Бреев – Псалмы. Читаем вместе
Серия – «Открывая Православие»
Накануне крестных страданий Господь и Спаситель наш Иисус Христос торжественно входит в Иерусалим. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их, -пишет апостол и евангелист Матфей. - Видев же первосвященники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! - вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят?
Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (21: 14-16). Господь ссылается тут на псалом пророка и царя Давида (8: 3). И евангелист доносит это до нас. А вспомните момент, когда после Тайной Вечери ученики шли с Господом в Гефсиманский сад. Они тогда пели псалмы. Ещё один эпизод. Воскресший Спаситель явился апостолам Луке и Клеопе на дороге в Еммаус.
Христос упрекал их, ведь они сомневались в Его воскресении: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказано пророками» (Лк. 24: 25). Тут Он имел в виду и псалмы. А вечером, обращаясь к одиннадцати апостолам, снова объяснял: исполнилось написанное «обо Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24: 44). Псалтирь удивительно соединяет Ветхий и Новый Завет.
В ней раскрывается высокий смысл поиска Бога и служения Ему. Апостолы, воспитанные в ветхозаветной церкви, употребляли псалмы в богослужении, - и эта традиция продолжается теперь. Даже таинства начинаются псалмами. С глубокой древности святые отцы единодушно относились к псалмам как к духоносному источнику. И почитали их выше и важнее, чем иные богословские трактаты. Почему? Да потому, что псалмы - это боговдохновенные гимны, живые слова, приносимые Творцу.
Их могли составить только носители Божественной благодати, находившиеся в состоянии обращённости к Создателю. И для нас Псалтирь является высшей школой духовного просвещения. Прежде всего, молитвенной. Псалмы дают нам то, что не сможет дать самое высокое чисто человеческое вдохновение. В болезни, скорби, грехе, унынии, даже отчаянии мы обращаемся к ним. Таково свойство псалмов: в них заключено знание глубин страждущего человеческого духа. Так давайте же поговорим о псалмах, чтобы понять их мудрость, почувствовать красоту и незаменимость для нас.
протоиерей Георгий Бреев – Псалмы. Читаем вместе
Издательство – «Никея» – 2018 г. / 141 с.
ISBN 978-5-91761-881-4
протоиерей Георгий Бреев – Псалмы. Читаем вместе – Содержание
- Предисловие
Кафисма первая
- Псалом первый
- Псалом второй
- Псалом третий
- Псалом четвёртый
- Псалом пятый
- Псалом шестой
- Псалом седьмой
- Псалом восьмой
Кафисма вторая
- Псалом девятый
- Псалом десятый
- Псалом одиннадцатый
- Псалом двенадцатый
- Псалом тринадцатый
- Псалом четырнадцатый
- Псалом пятнадцатый
- Псалом шестнадцатый
Кафисма третья
- Псалом семнадцатый
- Псалом восемнадцатый
- Псалом девятнадцатый
- Псалом двадцатый
- Псалом двадцать первый
- Псалом двадцать второй
- Псалом двадцать третий
Кафисма четвёртая
- Псалом двадцать четвёртый
- Псалом двадцать пятый
- Псалом двадцать шестой
- Псалом двадцать седьмой
- Псалом двадцать восьмой
- Псалом двадцать девятый
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протоиерей Георгий Бреев – Псалмы. Читаем вместе – Псалом первый
Первый псалом не имеет надписания - заглавия, предваряющего остальные псалмы: Псалом Давиду, не надписан у еврей. Эту особенность отмечали все исследователи Псалтири. В VII веке блаженный Феодорит, ссылаясь на древних переводчиков, говорил: «Они не осмелились при переводе к словам Духа приложить что-либо от себя». И, в частности, дать заглавие псалму. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и нощь (12). Блажен муж, который не идёт на совет нечестивых, и на путь грешников не встаёт, и на седалище губителей не садится... Обратите внимание: слово блажен торжественно утверждает подлинного Автора псалмов - Духа Святого.
«Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10: 18). В начальных стихах псалма сразу раскрывается внутреннее состояние человека. Оно двойственное: мы имеем в себе бессмертную душу, дыхание Духа Божия - и в то же время поражены грехом. Образ Божий в человеке искажён, но он не уничтожен. Блаженство - то же счастье, его ищут все люди. Но счастье не преходящее, переменчивое, а постоянное, неизменяемое. Блажен тот, кто понял: жизнь - это благо, дар Божий. У блаженного человека чистая совесть, он усвоил разумом и сердцем истины, открывающие радость бытия, его смысл. Слова блажен муж относятся и к женщинам. Древним языкам было свойственно такое обобщение. Муж - начальник рода. Но без женщины-матери род обречён на бесплодие и вымирание.
Прекрасной иллюстрацией этому является евангельское родословие Спасителя (см. Мф. 1: 1-17, Лк. 3: 23-38). Там перечисляются имена праотцев. За каждым из них, как само собой разумеющееся, стоит имя женщины - продолжательницы рода. И только иногда включаются женские имена - словно некие вехи, указывающие путь развития рода. Блаженство - ещё не святость, но уже причастность ей. С приходом в мир Сына Божия провозглашены новозаветные заповеди блаженства (см. Мф. 5: 3-12). Бог, Единый по существу, но Троичный по ипостаси, являет Свою Божественную природу через Совет. «Совет Превечный открывая, Тебе, Отроковице, Гавриил предста», - проповедует Церковь в великий праздник Благовещения Пресвятой Девы Марии.
В Священном Писании совет - это способ общения во всём: в мыслях, чувствах, действиях. Интересно отметить, что Спаситель не отказал в праве составить свою общность даже падшим духам и сказал, что если сатана разделится сам в себе, утратив единство, то не устоит его царство (см. Мф. 12: 26). Псалмопевец называет блаженным всякого, кто не иде на совет нечестивых - собрание людей, утвердившихся в дурных наклонностях. Человек, уклонившийся от общения с такими людьми, избежит внутреннего разрушения. Дальше в псалмах это тоже определено: «С преподобным преподобен будеши. и со строптивым развратишися» (17: 26, 27). Слова не иде удерживают и одобряют тех, кто уклоняется от беззаконных действий.
Грех «влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним», сказал Господь Каину, омрачившемуся завистью к брату (Быт. 4: 7). Нечестивые - люди, отрёкшиеся от Бога. Они не хотят знать Его и воздавать почитание Ему. Им свойствен весь набор человеческих страстей: развращённость, вседозволенность, зло, лукавство, коварство. В конце первого псалма мы увидим, что кроме совета нечестивых существует и совет праведников. Блажен тот, кто на пути грешных не ста. Обратите внимание на само слово «путь». Пророческий дух видит: жизнь человека - это дорога к вечности. Не случайно в псалмах часто повторяется глагол «идти». Очень важно, как мы пройдём свою жизнь на земле: правым или левым путём. Не заблудимся ли? Именно крайними заблуждениями отличаются пути грешников.
Попавшему на них тяжело выбраться на верную дорогу. Учтите: псалмы говорят не о внешних ориентирах, а о внутренних, духовных. С древних времён они закреплены в десяти заповедях Божиих - постоянном, неизменном законе жизни людей: не убей, не укради и так далее. И на седалище губителей не седе. Седалище - это трон, кресло, возвышенное место для сидения. В присутствии других могли сидеть лишь те, кто обладает властью: цари, военачальники, судьи. У них особое положение в обществе, они определяют судьбы людей. Одно жестокое, несправедливое слово может погубить многих. Пророк и царь Давид называет губителями начальников, злоупотребляющих властью, не имеющих ответственности, не понимающих, что власть дана им от Бога - и надо сделать её инструментом справедливости.
спасибо