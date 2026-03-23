Бренд - Янси - Ты дивно устроил внутренности мои

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

В каждой главе я старался объединить между собой эти различные направления. Нередко мне казалось, что существуют три отдельные книги, каждая сама по себе, и я делал все возможное, чтобы объединить их в одну. Я трудился не покладая рук только потому, что понял, насколько уникальной и талантливой личностью является доктор Брэнд. Даже после 40 лет медицинской практики он с юношеским задором говорил о величии человеческого тела. Два десятка лет миссионерского служения в Индии помогли Полу Брэнду по-новому — глубже и основательнее — задуматься над главными положениями христианской веры. Ему пришлось многое пережить, перед его глазами прошло немыслимое количество трогательных и волнующих человеческих судеб

Пол Бренд и Филип Янси - Ты дивно устроил внутренности мои

4-е изд., Москва, Триада, 2007

ISBN 5–86181–345–0

Я много слышал о докторе Брэнде еще до встречи с ним в лепрозории г. Карвилля (штат Луизиана), где он живет и работает. Но тогда я не знал, что вся его жизнь и все его помыслы неразрывно связаны с христианством.

Этот страстный исследователь, специалист-орнитолог, великолепный альпинист и садовод, использующий только органические удобрения, не мыслит своего существования без духовного роста.

Во время нашей второй встречи доктор Брэнд робко протянул мне 90-страничную рукопись. Некоторые страницы были напечатаны на машинке, другие — написаны неразборчивым почерком, почему-то всегда присущим врачам. Рукопись — это его размышления о человеческом организме, лекции, прочитанные в христианском медицинском колледже в городе Веллоре (Индия)...

Природа лишилась священного смысла. Только сегодня христиане променяли ее не на язычество, а на физику, геологию, биологию, химию. Таким образом, мы тоже перестали считать природу частью Божьего творения.

Пол Бренд и Филип Янси - Ты дивно устроил внутренности мои - Содержание

  • Предисловие

  • КЛЕТКИ

    • 1. Составные части

    • 2. Распределение обязанностей

    • 3. Многообразие

    • 4 Ценность

    • 5. Единство

    • 6. Служение

    • 7. Неповиновение

  • КОСТЬ

    • 8. Внутренняя опора

    • 9. Прочность

    • 10. Свобода

    • 11. Рост

    • 12. Адаптация

    • 13. Жизнь «наизнанку»

  • КОЖА

    • 14. Видимая часть

    • 15. Восприятие

    • 16. Податливость

    • 17. Прикосновение

    • 18. Любовь

    • 19. Противостояние

  • ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

    • 20. Движение

    • 21. Равновесие

    • 22. Отклонения от нормы

    • 23. Иерархия

    • 24. Водительство

    • 25. Присутствие

  • Об авторах

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

