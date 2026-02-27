Главная причина, или же, говоря другими словами, цель написания этой книги — ознакомить читателя с причинами и событиями, приведшими к эмиграции сотен тысяч верующих пятидесятников, да и не только их, а и представителей других вероисповеданий из Советского Союза. Когда неверующие увидели, что есть реальная возможность выйти из-под власти коммунистов, то многие люди в частном порядке, и даже целые государства такие, как Украина, республики бывшей Прибалтики и многие, многие другие, воспользовались этой возможностью и вышли из под власти коммунистической Москвы.

После трехлетней борьбы за выезд, наша семья получила разрешение, и мы покинули СССР 11 сентября 1975 года.

Поскольку мы были первыми из выезжающих, многие верующие СССР поручили мне представлять их интересы за рубежом во всех общественных, политических, религиозных и государственных учреждениях. Моя деятельность заключалась в том, чтобы ознакомить Запад с положением верующих в СССР, о преследовании их властями, что являлось основой и главной причиной для их выезда. Также, я должен был организовать посьтку вызовов и найти страну, или же страны, которые согласились бы принять верующих на постоянное место жительства без притеснения исповедовать свои религиозные убеждения. Моя деятельность началась в 1973 году и закончилась в 1987 году, когда вопрос об эмиграции был положительно решен между СССР и Америкой.

Правительство СССР было против того, чтобы разрешить верующим выезд из СССР. По политическим мотивам - Исход говорил, что от хорошего не бегут; по экономическим мотивам - они теряли лучшую часть работоспособного населения. По идеологическим мотивам, что теория коммунизма не в состоянии была убедить людей в своей идеологии, а только преследовала инакомыслящих.

Евгений Бресенден – Второй Исход - Воспоминания, события, факты, документы

Документальная повесть об истоках эмиграции последней войны

Federal Way, WA: Издательство «Эмигрант», 2010. – 250 с.

Евгений Бресенден – Второй Исход - Содержание

От издателей

Предисловие

Глава 1. Моё первое знакомство с идеей эмиграции

Глава 2. Дети - соучастники страданий христиан-родителей

Глава 3. История гонений нашей семьи и других верующих

Глава 4. Свобода с условием: Мы знаем о тебе и помним

Глава 5. Моё первое знакомство с церковными проблемами

Глава 6. Находка - пыль да водка. Наша последняя остановка проживания в СССР перед выводом

Глава 7. Право страдать

Глава 8. Начало борьбы за эмиграцию

Глава 9. Ключевая поездка в Москву

Глава 10. Томительное ожидание. Последние 3 месяца жительства в СССР

Глава 11. Начало новой жизни за рубежом

Глава 12. Нужда в сотрудниках

Глава 13. Координация движения за эмиграцию внутри СССР

Глава 14. Период разочарования и усиление преследования

Глава 15. Начало большого эмигрантского потока. «Опасность свободы»

Глава 16. Изменение маршрута эмиграции

Глава 17. Наиболее активные люди, участвующие в борьбе за нашу эмиграцию. Признание и благодарность от нас

Глава 18. Лжепророчества в среде эмигрантов

Документальные материалы: Письма, свидетельства, поручения, справки, воззвания, обращения, фотографии