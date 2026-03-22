Джеральд Брей - Бог - Контуры христианского богословия
Category Theology, Educational
Series Контуры христианского богословия (7 books)

Серия «Контуры христианского богословия» под редакцией Джеральда Брея

Серия книг «Контуры христианского богословия» охватывает основные разделы христианской догматики.

Данная книга, посвященная учению о Боге, должна стать первым томом в серии «Контуры христианского богословия».

В данном томе я довольно подробно рассматриваю этот вопрос и пытаюсь навести мосты между евангельским пониманием этого учения и более широкой христианской традицией. Читатели, несомненно, заметят, что я уделяю много места восточно-православному пониманию Троицы, что объясняется следующими причинами. Во-первых, восточное учение важно и интересно само по себе, хотя до недавнего времени западное богословие пренебрегало им. Во-вторых, у него есть неожиданные точки соприкосновения с евангельским учением, на что необходимо обратить внимание, поскольку мы живем во время экуменического диалога.

В-третьих, одна из заявленных целей данной серии — изучение новых достижений в современном богословии, а начиная с 1945 года рост исследований восточно-православного богословия был просто феноменальным. Это не значит, что мой подход к восточному богословию целиком восторженный и некритичный. Напротив, я стремлюсь отдать должное богословской традиции, которая незаслуженно находилась долгое время в пренебрежении, и показать, в чем евангельские богословы могут согласиться с ней, а с чем будут вынуждены выразить несогласие.

Также следует сказать, что хотя данная книга написана с позиции евангельского богословия, как его обычно понимают консервативные англоязычные богословы, это не значит, что я излагаю эту позицию некритично как догму. Я показываю, что евангельское богословие обходило молчанием некоторые важные вопросы и из-за этого не развивалось должным образом. В то же время я выдвигаю возражения и против других форм христианства. Возможно, иногда я делаю это излишне резко, так что приверженцам критикуемых взглядов моя критика может показаться несправедливой. Если я на самом деле исказил какую-либо позицию, то я заранее приношу свои извинения и буду рад, если кто-то поправит меня.

Однако я прошу тех, кто потенциально может быть не согласен со мной, задуматься о том, что они могли неправильно понять евангельское учение, изложенное мною в этой книге, а также признать, что я и сам критикую евангельское богословие, когда вижу его слабости. Мое собственное критическое отношение становится особенно очевидным в последней главе, в которой я призываю евангельских верующих вернуться к серьезному богословию, чтобы противодействовать формам веры, сосредоточенным на опыте и грозящим уничтожить богословие как таковое.

  • Пер. с англ. — Минск: Позитив-центр, 2015. — 268 с.

  • ISBN 978-0-8308-1531-9 (англ.)

  • ISBN 978-985-6983-59-0 (рус.)

Джеральд Брей - Бог - Контуры христианского богословия - Содержание

Общее предисловие к серии

Предисловие

  • Глава 1. Наше знание о Боге

  • Глава 2. Природа Бога

  • Глава з. Один Бог в трех лицах

  • Глава 4. Лица и природа Бога

  • Глава 5. Приоритет лиц в Боге

  • Глава 6. Создание современного евангельского богословия

Для дальнейшего чтения

Именной указатель

Библейский указатель

Related Books

All Books