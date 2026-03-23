Бренд - Янси - Ты дивно устроил внутренности мои

В каждой главе я старался объединить между собой эти различные направления. Нередко мне казалось, что существуют три отдельные книги, каждая сама по себе, и я делал все возможное, чтобы объединить их в одну. Я трудился не покладая рук только потому, что понял, насколько уникальной и талантливой личностью является доктор Брэнд. Даже после 40 лет медицинской практики он с юношеским задором говорил о величии человеческого тела. Два десятка лет миссионерского служения в Индии помогли Полу Брэнду по-новому — глубже и основательнее — задуматься над главными положениями христианской веры. Ему пришлось многое пережить, перед его глазами прошло немыслимое количество трогательных и волнующих человеческих судеб
Пол Бренд и Филип Янси - Ты дивно устроил внутренности мои
4-е изд., Москва, Триада, 2007
ISBN 5–86181–345–0
Я много слышал о докторе Брэнде еще до встречи с ним в лепрозории г. Карвилля (штат Луизиана), где он живет и работает. Но тогда я не знал, что вся его жизнь и все его помыслы неразрывно связаны с христианством.
Этот страстный исследователь, специалист-орнитолог, великолепный альпинист и садовод, использующий только органические удобрения, не мыслит своего существования без духовного роста.
Во время нашей второй встречи доктор Брэнд робко протянул мне 90-страничную рукопись. Некоторые страницы были напечатаны на машинке, другие — написаны неразборчивым почерком, почему-то всегда присущим врачам. Рукопись — это его размышления о человеческом организме, лекции, прочитанные в христианском медицинском колледже в городе Веллоре (Индия)...
Природа лишилась священного смысла. Только сегодня христиане променяли ее не на язычество, а на физику, геологию, биологию, химию. Таким образом, мы тоже перестали считать природу частью Божьего творения.
Предисловие
КЛЕТКИ
1. Составные части
2. Распределение обязанностей
3. Многообразие
4 Ценность
5. Единство
6. Служение
7. Неповиновение
КОСТЬ
8. Внутренняя опора
9. Прочность
10. Свобода
11. Рост
12. Адаптация
13. Жизнь «наизнанку»
КОЖА
14. Видимая часть
15. Восприятие
16. Податливость
17. Прикосновение
18. Любовь
19. Противостояние
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
20. Движение
21. Равновесие
22. Отклонения от нормы
23. Иерархия
24. Водительство
25. Присутствие
Об авторах
