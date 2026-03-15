Книга Джеррі Бріджеса «Благословення смирення: Заповіді блаженства на кожен день» — це практичний посібник із формування християнського характеру через глибоке осмислення Нагірної проповіді Христа. Автор ставить за мету показати, що смирення — це не ознака слабкості чи пасивності, а фундамент, на якому будуються всі інші чесноти і без якого неможливе справжнє щастя. Основна ідея твору полягає в тому, що «заповіді блаженства» є не просто етичними ідеалами, а портретом серця, повністю залежного від Божої благодаті, де кожна ступінь смирення відкриває двері для нових благословень та внутрішнього спокою.

Змістовна частина книги послідовно розбирає кожне з восьми блаженств, представлених у Євангелії від Матвія. Бріджес детально аналізує, що означає бути «вбогим духом», «засмученим» або «лагідним» у контексті сучасного життя, очищаючи ці поняття від хибних стереотипів та релігійного ханжества. Автор підкреслює, що смирення починається з чесного визнання свого духовного банкрутства перед Богом і продовжується у повсякденних стосунках з оточуючими людьми. Книга наповнена практичними прикладами та запитаннями для самоперевірки, які допомагають читачеві побачити приховану гординю та замінити її довірою Божому промислу, перетворюючи вивчення Біблії на щоденний процес перетворення волі та розуму.

Текст написаний у характерному для Бріджеса стилі — ясному, логічному та глибоко вкоріненому у Святому Письмі. Як визнаний майстер духовного наставництва, автор уникає складних богословських конструкцій, воліючи говорити прямо до серця та совісті віруючого. Робота служить чудовим інструментом для щоденного читання та духовної дисципліни, допомагаючи християнину не просто знати про заповіді, а й втілювати їх у життя. Це читання нагадує про те, що шлях до справжньої величі в Божому Царстві завжди лежить через долину смирення, а нагородою за цей шлях стає ні з чим не порівнянна прихильність Творця.

Джеррі Бріджес – Благословення смирення – Заповіді блаженства на кожен день

Переклала з англійської Марина Білонога. – Киів: «Нард», 2021. – 128 с.

ISBN 978-966-8795-58-9

Джеррі Бріджес – Благословення смирення – Зміст

Подяка

Примітка для читача

Вступ

Розділ 1. Приписи й обітниці

Розділ 2. Вбогі духом

Розділ 3. Засмучені

Розділ 4. Тихі

Розділ 5. Голодні та спраглі справедливості

Розділ 6. Милосердні

Розділ 7. Чисті серцем

Розділ 8. Миротворці

Розділ 9. Переслідувані за правду

Розділ 10. Смирення і євангеліє

Поради для обговорення

Примітки