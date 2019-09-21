Браунворт Ларс Забытая Византия
Цивилизация, отнюдь не уступавшая западноевропейской в Средние века и, напротив, во многом ее превосходившая.
В школах Константинополя обсуждали тончайшие нюансы литературного и философского наследия Платона, Сократа и Гомера, - а в Западной Европе еще не была создана даже «Песнь о Роланде». В византийскую столицу- величайший центр культуры, торговли, науки и ремесел - текли реки золота, византийские армии множество раз противостояли вражеским силам, готовым вторгнуться в Европу. И именно Византия была последним щитом между христианской Европой и мусульманским Востоком. Читая увлекательную книгу Ларса Браунворта, читатель словно сам оказывается на улицах и во дворцах Константинополя в интересные периоды истории Ромейской империи ...
Браунворт Ларс - Забытая Византия, которая спасла Запад
пер. с англ. И. Мазуриной. - М.: Астрель, 2012. – 411с .
ISBN 978-5-271-41620-0
Браунворт Ларс - Забытая Византия - Содержание
- Пролог. Римские корни
- Глава 1. Революция Диоклетиана
- Глава 2. Константин и возвышение Церкви
- Глава 3. Ответный удар язычества
- Глава 4. Варвары и христиане
- Глава 5. Ужасные вести с Запада
- Глава 6. Падение Рима
- Глава 7. Восхождение Петра Савватия
- Глава 8. Nika!
- Глава 9. О строениях и генералах
- Глава 10. Yersinia Pestis
- Глава 11. Персидский пожар
- Глава 12. Территория войны
- Глава 13. Разрушители икон
- Глава 14. Крошащаяся империя
- Глава 15. Перемены к лучшему
- Глава 16. Славная македонская династия
- Глава 17. Блестящий претендент
- Глава 18. Смерть и его племянник
- Глава 19. Василий Болгаробойца
- Глава 20. Марш безрассудства
- Глава 21. Выздоровление при Комнинах
- Глава 22. Меч, обагренный кровью христиан
- Глава 23. Империя в изгнании
- Глава 24. Великолепный закат
- Глава 25. Вечный император
- Эпилог: пепел Византии
Браунворт Ларс - Забытая Византия - Введение
Впервые я встретился с Византией в небольших симпатичных солончаках на северном побережье Лонг-Айленда. Я остановился, чтобы прочитать книгу о том, что мы привыкли называть «поздней Римской империей», готовый отследить знакомое падение цивилизации в хаос и дикость Средневековья. Вместо этого, устроившись под моим любимым деревом, я лицом к лицу встретился с красочным гобеленом, изображавшим живых императоров и буйные орды варваров, с людьми, что называли себя императорами еще долго после того, как Римская империя уже считалась мертвой и похороненной. Все это было одновременно и знакомо, и удивительно: Римская империя, которая каким-то образом выжила в Темные века средне- вековая и сохранила живой свет классического мира.
Временами казалось, что ее история понадергана из газетных заголовков. Иудейско-христианское общество с греко-римскими корнями было озабочено иммиграцией, ролью церкви и государства, а также опасностями воинственного ислама. Бедные хотели, чтобы богатые платили больше налогов, богатые могли позволить себе искать лазейки в законах, а непомерно раздутая бюрократия пыталась соблюсти равновесие, при котором достаточный доход не сопровождался бы репрессиями.
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