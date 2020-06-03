Серия – «Открывая Православие»

Накануне крестных страданий Господь и Спаситель наш Иисус Христос торжественно входит в Иерусалим. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их, -пишет апостол и евангелист Матфей. - Видев же первосвященники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! - вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (21: 14-16). Господь ссылается тут на псалом пророка и царя Давида (8: 3). И евангелист доносит это до нас. А вспомните момент, когда после Тайной Вечери ученики шли с Господом в Гефсиманский сад. Они тогда пели псалмы. Ещё один эпизод. Воскресший Спаситель явился апостолам Луке и Клеопе на дороге в Еммаус. Христос упрекал их, ведь они сомневались в Его воскресении: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказано пророками» (Лк. 24: 25). Тут Он имел в виду и псалмы. А вечером, обращаясь к одиннадцати апостолам, снова объяснял: исполнилось написанное «обо Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24: 44). Псалтирь удивительно соединяет Ветхий и Новый Завет. В ней раскрывается высокий смысл поиска Бога и служения Ему. Апостолы, воспитанные в ветхозаветной церкви, употребляли псалмы в богослужении, - и эта традиция продолжается теперь. Даже таинства начинаются псалмами. С глубокой древности святые отцы единодушно относились к псалмам как к духоносному источнику. И почитали их выше и важнее, чем иные богословские трактаты. Почему? Да потому, что псалмы - это боговдохновенные гимны, живые слова, приносимые Творцу. Их могли составить только носители Божественной благодати, находившиеся в состоянии обращённости к Создателю. И для нас Псалтирь является высшей школой духовного просвещения. Прежде всего, молитвенной. Псалмы дают нам то, что не сможет дать самое высокое чисто человеческое вдохновение. В болезни, скорби, грехе, унынии, даже отчаянии мы обращаемся к ним. Таково свойство псалмов: в них заключено знание глубин страждущего человеческого духа. Так давайте же поговорим о псалмах, чтобы понять их мудрость, почувствовать красоту и незаменимость для нас.

протоиерей Георгий Бреев – Псалмы. Читаем вместе

Издательство – «Никея» – 2018 г. / 141 с.

ISBN 978-5-91761-881-4

протоиерей Георгий Бреев – Псалмы. Читаем вместе – Содержание

Предисловие

Кафисма первая

Псалом первый

Псалом второй

Псалом третий

Псалом четвёртый

Псалом пятый

Псалом шестой

Псалом седьмой

Псалом восьмой

Кафисма вторая

Псалом девятый

Псалом десятый

Псалом одиннадцатый

Псалом двенадцатый

Псалом тринадцатый

Псалом четырнадцатый

Псалом пятнадцатый

Псалом шестнадцатый

Кафисма третья

Псалом семнадцатый

Псалом восемнадцатый

Псалом девятнадцатый

Псалом двадцатый

Псалом двадцать первый

Псалом двадцать второй

Псалом двадцать третий

Кафисма четвёртая

Псалом двадцать четвёртый

Псалом двадцать пятый

Псалом двадцать шестой

Псалом двадцать седьмой

Псалом двадцать восьмой

Псалом двадцать девятый

Об авторе

Об издательстве

протоиерей Георгий Бреев – Псалмы. Читаем вместе – Псалом первый

Первый псалом не имеет надписания - заглавия, предваряющего остальные псалмы: Псалом Давиду, не надписан у еврей. Эту особенность отмечали все исследователи Псалтири. В VII веке блаженный Феодорит, ссылаясь на древних переводчиков, говорил: «Они не осмелились при переводе к словам Духа приложить что-либо от себя». И, в частности, дать заглавие псалму. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и нощь (12). Блажен муж, который не идёт на совет нечестивых, и на путь грешников не встаёт, и на седалище губителей не садится... Обратите внимание: слово блажен торжественно утверждает подлинного Автора псалмов - Духа Святого.

«Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10: 18). В начальных стихах псалма сразу раскрывается внутреннее состояние человека. Оно двойственное: мы имеем в себе бессмертную душу, дыхание Духа Божия - и в то же время поражены грехом. Образ Божий в человеке искажён, но он не уничтожен. Блаженство - то же счастье, его ищут все люди. Но счастье не преходящее, переменчивое, а постоянное, неизменяемое. Блажен тот, кто понял: жизнь - это благо, дар Божий. У блаженного человека чистая совесть, он усвоил разумом и сердцем истины, открывающие радость бытия, его смысл. Слова блажен муж относятся и к женщинам. Древним языкам было свойственно такое обобщение. Муж - начальник рода. Но без женщины-матери род обречён на бесплодие и вымирание.

Прекрасной иллюстрацией этому является евангельское родословие Спасителя (см. Мф. 1: 1-17, Лк. 3: 23-38). Там перечисляются имена праотцев. За каждым из них, как само собой разумеющееся, стоит имя женщины - продолжательницы рода. И только иногда включаются женские имена - словно некие вехи, указывающие путь развития рода. Блаженство - ещё не святость, но уже причастность ей. С приходом в мир Сына Божия провозглашены новозаветные заповеди блаженства (см. Мф. 5: 3-12). Бог, Единый по существу, но Троичный по ипостаси, являет Свою Божественную природу через Совет. «Совет Превечный открывая, Тебе, Отроковице, Гавриил предста», - проповедует Церковь в великий праздник Благовещения Пресвятой Девы Марии.

В Священном Писании совет - это способ общения во всём: в мыслях, чувствах, действиях. Интересно отметить, что Спаситель не отказал в праве составить свою общность даже падшим духам и сказал, что если сатана разделится сам в себе, утратив единство, то не устоит его царство (см. Мф. 12: 26). Псалмопевец называет блаженным всякого, кто не иде на совет нечестивых - собрание людей, утвердившихся в дурных наклонностях. Человек, уклонившийся от общения с такими людьми, избежит внутреннего разрушения. Дальше в псалмах это тоже определено: «С преподобным преподобен будеши. и со строптивым развратишися» (17: 26, 27). Слова не иде удерживают и одобряют тех, кто уклоняется от беззаконных действий.

Грех «влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним», сказал Господь Каину, омрачившемуся завистью к брату (Быт. 4: 7). Нечестивые - люди, отрёкшиеся от Бога. Они не хотят знать Его и воздавать почитание Ему. Им свойствен весь набор человеческих страстей: развращённость, вседозволенность, зло, лукавство, коварство. В конце первого псалма мы увидим, что кроме совета нечестивых существует и совет праведников. Блажен тот, кто на пути грешных не ста. Обратите внимание на само слово «путь». Пророческий дух видит: жизнь человека - это дорога к вечности. Не случайно в псалмах часто повторяется глагол «идти». Очень важно, как мы пройдём свою жизнь на земле: правым или левым путём. Не заблудимся ли? Именно крайними заблуждениями отличаются пути грешников.

Попавшему на них тяжело выбраться на верную дорогу. Учтите: псалмы говорят не о внешних ориентирах, а о внутренних, духовных. С древних времён они закреплены в десяти заповедях Божиих - постоянном, неизменном законе жизни людей: не убей, не укради и так далее. И на седалище губителей не седе. Седалище - это трон, кресло, возвышенное место для сидения. В присутствии других могли сидеть лишь те, кто обладает властью: цари, военачальники, судьи. У них особое положение в обществе, они определяют судьбы людей. Одно жестокое, несправедливое слово может погубить многих. Пророк и царь Давид называет губителями начальников, злоупотребляющих властью, не имеющих ответственности, не понимающих, что власть дана им от Бога - и надо сделать её инструментом справедливости.