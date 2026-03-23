Бренд - Янси - По образу Его

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы думаем, что изучение человеческого тела — занятие само по себе достойное — приносит самые неожиданные плоды. Оно проливает свет на аналогию, встречающуюся в Новом Завете более 30 раз: Тело Христово и Церковь. Христиане представлены как отдельные члены единого Тела, Голова которого — Иисус Христос.

Мы, конечно же, ни в коем случае не утверждаем, что Бог создал клетки человеческого организма лишь затем, чтобы разъяснить нам определенные духовные истины; или что биологические факты являются не чем иным, как отражением духовных реалий. Мы просто обращаем ваше внимание на то, что существует бесспорное сходство между человеческим телом и духовным Телом. И это сходство — результат того, что у них один Создатель.

Пол Бренд и Филип Янси - По образу Его

3-е изд., Москва, Триада, 2007

ISBN 5–86181–344–2

Пол Бренд и Филип Янси - По образу Его - Содержание

  • Об авторах

  • Предисловие

  • ОБРАЗ

    • 1. Подобие

    • 1. Отражение

    • 3. Возрождение

  • КРОВЬ

    • 4. Сила

    • 5. Жизнь

    • 6. Очищение

    • 7. Преодоление

    • 8. Взаимопроникновение

  • ГОЛОВА

    • 9. Проводящие пути

    • 10. Основа основ

    • 11. Заточение

    • 12. Команда свыше

    • 13. Связь с головой

  • ДУХ

    • 14. Дыхание

    • 15. Сопричастность

    • 16. Связующее звено

    • 17. Услышать неслышимое

    • 18. Ведущий нас по жизни

  • БОЛЬ

    • 19. Защита

    • 20. Связующая нить

    • 21. Приспособиться к обстоятельствам

    • 22. Хроническая боль

    • 23. Божья боль

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

