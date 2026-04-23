Первая книга из серии «Радость познания Бога» посвящена фундаментальному вопросу христианской жизни: как хрупкий человек может не только познать Творца Вселенной, но и доверить Ему свою судьбу. Билл Брайт утверждает, что понимание качеств Бога — Его святости, всеведения, любви и верности — является ключом к преображению личности. Автор противопоставляет библейское мировоззрение атеистическим идеологиям прошлого, показывая, как восприятие Бога напрямую влияет на ценность человеческой жизни и поведение в обществе.

Через глубокое исследование Божественных атрибутов книга ведет читателя от теоретического знания к практическому упованию. Брайт делится личным опытом и свидетельствами других верующих, подчеркивая, что доверие Богу — это не слепой прыжок в темноту, а обоснованный ответ на Его неизменный характер. Издание дополнено руководством для изучения, которое помогает закрепить изложенные принципы и сделать радость от общения с Господом повседневной реальностью.

Билл Брайт — Радость в доверии Богу

Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. — 152 с. - (Серия «Радость познания Бога».)

ISBN 966-7698-09-2

Билл Брайт — Радость в доверии Богу — Содержание

Благодарность Вонетт Брайт

Предисловие Билли Грэма

Способен ли человек познать Бога?

Познание Бога может изменить жизнь

Как познать Бога

Бог — Триедин

Полное доверие Богу

Бог — Всемогущий

Бог — вездесущий

Бог — суверенный

Бог — Свят

Бог есть абсолютная истина

Бог — праведный

Бог — справедливый

Бог есть любовь и милость

Бог — верный

Живите этим!