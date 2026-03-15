Разнообразие тем позволяет только кратко остановиться на каждой из них. Главная цель книги — показать важность каждого аспекта благочестия и дать несколько практических советов для их развития. Надеюсь, это вызовет у читателей особый интерес к некоторым из них. Исследуя тему благочестия в христианском характере, я был поражен, как мало написано об этом. Это и заставляло меня больше углубляться в Писание, чем пользоваться произведениями, написанными другими авторами. Поэтому я сделал открытия в некоторых аспектах данной темы. Единственное преимущество в этих исследованиях заключается в личном тридцатилетием изучении Библии с использованием методов и пособий, доступных всякому христианину. Передавая свою работу в печать, я волнуюсь, помня предупреждение Апостола Иакова: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Я отлично сознаю собственную нужду в духовном росте во многих сферах, затронутых в этой книге, и молюсь, чтобы как автор, так и читатели вместе достигали зрелости в благочестии.

Джери Бриджес - Благочестие

1995 Отпечатано в типографии издательства «Христианин» СЦ ЕХБ 200стр

Джери Бриджес - Благочестие - Оглавление

1. БЛАГОЧЕСТИЕ НА ВСЕ ПОЛЕЗНО

2. ПОСВЯЩЕНИЕ БОГУ

3. УПРАЖНЯЙ СЕБЯ В БЛАГОЧЕСТИИ

4. ПОИСКИ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

5. ОБЛЕЧЕНИЕ В БОЖИЙ ХАРАКТЕР

6. СМИРЕНИЕ

7. БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ

8. БЛАГОДАРЕНИЕ

9. РАДОСТЬ

10. СВЯТОСТЬ

11. САМООБЛАДАНИЕ

12. ВЕРНОСТЬ

13. МИР

14. ТЕРПЕНИЕ

15. КРОТОСТЬ

16. БЛАГОСТЬ И ДОБРОТА

17. ЛЮБОВЬ

18. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ