Брэдли - Секреты масонов

Большинство историков сходятся во мнении о том, что современное масонство ведет начало от средневековых гильдий каменщиков, строивших в Европе готические соборы.

Выражение «вольный каменщик» имеет два толкования: во-первых, каменщики, переезжавшие из города в город, действительно были вольными странниками, не прикованными, как те же крестьяне, к своей земле; а во-вторых, Freemason - сокращенный вариант выражения Freestone mason. Freestone - это мелкозернистый камень, по которому сравнительно легко резать. Стало быть, речь идет о каменщиках, работавших с этим материалом.

Гильдии, впрочем, возникали и ранее. Например, англы и саксы, осевшие в древней Британии, установили там военную форму правления. Но параллельно с ней появились зачатки гражданских союзов, так называемые гильдии. Первоначально они строились на кровных узах (например, шотландские кланы), но позднее - по территориальному принципу.

Первые гильдии, как считается, возникли в Италии. А вот во Франции и Скандинавии быстро приобрели популярность гильдии торговцев: они стали надежной защитой купцов от лесных разбойников и морских пиратов. К XIII в. гильдии стали решающим фактором социального и экономического развития Европы. Да и общественная жизнь стала интереснее. В рамках гильдии можно было приобрести новых друзей, отправиться ватагой на охоту или даже в далекое путешествие. Гильдии, как правило, строились по профессиональному признаку: объединялись представители всех профессий - от лесорубов до свинопасов. Принимали в гильдии и мужчин и женщин, и богатых и бедных. В общем, равноправие было вполне образцовым.

В Средние века масонские гильдии состояли из простых, хотя и квалифицированных, тружеников, которые работали не покладая рук и не рассуждали о высоких материях. Но начиная с XIV в. в гильдии стали принимать людей, отнюдь не отличавшихся профессиональным мастерством и трудолюбием. В наши дни аналогом такой практике можно назвать политику некоторых университетов, щедро раздающих почетные звания людям, совершенно далеким от науки. К XVIII в. масонские Братства превратились в «думающие» организации. Они объединяли в основном представителей различных профессий и социальных слоев, которые только и делали, что глубокомысленно рассуждали о природе символов и артефактов, созданных настоящими каменщиками. Простые масоны возводили каменные сооружения. Масоны думающие строили здания, если можно так выразиться, духовного плана, украшенные словесной символикой и аллегорией.

Между гильдиями и Церковью установились прочные связи. Широкую популярность приобрели красочные представления, зачастую религиозного содержания. Различные гильдии ставили своими силами спектакли, разыгрывая мистерии и нравоучительные пьесы-моралите - предвестники современной драматургии. Причем каждая гильдия толковала традиционные сюжеты на свой лад. Сложные ритуальные действа, которые выполняют сегодняшние масоны (см. с. 54-67), выросли из зрелищ далеких эпох, когда во время праздничных шествий спектакли давались на повозках, проезжавших через весь город. В наши дни эта традиция сохранилась - вспомните массовые карнавалы.

Брэдли М. - Секреты масонов

Пер. с англ. - М.: Издательство «Ниола-Пресс». - 208 с.: ил.

ISBN 978-53־366-00210־ (рус.)

ISBN 978-0-7607-7215-7 (англ.)

Брэдли М. - Секреты масонов – Содержание

Введение

Глава 1. Начало

Глава 2. Заглянем в ложу

Глава 3· Секретные символы

Глава 4. Рукопожатия масонов

Глава 5. Языческие обряды

Глава 6. Тайные собратья масонов

Глава 7. Чисто масонское убийство?

Глава 8. Секреты и ложь

Заключение

Приложение 1

Приложение 2

Библиография

Указатель