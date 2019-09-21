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Браунворт Ларс Забытая Византия

Браунворт Ларс - Забытая Византия
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Category ESXATOS BOOKS, History
Цивилизация, отнюдь не уступавшая западноевропейской в Средние века и, напротив, во многом ее превосходившая.
В школах Константинополя обсуждали тончайшие нюансы литературного и философского наследия Платона, Сократа и Гомера, - а в Западной Европе еще не была создана даже «Песнь о Роланде». В византийскую столицу- величайший центр культуры, торговли, науки и ремесел - текли реки золота, византийские армии множество раз противостояли вражеским силам, готовым вторгнуться в Европу. И именно Византия была последним щитом между христианской Европой и мусульманским Востоком. Читая увлекательную книгу Ларса Браунворта, читатель словно сам оказывается на улицах и во дворцах Константинополя в интересные периоды истории Ромейской империи ...

Браунворт Ларс - Забытая Византия, которая спасла Запад

пер. с англ. И. Мазуриной. - М.: Астрель, 2012. – 411с .
ISBN 978-5-271-41620-0

Браунворт Ларс - Забытая Византия - Содержание

  • Пролог. Римские корни
  • Глава 1. Революция Диоклетиана
  • Глава 2. Константин и возвышение Церкви
  • Глава 3. Ответный удар язычества
  • Глава 4. Варвары и христиане
  • Глава 5. Ужасные вести с Запада
  • Глава 6. Падение Рима
  • Глава 7. Восхождение Петра Савватия
  • Глава 8. Nika!
  • Глава 9. О строениях и генералах
  • Глава 10. Yersinia Pestis
  • Глава 11. Персидский пожар
  • Глава 12. Территория войны
  • Глава 13. Разрушители икон
  • Глава 14. Крошащаяся империя
  • Глава 15. Перемены к лучшему
  • Глава 16. Славная македонская династия
  • Глава 17. Блестящий претендент
  • Глава 18. Смерть и его племянник
  • Глава 19. Василий Болгаробойца
  • Глава 20. Марш безрассудства
  • Глава 21. Выздоровление при Комнинах
  • Глава 22. Меч, обагренный кровью христиан
  • Глава 23. Империя в изгнании
  • Глава 24. Великолепный закат
  • Глава 25. Вечный император
  • Эпилог: пепел Византии

Браунворт Ларс - Забытая Византия - Введение

Впервые я встретился с Византией в небольших симпатичных солончаках на северном побережье Лонг-Айленда. Я остановился, чтобы прочитать книгу о том, что мы привыкли называть «поздней Римской империей», готовый отследить знакомое падение цивилизации в хаос и дикость Средневековья. Вместо этого, устроившись под моим любимым деревом, я лицом к лицу встретился с красочным гобеленом, изображавшим живых императоров и буйные орды варваров, с людьми, что называли себя императорами еще долго после того, как Римская империя уже считалась мертвой и похороненной. Все это было одновременно и знакомо, и удивительно: Римская империя, которая каким-то образом выжила в Темные века средне- вековая и сохранила живой свет классического мира.
Временами казалось, что ее история понадергана из газетных заголовков. Иудейско-христианское общество с греко-римскими корнями было озабочено иммиграцией, ролью церкви и государства, а также опасностями воинственного ислама. Бедные хотели, чтобы богатые платили больше налогов, богатые могли позволить себе искать лазейки в законах, а непомерно раздутая бюрократия пыталась соблюсти равновесие, при котором достаточный доход не сопровождался бы репрессиями.
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Rating 5.0 / 5
Added 21.09.2019
Author brat Vital
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