Серия «Контуры христианского богословия» под редакцией Джеральда Брея

Серия книг «Контуры христианского богословия» охватывает основные разделы христианской догматики.

Данная книга, посвященная учению о Боге, должна стать первым томом в серии «Контуры христианского богословия».

В данном томе я довольно подробно рассматриваю этот вопрос и пытаюсь навести мосты между евангельским пониманием этого учения и более широкой христианской традицией. Читатели, несомненно, заметят, что я уделяю много места восточно-православному пониманию Троицы, что объясняется следующими причинами. Во-первых, восточное учение важно и интересно само по себе, хотя до недавнего времени западное богословие пренебрегало им. Во-вторых, у него есть неожиданные точки соприкосновения с евангельским учением, на что необходимо обратить внимание, поскольку мы живем во время экуменического диалога.

В-третьих, одна из заявленных целей данной серии — изучение новых достижений в современном богословии, а начиная с 1945 года рост исследований восточно-православного богословия был просто феноменальным. Это не значит, что мой подход к восточному богословию целиком восторженный и некритичный. Напротив, я стремлюсь отдать должное богословской традиции, которая незаслуженно находилась долгое время в пренебрежении, и показать, в чем евангельские богословы могут согласиться с ней, а с чем будут вынуждены выразить несогласие.

Также следует сказать, что хотя данная книга написана с позиции евангельского богословия, как его обычно понимают консервативные англоязычные богословы, это не значит, что я излагаю эту позицию некритично как догму. Я показываю, что евангельское богословие обходило молчанием некоторые важные вопросы и из-за этого не развивалось должным образом. В то же время я выдвигаю возражения и против других форм христианства. Возможно, иногда я делаю это излишне резко, так что приверженцам критикуемых взглядов моя критика может показаться несправедливой. Если я на самом деле исказил какую-либо позицию, то я заранее приношу свои извинения и буду рад, если кто-то поправит меня.

Однако я прошу тех, кто потенциально может быть не согласен со мной, задуматься о том, что они могли неправильно понять евангельское учение, изложенное мною в этой книге, а также признать, что я и сам критикую евангельское богословие, когда вижу его слабости. Мое собственное критическое отношение становится особенно очевидным в последней главе, в которой я призываю евангельских верующих вернуться к серьезному богословию, чтобы противодействовать формам веры, сосредоточенным на опыте и грозящим уничтожить богословие как таковое.

Джеральд Брей - Бог

Пер. с англ. — Минск: Позитив-центр, 2015. — 268 с.

ISBN 978-0-8308-1531-9 (англ.)

ISBN 978-985-6983-59-0 (рус.)

Джеральд Брей - Бог - Контуры христианского богословия - Содержание

Общее предисловие к серии

Предисловие

Глава 1. Наше знание о Боге

Глава 2. Природа Бога

Глава з. Один Бог в трех лицах

Глава 4. Лица и природа Бога

Глава 5. Приоритет лиц в Боге

Глава 6. Создание современного евангельского богословия

Для дальнейшего чтения

Именной указатель

Библейский указатель