используемой литературы
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