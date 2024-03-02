Брендлер - Мартин Лютер
Автор шаг за шагом анализирует становление теологии Лютера, его новое понимание веры, отношение к таинствам, церкви и священству, новые взгляды на связь Бога и человека, этику и свободу совести — все это дало жизнь новой конфессии внутри христианства — протестантизму и лютеранству. Трудные вопросы теологического учения связываются с политическими. Автор убедительно рисует величие Лютера, его огромный вклад в культуру Германии, но не умалчивает и о его слабостях.
Издание 2024 г.:
Брендлер Г. - Мартин Лютер: Теология и революция
Пер. с нем. М.И. Левина. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. — 368 с. (Серия «Lumen culturae»)
ISBN 978-5-98712-3829
Издание 2000 г.:
Брендлер Герхард. Мартин Лютер: Теология и революция
М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 368 с. — (Книга света)
ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света) ISBN 5-323-00013-9
Брендлер Герхард - Мартин Лютер - Теология и революция - От автора
1967 году в связи с празднованием 450-летия Реформации Герхард Чебиц опубликовал первую часть биографии Лютера: «Мартин Лютер. Величие и граница. Часть I (1483-1526)». Написать вторую часть ему уже не было суждено. В соответствии с направлением и позицией в понимании исторического наследия в шестидесятые годы, Герхард Чебиц концентрировал свое внимание на изображении общественной среды, в которой действовал Лютер, и на постижении ее как обусловливающей и обосновывающей его деятельность.
Поскольку эта сторона проблемы подробно рассматривается и в общих работах по истории ран небуржуазной революции, я могу лишь кратко остановиться на этом аспекте и уделить больше внимания духовному развитию Лютера и его характеристике как личности.
То и другое связано с исторической ситуацией, но имеет также и самостоятельное значение. Историческую личность надлежит понимать исходя из условий ее деятельности, но не сводить к ним. Мартин Лютер не был только эхом своего времени; он противостоял ему, возвышая свой голос, и именно поэтому способствовал дальнейшему развитию. В княжеском государстве в условиях своего времени, характеризовавшихся первой революцией на немецкой земле, он мыслил как теолог и действовал как интеллектуал. Это наложило отпечаток на всю его жизнь и поэтому составляет центр данной биографии.
Если мы хотим его понять, мы должны ему верить, верить в то, что перед ним стояли те проблемы, о которых он говорил, и что он имел в виду именно то, чту говорил. Он был и остается символической фигурой немецкой и европейской истории, отягченной проблемами и создающей их. Тот, кто задает ему вопросы, должен рассматривать его ответы и как вопросы к самому себе и к собственному пониманию человеческого бытия в истории.
Цитаты даны по Веймарскому изданию трудов Лютера[1]; отрывки из работ и писем, написанных по-латыни, переведены автором, а из написанных по-немецки слегка модернизированы.
Берлин, декабрь 1982 Автор
Л. Т. Мильская Книга о великом реформаторе
«Главные работы Лютера по вопросам религии... сохранят свое значение, пока сердца людей будут биться сильнее от сознания нашей связи с Невидимым...»
Вильгельм Дильтей
Герхард Брендлер посвятил себя исследованию многих кардинальных проблем средневековья, в частности, истории идеологии эпохи Реформации, наложившей неизгладимую печать на всю последующую историю не только Германии, но и всей Европы. Его труды хорошо известны историкам и пользуются заслуженным авторитетом. Брендлер — один из тех ученых Германии, которые деятельно поддерживают научные и культурные связи с нашей страной.
Книга «Мартин Лютер. Теология и революция» принадлежит к лучшим трудам ученого. Она была издана к 500-летию со дня рождения Лютера, широко отмечавшегося в Германии и вызвавшего отклик и в других странах, и выдержала два издания. Перед нами незаурядное и глубокое исследование жизни и деятельности великого реформатора, религиозного гения (Макс Вебер), его общественных взглядов и теологического учения, написанное в тесной связи с анализом истории и культуры его эпохи — эпохи Реформации и Великой крестьянской войны.
Книга, основанная на глубоком анализе поизведений Лютера, построена по принципу хронологического изложения жизни и деятельности Лютера, в соответствии с главными ее этапами, каждый из которых служит основой для детального анализа его взглядов и творчества в их соотнесенности с историко-культурной атмосферой эпохи, говорившей тогда на языке религиозных понятий.
Автор кратко характеризует семью Лютера, его отца, Ганса Людера (такова была фамилия семьи Лютера, которую он сам видоизменил) — крестьянского сына, ставшего затем горным мастером и мелким предпринимателем. Автор лишь кратко останавливается на социальной среде, из которой вышел Лютер, считая, что эту задачу выполнил Чебитц в своей биографии Лютера (1967 г.). Брендлер считает своей задачей проследить духовное развитие Лютера, его личные помыслы.
Он полагает, что они связаны с исторической ситуацией, но не всецело определяются ею. Лютер был не только отзвуком своего времени, но и в свою очередь воздействовал на него. Он мыслил как теолог и действовал как интеллектуал княжеского государства, входившего в состав Германской империи, интеллектуал, носивший на себе отпечаток первой революции на немецкой земле. Именно это определило его жизнь и поэтому стоит в центре осмысления его биографии, предпринятого Брендлером.
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