Миф Фрейда о восстании сыновей против отца в первичной, доисторической орде является не историческим объяснением истоков, а над-историческим архетипом, вечным возвращением, мифом, историей, которая стара как мир.

По-видимому, Фрейд спроецировал конституционный кризис Англии XVII века на доисторические времена. Первичный отец - это абсолютная монархия орды, женщины являются его собственностью. Сьшовья организуют заговор, чтобы свергнуть деспота и, в результате, заключить социальный договор, который наделил бы равными правами всех. Эта анахронистическая история ведет нас к рассмотрению появления этого возвращающегося архетипа в XVII веке.

Ср. Freud, “Moses and Monotheism 130-133,18.

В «Первом трактате о гражданском управлении» Локк атакует книгу сэра Роберта Филмера «Патриархия», написанную в защиту абсолютной монархии. Сэр Роберт Филмер, подобно Фрейду, отождествляет патриархию с монархией, политическую власть с родительской. Филмер, как и Фрейд, выводит образующую структуру из первичной или доисторической мифической семьи, из патерналистской власти нашего отца Адама. Подобно Фрейду, Филмер приписывает первичному отцу неограниченную власть над своими сыновьями, включая власть и склонность к их кастрации.

Локк выступает против первичного отцовства, «странного вида деспотического фантома под названием “отцовство”», - как он говорит, - «гигантского образования», и постулирует всеобщее первичное состояние естественной свободы и равенства. Реабилитировать свободу - означает реабилитировать детей, liberi, сыновей от родительского деспотизма. Локк убивает отцовство Филмера, рассеивает фантом. Книжная война воспроизводит первичное преступление Фрейда.

Locke, “Two Treatises of Civil Government”, 6, 7.

Норман О. Браун - Тело любви

М.: «Касталия», 2024. — 304 с.

ISBN 978-5-521-24191-0

Норман О. Браун - Тело любви – Содержание

I. Свобода

II. Природа

III. Троица

IV. Единство

V. Личность

VI. Представитель

VII. Голова

VIII. Граница

IX. Пища

X. Огонь

XI. Фракция

XII. Воскрешение

XIII. Исполнение

XIV. Суд

XV. Свобода

XVI. Ничто

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