Браун - В начале был гриб

Х закрытый раздел особого доступа

Примечание для читателей: Информация, представленная в этих книгах, предназначена исключительно для образовательных, исторических и культурных целей и никоим образом не должна рассматриваться как пропаганда использования галлюциногенов. Ни авторы, ни издатели не несут никакой ответственности за физические, психологические, юридические или любые другие последствия, связанные с такими веществами.

Книга, которую вы держите в руках, эпохальна. Для такой науки, как этномикология, её значение можно сравнить только с книгой Уоссонов «Грибы, Россия и история». Обе эти работы поражают своей параллельностью. Уверен, что Джерри и Джули Браун не отдают себе в полной мере отчёт, насколько эта параллельность всеобъемлюща, даже учитывая тот факт, как книги временами контрастны. Первая написана супругами Уоссон, вторая — супругами Браун. Создатели обоих трудов не являются микологами: авторы «Грибов, России и истории»— банкир и врач, «Психоделических Евангелий» — антрополог и психотерапевт. Обе книги составлены в виде дневника, путевого журнала, который ведёт читателя от места к месту, от события к событию, от мысли к мысли. Но если книга Уоссонов открывает эпоху этномикологии, то книга Браунов утверждает её. Работа Уоссонов избыточна, сыра, тяжеловесна и часто противоречива; «продраться» через неё неподготовленному читателю местами просто нереально. Книга Браунов легка, тонка, выверена и логична, и понимание изложенного в ней материала доступно любому интересующемуся данной тематикой.

Работа «Грибы, Россия и история» появилась на свет благодаря тому, что Валентина Уоссон бросилась собирать грибы во время лесной прогулки на глазах у поражённого этим фактом мужа-англосакса, природного микофоба. «Психоделические Евангелия» появились благодаря случайному открытию символического изображения красного мухомора (вырезанного на лбу знаменитого лика «зелёного человека» в Рослинской капелле, католической часовне, расположенной к югу от Эдинбурга), сделанному Джерри и Джули Браун во время их поездки в Шотландию. Как пишут сами авторы, «...это открытие послужило толчком для их десятилетних поисков изображений энтеогенных грибов ... на произведениях христианского искусства в древние времена и в Средневековье. В этой книге представлены цветные фотографии и антропологические истолкования свидетельств, которые мы находили в церквях и соборах по всей Европе и на Ближнем Востоке — на фресках, мозаиках и витражах, датируемых VI—XIII веками. Эти открытия подтолкнули нас к созданию теории психоделических Евангелий, которая гласит, что у христианства имеется психоделическая история, а также что священническая элита не пыталась уничтожить эти знания, а тайно раскрывала их посвящённым, преподнося их в виде прямого пути к Богу».

Возраст человечества насчитывает около трёх миллионов лет; это большой срок. Даже по современной датировке мы живём уже в третьем тысячелетии, что само по себе немало. Но люди с удивительным упорством (которое, к сожалению, подкреплено генетически) продолжают цепляться за своих старых богов. Эти боги ревнивы, они разделяют Homo sapiens на открыто враждующие или подспудно не приемлющие друг друга группировки, каждая из которых считает своего архаичного бога-мема единственно истинным. Эти могущественные создатели и спасители, искупители и каратели прочно угнездились в головах большей части современного человечества, и давно доказанный факт, который повествует нам о том, что всё многообразие богов обязано своим происхождением грибным и растительным энтеогенам, вызовет у верующих лишь волну праведного возмущения. Это неудивительно: Credo quia absurdum.

Джерри Б. Браун, Джули М. Браун - В начале был гриб. Психоделические Евангелия. Тайная история галлюциногенов в христианстве

Москва: БИО-Пресс, 2021. — 368 стр. + 16 стр. вкл.

ISBN 978-5-6044660-3-2

Джерри Б. Браун, Джули М. Браун - В начале был гриб. Психоделические Евангелия. Тайная история галлюциногенов в христианстве - Содержание

От редактора

Благодарности

Предисловие к русскому изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приглашение для читателя

Искатель священных грибов Р. Гордон Уоссон (1898-1986)

Часть первая. ПЕРВАЯ РЕЛИГИЯ

«Зелёный человек» из Рослинской капеллы. Рослин, Шотландия, 1446 год

О, бессмертный Сома! Долина реки Инд, Индия, 1400 год до н. э.

Санта, шаман оленеводов. Российская часть Сибири, 2000 год до н. э.

Элевсинские мистерии. Греция, 1500 год до н. э.

Мария Сабина и «маленькие святые». Мексика, 1955 год

Чудо Болотной часовни. США, 1962 год

Часть вторая. СПРЯТАННЫЕ НА ВИДУ У ВСЕХ

Битва деревьев. Мериньи, Франция, 1291 год

Пророк сказал. Ноан-Вик, Франция, 1120 год

Вниз по кроличьей норе. Рен-ле-Шато, Франция, 1891 год

Кентерберийские рассказы. Кентерберийский собор, Англия, 1180 год

Тайна св. Бернварда. Хильдесхайм, Германия, 1015 год

Часть третья. КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Банкир папы. Аквилея, Италия, 330 год

Тёмная церковь. Каппадокия, Турция, 1050 год

Царствие Небесное. Иерусалим, 30 год

Психоделический ренессанс. США, 2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ

Междисциплинарный комитет по психоделическим Евангелиям

Примечания

Библиография