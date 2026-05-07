Бриль - Руны и магия кельтов

Кельтская магия всегда была окружена ореолом таинственности. Известно, что выдающиеся кельтские маги покоряли силы природы, умели разговаривать с животными, могли вызвать засуху или дождь, наслать попутный ветер или бурю, навести на человека болезнь или исцелить безнадежно больного. Они действительно обращались с животными, деревьями, силами природы (ветрами, дождями и пр.) как с живыми существами. Все эти явления и силы были для них личностями, а когда мы относимся к чему-то как к живому существу, с этим проще наладить контакт.

В своих магических практиках кельты могли установить связь между собой и внешними процессами, вовлечь себя в ситуацию, подчинить себе тот или иной процесс. Такая связь возникала во время ритуалов. И эта связь может стать настолько сильной, что маг полностью объединится с тем процессом или явлением, которое он стремится контролировать.

Бриль М. – Руны и магия кельтов. Полный курс

— СПб.:

Вектор, 2013. — 160 с. — (Практики для начинающих).

ISBN 978-5-9684-1792-3

Бриль М. – Руны и магия кельтов. Полный курс - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ В КЕЛЬТСКУЮ МАГИЮ

Кельтские боги

Символы и талисманы кельтов

Ритуальные предметы

МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Ритуалы

Кельтская заповедь

Охранительное и защитное заклинание

Заклинание перед ритуалом

Медитация Центра

Медитация Силы

Практика «Три царства»

Ритуал «Три Луча»

Ритуал Озарения

Ритуал туманного края

Ритуал Открытой Двери

Ритуал помощи предков в исцелении

Ритуал Противоположного

Ограждение от мира

Вызывание Стража

Вызывание лесного бога

Вызывание вещего сна

Рунические гадания

Значение рун

Рунические расклады

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Гадания

Коелберн

Камни Трискеля

Гадания на жениха

Говорящие камни

Карточный расклад «Кельтский крест»

Гадание-ритуал «Тропа удачи»

Кельтский гороскоп

Береза (24 декабря — 20 января)

Рябина (21 января — 17 февраля)

Ясень (18 февраля — 17 марта)

Ольха (18 марта — 14 апреля)

Ива (15 апреля — 12 мая)

Боярышник (13 мая — 9 июня)

Дуб (10 июня — 7 июля)

Остролист (8 июля — 4 августа)

Орех (5 августа — 1 сентября)

Виноград (2 сентября — 29 сентября)

Плющ (30 сентября — 27 октября)

Тростник (28 октября — 24 ноября)

Бузина (25 ноября — 22 декабря)

Целительство

Способы лечения, снятие сглаза и порчи

Растения Земли

Растения Воды

Растения Воздуха

Растения Огня

ПОСЛЕСЛОВИЕ