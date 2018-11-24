Когда мы молим Бога обратить на нас внимание в «сей день», наше осознание существования во времени дости гает его существования в вечности, и, таким образом, мы соединяемся с ним. Отношения между такими смертными созданиями как мы, и нашим вечным Творцом были бы невозможны в другом виде.

Если бы мы были полностью ограничены во времени, у нас бы не было никакого поня тия о настоящем, то тогда мы никак не смогли бы общаться с вечностью. Но, на самом деле, мы живем в безвременном настоящем, и это именно тот ракурс, в котором мы воспри нимаем отрезок времени вокруг нас. Это нечто от образа и подобия Божьего, которые он вложил в нас, что отличает нас от других творений здесь, на земле.

Поднимаясь над временем и минуя его наказания, мы входим в новое без временное измерение реальности, - измерение всемогуще го Бога. Из него нет выхода - теперь время благоприятное, сегодня день спасения. Если мы не будем обращать внима ние на эту истину, то погибнем, потому что будем отреза ны от его жизни. А его жизнь вечна, и лишь она является источником нового творения, которым мы становимся во Христе.

Брей Дж. Отче наш. Размышления о Господней молитве

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2011. - 247 с.

ISSN 978-966-8957-25-3

Джеральд Брей - Отче наш - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое

Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе

Хлеб наш насущный дай нам на сей день

И прости нам наши грехи, как и мы прощаем тех,кто согрешил перед нами

Не введи нас в искушение,но избавь нас от лукавого

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь

Приложение

Две версии молитвы «Отче наш»

Библейский указатель

Джеральд Брей - Отче наш - Предисловие

Молитва «Отче наш», вероятно, - самая известная часть Библии. Даже в нашем якобы постхристианском мире ее продолжают всесторонне изучать, а рассказать ее наизусть могут даже те, кто не посещает церкви.

Кто видел похороны Дианы, принцессы Уэльской, 6 сентября 1997 года, вспомнит, как два миллиона скорбящих людей на пути похоронной процессии, почтив память усопшей мину той молчания, вместе произнесли вслух эту молитву, особо не задумываясь над ее содержанием. Конечно, современные переводы Писания и различные формы поклонения привели к своеобразному разделению поколений: на тех, кто постарше и привык к устаревшим словам, и тех, кто по моложе и предпочитает более современную речь.

Поэтому и возникают затруднения, когда известная версия шестнад цатого века продолжает звучать на служениях с современ ным поклонением - своеобразный пережиток, служащий свидетельством того, до какой степени эта молитва вошла в нашу культуру. Ею пользуются даже в чисто мирских си туациях: лингвисты, к примеру, обращаются к этому тексту как образцу для сравнения возможностей разных языков.

Причина этому - ее известность, универсальность и, конеч но, ее лаконичность.