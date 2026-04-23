Первая книга из серии «Радость познания Бога» посвящена фундаментальному вопросу христианской жизни: как хрупкий человек может не только познать Творца Вселенной, но и доверить Ему свою судьбу. Билл Брайт утверждает, что понимание качеств Бога — Его святости, всеведения, любви и верности — является ключом к преображению личности. Автор противопоставляет библейское мировоззрение атеистическим идеологиям прошлого, показывая, как восприятие Бога напрямую влияет на ценность человеческой жизни и поведение в обществе.
Через глубокое исследование Божественных атрибутов книга ведет читателя от теоретического знания к практическому упованию. Брайт делится личным опытом и свидетельствами других верующих, подчеркивая, что доверие Богу — это не слепой прыжок в темноту, а обоснованный ответ на Его неизменный характер. Издание дополнено руководством для изучения, которое помогает закрепить изложенные принципы и сделать радость от общения с Господом повседневной реальностью.
Билл Брайт — Радость в доверии Богу
Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. — 152 с. - (Серия «Радость познания Бога».)
ISBN 966-7698-09-2
Билл Брайт — Радость в доверии Богу — Содержание
Благодарность Вонетт Брайт
Предисловие Билли Грэма
Способен ли человек познать Бога?
Познание Бога может изменить жизнь
Как познать Бога
Бог — Триедин
Полное доверие Богу
Бог — Всемогущий
Бог — вездесущий
Бог — суверенный
Бог — Свят
Бог есть абсолютная истина
Бог — праведный
Бог — справедливый
Бог есть любовь и милость
Бог — верный
Живите этим!
Руководство для личного изучения или занятий в группе
Приложение А: Потому что Бог
