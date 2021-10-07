Это всеобъемлющее произведение, включающее в себя всех людей, упомянутых по имени в Новом Завете, а также некоторых безымянных, таких как сотники в Капернауме и у Голгофы, а также известные религиозно-политические партии. Размер и содержание всех статей ограничены и избирательны, но они предназначены преимущественно для широкого круга читателей, студентов и других людей, которым нужна сжатая, точная и легко читаемая информация. Они не предназначены для научных исследований, но призваны ответить на вопросы, возникающие у рядового читателя.

Значительное место отведено тем личностям, которые считаются важными для истории Нового Завета. Они очень коротко представляются, их биография описывается без комментариев, и дается оценка их значения. В процессе создания книги уделялось внимание источникам информации и авторства и, где это уместно, историко-археологическим данным. Автор исходит из того, что его читателям плохо известны разные исторические места и личности, поэтому он по нескольку раз напоминает им об именах и датах, топографии и хронологии событий.

Имена взяты из Пересмотренного Нормативного перевода, однако некоторые варианты добавлены из Перевода короля Иакова. Новый Завет в Пересмотренном Нормативном переводе - работа американских ученых, впервые изданная в 1946 году, она представляла собой официальное переиздание Американского нормативного перевода 1901 года, который, в свою очередь, является переизданным Переводом короля Иакова, впервые опубликованным в 1611 году.

Еврейское, греческое или латинское происхождение каждого имени дается в тех случаях, когда оно известно и представляет какой-то интерес. В конце каждой статьи приводятся соответствующие ссылки на Библию, а в некоторых случаях отрывки из Библии цитируются в полном объеме.

Рональд Браунригг - Кто есть кто в Новом Завете - Словарь

М. : «Внешсигма», 1998, - 336 с.

ISBN 5-86290-375-0

Рональд Браунригг - Кто есть кто в Новом Завете - Словарь - Содержание