Бресенден - Второй Исход
Главная причина, или же, говоря другими словами, цель написания этой книги — ознакомить читателя с причинами и событиями, приведшими к эмиграции сотен тысяч верующих пятидесятников, да и не только их, а и представителей других вероисповеданий из Советского Союза. Когда неверующие увидели, что есть реальная возможность выйти из-под власти коммунистов, то многие люди в частном порядке, и даже целые государства такие, как Украина, республики бывшей Прибалтики и многие, многие другие, воспользовались этой возможностью и вышли из под власти коммунистической Москвы.
После трехлетней борьбы за выезд, наша семья получила разрешение, и мы покинули СССР 11 сентября 1975 года.
Поскольку мы были первыми из выезжающих, многие верующие СССР поручили мне представлять их интересы за рубежом во всех общественных, политических, религиозных и государственных учреждениях. Моя деятельность заключалась в том, чтобы ознакомить Запад с положением верующих в СССР, о преследовании их властями, что являлось основой и главной причиной для их выезда. Также, я должен был организовать посьтку вызовов и найти страну, или же страны, которые согласились бы принять верующих на постоянное место жительства без притеснения исповедовать свои религиозные убеждения. Моя деятельность началась в 1973 году и закончилась в 1987 году, когда вопрос об эмиграции был положительно решен между СССР и Америкой.
Правительство СССР было против того, чтобы разрешить верующим выезд из СССР. По политическим мотивам - Исход говорил, что от хорошего не бегут; по экономическим мотивам - они теряли лучшую часть работоспособного населения. По идеологическим мотивам, что теория коммунизма не в состоянии была убедить людей в своей идеологии, а только преследовала инакомыслящих.
Евгений Бресенден – Второй Исход - Воспоминания, события, факты, документы
Документальная повесть об истоках эмиграции последней войны
Federal Way, WA: Издательство «Эмигрант», 2010. – 250 с.
Евгений Бресенден – Второй Исход - Содержание
От издателей
Предисловие
Глава 1. Моё первое знакомство с идеей эмиграции
Глава 2. Дети - соучастники страданий христиан-родителей
Глава 3. История гонений нашей семьи и других верующих
Глава 4. Свобода с условием: Мы знаем о тебе и помним
Глава 5. Моё первое знакомство с церковными проблемами
Глава 6. Находка - пыль да водка. Наша последняя остановка проживания в СССР перед выводом
Глава 7. Право страдать
Глава 8. Начало борьбы за эмиграцию
Глава 9. Ключевая поездка в Москву
Глава 10. Томительное ожидание. Последние 3 месяца жительства в СССР
Глава 11. Начало новой жизни за рубежом
Глава 12. Нужда в сотрудниках
Глава 13. Координация движения за эмиграцию внутри СССР
Глава 14. Период разочарования и усиление преследования
Глава 15. Начало большого эмигрантского потока. «Опасность свободы»
Глава 16. Изменение маршрута эмиграции
Глава 17. Наиболее активные люди, участвующие в борьбе за нашу эмиграцию. Признание и благодарность от нас
Глава 18. Лжепророчества в среде эмигрантов
Документальные материалы: Письма, свидетельства, поручения, справки, воззвания, обращения, фотографии
