Регина Бретт - У Бога всегда есть работа для тебя

В последние пять лет я выступала перед тысячами людей на бесчисленных мероприятиях и ав- тограф-сессиях. Вопрос, который мне задавали чаще всего: «О чем будет ваша следующая книга?»

Когда я отвечала, что хочу написать книгу, которая помогла бы людям находить больше смысла и воодушевления в работе и жизни, мои слушатели оживлялись и говорили, что хотят прочесть такую книгу прямо сейчас.

Итак, вот она.

«У Бога всегда есть работа для тебя» — это сборник вдохновляющих эссе, историй и статей, содержащих уроки, цель которых — помочь людям увидеть свою работу и жизнь в новом свете.

Она предназначена для тех, кто разлюбил свою работу.

Она предназначена для тех, кто любит свою работу, но хочет найти больше смысла в других сферах своей жизни.

Она предназначена для людей безработных, делающих то, что не соответствует их квалификации, или оказавшихся не на своем месте.

Она предназначена для того, кто пережил крушение своих планов, временно или навсегда.

Она предназначена для тех, кто делает первые шаги в мире трудоустройства и хочет знать, что ему написать на этом чистом листе.

Она предназначена для людей, которые вышли на пенсию или больше не могут работать, но хотят жить более осмысленной жизнью.

Она предназначена для людей, которые влюблены в свою работу так сильно, что им хочется вдохновлять других на поиски уникального призвания в этой жизни.

Она предназначена для людей вроде меня, которые когда-то чувствовали себя потерянными в жизни и бесцельно брели по разбитой дороге. И эта дорога в конце концов привела их именно в то место, которое идеально им подходит. Я верю, что такое идеальное место приготовлено для каждого из нас. Наша задача — найти его. Или расслабиться и позволить ему самому найти нас.

Я написала эту книгу, чтобы помочь вам обрести дело, которое вы полюбите, и строить жизнь, которая вам нравится, на фундаменте своей работы. Вне зави-

симости от того, кто ваш начальник, каков ваш доход, что творится в экономике, — вы способны развивать, обогащать и углублять собственную жизнь и жизнь других людей.

Эти уроки — итог моего 18-летнего жизненного опыта в роли матери-одиночки и женщины, перенесшей рак груди. Это вывод из жизненных историй других людей, которых я встречала за 29 лет журналистской деятельности и в других ситуациях. Я надеюсь, что каждый из этих уроков поможет вам с утра вскакивать с постели в радостном предвкушении, испытывать прилив сил в обеденный перерыв, спокойно чувствовать себя по вечерам. Но может быть, они просто придадут вашему миру ускорение или добавят ему ярких красок, чтобы вы смогли сделать осмысленными свою работу и жизнь.

Регина Бретт - У Бога всегда есть работа для тебя

2016. — 416 с.

ISBN 978-5-699-81878-5

Регина Бретт - У Бога всегда есть работа для тебя - Оглавление

Вступление

Урок 1. Когда не получаешь желаемого, получаешь нечто лучшее — опыт

Урок 2. Все меняется, когда меняешься ты

Урок 3. Зарыв свои таланты в землю, не заставишь их вырасти

Урок 4. Как тебя называть — решать людям. Как на это реагировать — решать тебе

Урок 5. В драме жизни нет маленьких ролей

Урок 6. Давай другим второй шанс произвести первое впечатление

Урок7. Любая работа настолько волшебна, насколько волшебной ее делаешь ты

Урок 8. Времени хватает на все — но не на все сразу

Урок 9. ТЬлько ты сам можешь определить свою ценность

Урок 10» Даже у ошибок есть право на существование

Урок 11. Если тебе так уж надо в чем-то сомневаться, усомнись в своих сомнениях

Урок 12. Иногда работа твоей мечты — это работа, которая у тебя уже есть

Урок 13. Чаще всего единственный, кто стоит у тебя на пути, — это ты сам

Урок 14. Бог не перестает говорить

Урок 15. Делай добрее жизнь этого мира

Урок16. Порой твоя миссия раскрывается мгновение за мгновением

Урок 17. Когда все рушится, на самом деле может оказаться, что все встает на свои места

Урок18. Когда терпишь неудачу, делай это с пользой

Урок 19. ТЬою судьбу определяет выбор, а не только случай

Урок 20. Важно не то, что делаешь ты, а то, что Бог может делать с твоей помощью

Урок 21. Вместо того чтобы пытаться быть лучшим в мире, старайся быть лучшим ради мира

Урок 22. Если можешь кому-то помочь, помоги: если можешь кому-то навредить, не вреди

Урок 23. Важно знать и свою суперспособность, и свой криптонит

Урок 24. Бог завершает наши труды

Урок 25. Не все, что засчитывается, можно сосчитать

Урок 26. Не путай свою работу со своей ценностью

Урок 27. Расчисти путь для того, кто идет за тобой

Урок 28. ТЬ, что кто-то идет не твоим путем, еще не значит; что он заблудился

Урок 29. Расширяй свою зону комфорта, чтобы было комфортнее другим

Урок 30. Не ныть на яхте!

Урок 31. Никто не может опустошить тебя без твоего разрешения

Урок 32. Жизнь слишком разнообразна, чтобы заставлять ее пройти быстрее

Урок 33. Вместо того чтобы планировать лучшую жизнь, начни ею жить

Урок 34. Этому миру нужны люди, живущие полной жизнью

Урок 35. Лучшее применение жизни — любовь

Урок 36. Чтобы выяснить, кто ты есть, откажись от того, кем ты не являешься

Урок 37. Вначале настройся, затем действуй

Урок 38. Самый важный начальник, перед которым ты отвечаешь, — это твоя совесть

Урок 39. Сила — это внутренняя работа

Урок 40. Запуск твоей жизни зависит от тебя

Урок 41. События происходят не с тобой; они происходят для тебя и для других

Урок 42. Живи с песней внутри

Урок 43. Никакие твои желания не плывут против течения, так что перестань барахтаться

Урок 44. Создай островок величия прямо там, где ты есть

Урок 45. Даже когда ты кажешься себе невидимкой, твоя работа видна всем

Урок 46. Уровень жизни зависит от того, что получаешь; жизнь зависит от того, что отдаешь

Урок 47. Будь чьим-нибудь героем

Урок 48. Чтобы было, на что опереться, мы сами должны быть опорой

Урок 49. Если не хочешь терзаться сожалениями в конце жизни, завершай без сожалений каждый день

Урок 50. Найди свой «грааль». Будь тем, кем предназначил тебе быть Бог, — и ты зажжешь этот мир

Благодарности

Об авторе