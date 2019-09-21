Цивилизация, отнюдь не уступавшая западноевропейской в Средние века и, напротив, во многом ее превосходившая.

В школах Константинополя обсуждали тончайшие нюансы литературного и философского наследия Платона, Сократа и Гомера, - а в Западной Европе еще не была создана даже «Песнь о Роланде». В византийскую столицу- величайший центр культуры, торговли, науки и ремесел - текли реки золота, византийские армии множество раз противостояли вражеским силам, готовым вторгнуться в Европу. И именно Византия была последним щитом между христианской Европой и мусульманским Востоком. Читая увлекательную книгу Ларса Браунворта, читатель словно сам оказывается на улицах и во дворцах Константинополя в интересные периоды истории Ромейской империи ...

Браунворт Ларс - Забытая Византия, которая спасла Запад

пер. с англ. И. Мазуриной. - М.: Астрель, 2012. – 411с .

ISBN 978-5-271-41620-0

Браунворт Ларс - Забытая Византия - Содержание

Пролог. Римские корни

Глава 1. Революция Диоклетиана

Глава 2. Константин и возвышение Церкви

Глава 3. Ответный удар язычества

Глава 4. Варвары и христиане

Глава 5. Ужасные вести с Запада

Глава 6. Падение Рима

Глава 7. Восхождение Петра Савватия

Глава 8. Nika!

Глава 9. О строениях и генералах

Глава 10. Yersinia Pestis

Глава 11. Персидский пожар

Глава 12. Территория войны

Глава 13. Разрушители икон

Глава 14. Крошащаяся империя

Глава 15. Перемены к лучшему

Глава 16. Славная македонская династия

Глава 17. Блестящий претендент

Глава 18. Смерть и его племянник

Глава 19. Василий Болгаробойца

Глава 20. Марш безрассудства

Глава 21. Выздоровление при Комнинах

Глава 22. Меч, обагренный кровью христиан

Глава 23. Империя в изгнании

Глава 24. Великолепный закат

Глава 25. Вечный император

Эпилог: пепел Византии

Браунворт Ларс - Забытая Византия - Введение

Впервые я встретился с Византией в небольших симпатичных солончаках на северном побережье Лонг-Айленда. Я остановился, чтобы прочитать книгу о том, что мы привыкли называть «поздней Римской империей», готовый отследить знакомое падение цивилизации в хаос и дикость Средневековья. Вместо этого, устроившись под моим любимым деревом, я лицом к лицу встретился с красочным гобеленом, изображавшим живых императоров и буйные орды варваров, с людьми, что называли себя императорами еще долго после того, как Римская империя уже считалась мертвой и похороненной. Все это было одновременно и знакомо, и удивительно: Римская империя, которая каким-то образом выжила в Темные века средне- вековая и сохранила живой свет классического мира.

Временами казалось, что ее история понадергана из газетных заголовков. Иудейско-христианское общество с греко-римскими корнями было озабочено иммиграцией, ролью церкви и государства, а также опасностями воинственного ислама. Бедные хотели, чтобы богатые платили больше налогов, богатые могли позволить себе искать лазейки в законах, а непомерно раздутая бюрократия пыталась соблюсти равновесие, при котором достаточный доход не сопровождался бы репрессиями.