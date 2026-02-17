Книга Рона Брэкина «Сладость гонений» представляет собой уникальное руководство, предназначенное для глубокого молитвенного чтения и размышления над судьбами современных христиан, сталкивающихся с суровыми испытаниями за свою веру. Автор сознательно выбирает парадоксальное название, указывая на то, что даже в самых тяжелых обстоятельствах верующие могут пережить особую близость с Богом и духовное утешение, которое он называет «сладостью». Книга призвана не только информировать о преследованиях, но и пробуждать в читателе сострадание и молитвенную поддержку страдающей Церкви.

Структура издания построена таким образом, чтобы читатель мог ежедневно погружаться в одну историю или тему, подкрепленную стихами из Священного Писания. Брэкин не просто пересказывает факты преследований в разных странах, он анализирует духовное состояние тех, кто проходит через тюрьмы и лишения. Автор подчеркивает, что гонения часто становятся катализатором удивительного духовного роста и чистоты веры, которые редко встречаются в условиях комфорта. Каждый раздел заканчивается молитвенными пунктами, помогающими превратить прочитанное в личный разговор с Богом.

Книга служит важным напоминанием о том, что Церковь Христа едина, и страдания одной её части должны отзываться в сердцах всех верующих. Рон Брэкин призывает читателей не к страху, а к мужеству и стойкости, предлагая взглянуть на трудности через призму вечности. Это руководство помогает христианам в благополучных странах переоценить свои ценности, укрепить собственную веру и стать активными ходатаями за тех, кто сегодня платит высокую цену за право называть себя последователем Христа.

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2000. — 128 с.

ISBN 5-93925-001-7

Рон Брэкин - Сладость гонений - Содержание

Предисловие

Введение

Как пользоваться этим руководством

День 1: Гонения начинаются - День 2: Иоанн Креститель - День 3: Отверженный ближними - День 4: Ненавидимые ученики - День 5: Петр и Иоанн - День 6: Сладость гонений - День 7: Образ верующего - День 8: Слава Богу - День 9: Язвы христиан - День 10: Незримый враг - День 11: Блаженная уверенность - День 12: «Помните мои узы» - День 13: Будьте непоколебимы - День 14: Превозмогайте с молитвой - День 15: Господи, пошли пастырей! - День 16: Он избавил меня - День 17: Покорные начальствующим - День 18: Плоды гонений - День 19: Призванные к стойкости - День 20: Радость среди испытаний - День 21: Отделенные - День 22: Лжеучители - День 23: Антихрист - День 24: Берегитесь! - День 25: Нечестивые вожди - День 26: Назидайте себя! - День 27: Обетования претерпевшим - День 28: Высокая честь - День 29: Обещанные гонения - День 30: Господь Иисус

Примечания