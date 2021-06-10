В эту книгу вошли размышления о псалмах с первого по шестидесятый. Чем больше я вчитывался в них, тем больше убеждался: через слова псалмов мы получаем свидетельство о том, как велик, праведен, всемогущ Бог. У каждого человека есть потребность прославить Его. Это стремление всегда было и будет. Святитель Василий Великий считал: «Никакие другие книги не славят так Бога, как душеполезная Псалтирь. Псалмы Бога славят с ангелами вместе, превозносят Его, воспевают Ему великим гласом. Бесов прогоняют, язвы исцеляют, за царей и князей Бога умоляют. Псалтирью и о себе самом Бога умолишь. Она больше и выше всех книг». Из уст царя и псалмопевца Давида излились Божественные гимны. Они наполнены внутренним богатством, силой. Помогают человеку в юдоли трудного существования.

Псалтирь главенствует в Ветхом Завете. Прозревает Промысл Божий о мире, приход на землю Спасителя Христа. Читаешь её, просишь Господа открыть содержание псалмов и удивляешься: эта книга — неисчерпаемый кладезь. Она подобна купели Силоам- ской и другим источникам, ещё более полноводным и целебным. Псалтирь отличается от остальных книг Ветхого Завета. В ней — импульс жизни: вот она, жизнь, перед тобой! Открывает себя. Обо всём говорит. Ни о чём не забудет: ни о творении Создателя, ни о законах Божиих, ни о служении и наставлениях пророков. Псалмы вобрали в себя всё — и из глубины выносят нам. Псалтирь обогащает тех, кто молится по ней. И особенно — ищущих смысла жизни. Бог открывает его нам через вдохновенные псалмы. Трудно овладеть языком Священного Писания, подлинным богословием. На это нужны десятилетия. А Псалтирь даёт людям почувствовать: её словами с нами говорит Господь. Говорит о том, что прежде всего касается нашей внутренней жизни. И Своим словом хочет нас исправить. Строй Псалтири — новый вклад Божественного Промысла в то, чтобы люди с различным уровнем духовности постигали истины, мимо которых могли бы пройти. Бог являет Себя в свете. А свет, как отмечают святые отцы, прост по своей сущности. Он всегда идёт прямо, не искривляется. Если встречает на пути предметы, которые его отражают, то отражённые лучи тоже идут прямо. И в псалмах присутствует эта Божественная непосредственность. Псалтирь проста, но она вооружает нас. Углубляешься в неё — и встречаешь высочайшую премудрость.

Человек слушает музыку, проникается её созвучиями. Конечно, если чувства у него не окаменели, сердце сохранило живость. А в псалмах звучат иные гармонии. И превосходят все наши потребности, утешают, когда мы не находим радости, смысла, сил перетерпеть искушения, приходящие помимо нашей воли. Псалтирь может питать и вдохновлять нас всю жизнь. Как правило, литература привлекает людей в молодости, а потом уходит из их поля зрения. А Псалтирь всегда научит юного и старого, только обратившегося к Богу и уже ищущего глубин премудрости. Её богатство так велико, потому что в псалмах говорит Сам Дух Святой. И не столько приковывает к Себе наше внимание, сколько душу. Псалмы для нас — духовное врачевство. Они полезны душевно страждущим людям. Многие испытали это на себе. В разные периоды жизни душа переносит искушения, наваждения — и человек встаёт перед вопросом: где найти средство, которое поможет излечиться? Обычно ему советуют: начинай читать Псалтирь и почувствуешь, как всё внутри уляжется. Сомнение, неведение — сменится ясностью. Бессильный — обретёт силу. Непросвещённый — увидит свет Божий. Наш современный святой отец Иоанн Кронштадтский свидетельствовал: «Богодухновенные песнопения Давида руководят всех к молитве, преданности Богу, славословию и благодарению Бога за всё. Они просвещают, питают, услаждают и укрепляют душу верующего, прогоняют невидимых врагов, врачуют страсти душевные, научают любить Бога и хранить заповеди Его, молиться обо всех и возноситься к Богу».

Протоиерей Бреев Георгий - Готово сердце мое, Боже: Беседы о псалмах

М.: Никея, 2021. 496 с.

ISBN 978-5-907307-98-8

Протоиерей Бреев Георгий - Готово сердце мое, Боже: Беседы о псалмах - Содержание

Предисловие