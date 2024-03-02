Автор шаг за шагом анализирует становление теологии Лютера, его новое понимание веры, отношение к таинствам, церкви и священству, новые взгляды на связь Бога и человека, этику и свободу совести — все это дало жизнь новой конфессии внутри христианства — протестантизму и лютеранству. Трудные вопросы теологического учения связываются с политическими. Автор убедительно рисует величие Лютера, его огромный вклад в культуру Германии, но не умалчивает и о его слабостях.

Издание 2000 г.:

М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 368 с. — (Книга света)

ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света) ISBN 5-323-00013-9

Брендлер Герхард - Мартин Лютер - Теология и революция - От автора

1967 году в связи с празднованием 450-летия Реформации Герхард Чебиц опубликовал первую часть биографии Лютера: «Мартин Лютер. Величие и граница. Часть I (1483-1526)». Написать вторую часть ему уже не было суждено. В соответствии с направлением и позицией в понимании исторического наследия в шестидесятые годы, Герхард Чебиц концентрировал свое внимание на изображении общественной среды, в которой действовал Лютер, и на постижении ее как обусловливающей и обосновывающей его деятельность.

Поскольку эта сторона проблемы подробно рассматривается и в общих работах по истории ран небуржуазной революции, я могу лишь кратко остановиться на этом аспекте и уделить больше внимания духовному развитию Лютера и его характеристике как личности.

То и другое связано с исторической ситуацией, но имеет также и самостоятельное значение. Историческую личность надлежит понимать исходя из условий ее деятельности, но не сводить к ним. Мартин Лютер не был только эхом своего времени; он противостоял ему, возвышая свой голос, и именно поэтому способствовал дальнейшему развитию. В княжеском государстве в условиях своего времени, характеризовавшихся первой революцией на немецкой земле, он мыслил как теолог и действовал как интеллектуал. Это наложило отпечаток на всю его жизнь и поэтому составляет центр данной биографии.

Если мы хотим его понять, мы должны ему верить, верить в то, что перед ним стояли те проблемы, о которых он говорил, и что он имел в виду именно то, чту говорил. Он был и остается символической фигурой немецкой и европейской истории, отягченной проблемами и создающей их. Тот, кто задает ему вопросы, должен рассматривать его ответы и как вопросы к самому себе и к собственному пониманию человеческого бытия в истории.

Цитаты даны по Веймарскому изданию трудов Лютера [1] ; отрывки из работ и писем, написанных по-латыни, переведены автором, а из написанных по-немецки слегка модернизированы.

Берлин, декабрь 1982 Автор