Книга Регины Бретт «Будь чудом: 50 уроков, которые помогут тебе сделать невозможное» представляет собой вдохновляющее продолжение её знаменитых размышлений о жизни, вере и стойкости. Автор, дважды лауреат Пулитцеровской премии и человек, победивший рак, ставит перед собой задачу показать читателю, что каждый из нас обладает силой менять мир к лучшему через малые, но искренние поступки. Основная идея произведения заключается в том, что нам не нужно ждать прихода «большого» чуда извне — мы сами призваны стать этим чудом для окружающих, превращая повседневные трудности в возможности для проявления любви и сострадания.

Содержательная часть книги состоит из 50 коротких, но глубоких эссе, каждое из которых венчает конкретный жизненный урок. Регина Бретт делится личными историями, а также случаями из жизни людей, с которыми она сталкивалась в своей журналистской практике, — от простых соседей до мировых знаменитостей. Автор затрагивает темы прощения, поиска своего призвания, важности доброго слова и умения находить радость в мелочах. Уроки варьируются от практических советов по преодолению страха перед переменами до философских размышлений о том, как оставить добрый след в сердцах других людей, подчеркивая, что истинное величие измеряется не статусом, а мерой нашей заботы о ближнем.

Текст написан в очень доверительном, теплом и эмоционально насыщенном стиле, который напоминает душевный разговор со старым другом. Регина Бретт пишет просто о сложном, избегая пафоса и нравоучений, что делает её уроки доступными и близкими каждому, кто ищет поддержку в трудную минуту. Книга служит отличным ресурсом для ежедневного чтения, помогая настроиться на позитивный лад и увидеть скрытый потенциал в самых обычных ситуациях. Это чтение, которое не просто дает пищу для ума, но и побуждает к действию, напоминая, что даже самый скромный поступок, совершенный с любовью, способен запустить цепную реакцию добра.

Регина Бретт - Будь чудом - 50 уроков, которые помогут тебе сделать невозможное

Grand Central Publishing

Hachette Book Group

Москва, Эксмо, 2014

ISBN 978-5-699-74852-5

Регина Бретт - Будь чудом - 50 уроков, которые помогут тебе сделать невозможное - Содержание

Урок 1 Начинай действовать здесь и сейчас

Урок 2 Попробуй сделать возможное

Урок 3 Делай свое дело

Урок 4 Приумножай добро

Урок 5 Старайся изо всех сил, и будь что будет

Урок 6 Преврати свою работу в призвание

Урок 7 Преодолевай препятствия

Урок 8 Надень свою «кислородную маску»

Урок 9 Обращайся с людьми так, как они хотят, чтобы с ними обращались

Урок 10 Попробуй поставить себя на место Бога

Урок 11 Сумей разглядеть человека в каждом

Урок 12 Вступайся за других, особенно если они не могут сами постоять за себя

Урок 13 Рождайся заново каждый день

Урок 14 Постарайся сделать счастливым хотя бы одного человека

Урок 15 Раскрой тайну жизни в мгновениях каждого дня

Урок 16 Если не можешь быть скалой, будь волной

Урок 17 Дари не жалея

Урок 18 Учи и учись. Каждый человек – и твой ученик, и твой учитель

Урок 19 Молись, веря в каждое слово

Урок 20 Приходи вовремя

Урок 21 Мечтай масштабно

Урок 22 Советуйся с собственной душой

Урок 23 Вступай в игру

Урок 24 Не бойся. Бог не всегда выбирает сильных

Урок 25 Благодари жизнь

Урок 26 Сделай свою жизнь молитвой

Урок 27 Верь в изобилие

Урок 28 Стань светом во тьме

Урок 29 Утешай больных. Когда все остальные бегут, останься

Урок 30 Избавься от «сознания бедняка»

Урок 31 Взбираясь – тащи

Урок 32 Будь оригиналом. Проложи собственную тропу

Урок 33 Используй силу надежды

Урок 34 Обдумывай свои слова

Урок 35 Прислушивайся к интуиции

Урок 36 Записывай пожелания

Урок 37 Объединяйся с другими

Урок 38 Стань учителем своему ребенку

Урок 39 Замещай негатив позитивом

Урок 40 Целься выше

Урок 41 Исполни чью-то мечту

Урок 42 Расставь приоритеты

Урок 43 Люби Бога и других людей

Урок 44 Не уходи раньше, чем случится чудо

Урок 45 Примиряйся скорее – пока это еще возможно

Урок 46 Заглуши внешний шум

Урок 47 Оставайся открытым миру

Урок 48 Переживай страх – и действуй

Урок 49 Оставь наследие, которое не сможет уничтожить время

Урок 50 Сделай стоящим каждый час своей жизни