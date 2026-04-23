Брайт - Радость в доверии Богу

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Радость познания Бога (2 books)

Первая книга из серии «Радость познания Бога» посвящена фундаментальному вопросу христианской жизни: как хрупкий человек может не только познать Творца Вселенной, но и доверить Ему свою судьбу. Билл Брайт утверждает, что понимание качеств Бога — Его святости, всеведения, любви и верности — является ключом к преображению личности. Автор противопоставляет библейское мировоззрение атеистическим идеологиям прошлого, показывая, как восприятие Бога напрямую влияет на ценность человеческой жизни и поведение в обществе.

Через глубокое исследование Божественных атрибутов книга ведет читателя от теоретического знания к практическому упованию. Брайт делится личным опытом и свидетельствами других верующих, подчеркивая, что доверие Богу — это не слепой прыжок в темноту, а обоснованный ответ на Его неизменный характер. Издание дополнено руководством для изучения, которое помогает закрепить изложенные принципы и сделать радость от общения с Господом повседневной реальностью.

Билл Брайт — Радость в доверии Богу

Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. — 152 с. - (Серия «Радость познания Бога».)
ISBN 966-7698-09-2

Билл Брайт — Радость в доверии Богу — Содержание

  • Благодарность Вонетт Брайт

  • Предисловие Билли Грэма

  1. Способен ли человек познать Бога?

  1. Познание Бога может изменить жизнь

  1. Как познать Бога

  1. Бог — Триедин

  1. Полное доверие Богу

  1. Бог — Всемогущий

  1. Бог — вездесущий

  1. Бог — суверенный

  1. Бог — Свят

  1. Бог есть абсолютная истина

  1. Бог — праведный

  1. Бог — справедливый

  1. Бог есть любовь и милость

  1. Бог — верный

  1. Живите этим!

  • Руководство для личного изучения или занятий в группе

  • Приложение А: Потому что Бог

Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 8 hours ago
Благодарю.

