Брилл - Лекции по психоаналитической психиатрии

Лекции проф. А. Брилла — основателя психоаналитического движения в США — посвящены интерпретации понятий «описательной» психиатрии с позиций психоанализа и традиционно входят в программу по усовершенствованию психиатров, психологов, сексологов, невропатологов.Манера изложения материала делает лекции доступными всем интересующимся психологией и психиатрией. Автор предлагает психоаналитическое понимание «рока судьбы» — причин постоянного краха некоторых людей в деловых начинаниях, любви, непрекращающихся конфликтов и вообще жизни под гнетом тревог, страхов, депрессии.

Издание предназначено для студентов и профессионалов в области психологии, психотерапии и психиатрии.

Брилл Абрахам - Лекции по психоаналитической психиатрии

Пер. с англ., вступ. ст. А. Хавина. — М.: Академический проект, 2020. — 277 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2698-8

Брилл Абрахам - Лекции по психоаналитической психиатрии – Содержание

Вступительная статья. Психиатрия и клиническая психология — время перемен (Размышления по поводу лекций А. Брилла) (А. Хавин)

ЛЕКЦИЯ I

1. Введение: цель курса.— 2. Психиатрия периода 1900 г. Деятельность Адольфа Майера.— 3. Гипнотизм — «забава» в клинической и частной практике. Доктор Квэкенбос и гипнотизм.— 4. Состояние психиатрии и психотерапии в Париже. Клиника Пьера Мари и психотерапия изоляцией.— 5. Применение Блейлером и Юнгом психоанализа в психиатрии (Бургхёлцли, Цюрих). Теория комплекса и ассоциативный метод. Шоковая терапия в лечении шизофрении. Аффективность в понимании Блейлера.— 6. Психоаналитический подход к психиатрии. Юнг о психологии больных деменцией прекокс. Шизофрения — специфическое психическое развитие. Истории заболевания шизофренией студентов колледжа. Брейер и Фрейд о психогенезе истерии. Расширение понятия «сексуальность» в сравнении с дофрейдовским периодом. Возражение Мортона Принса против термина «гомосексуализм».— 7. О важности завоевания доверия пациентов. Влияние внушения на больных с кататоническим синдромом.

ЛЕКЦИЯ II

1. Взгляды Шарко на происхождение и устранение симптомов при истерии. — 2. Случай Анны О. Конверсиoнные симптомы и метод катарсиса. — 3. Представление Бабинского об истерии как болезни внушения. Концепция Брейера и Фрейда об «отреагировании». — 4. Теоретические представления Эрвина Странского о диспропорции между ноопсихикой и тимопсихикой. Элементарные механизмы психики по Блейлеру: индивидуальный опыт и «эрги». — 5. Расторжение научного сотрудничества Брейера и Фрейда. — 6. Освобождение катартического метода от гипнотизма. Эксперименты Бернгейма с постгипнотической амнезией. Свободные ассоциации и их интерпретация — сущность психоанализа. — 7. Вытеснение и подавление. Нормальная и невротическая конституция. Случай истероэпилепсии. Определение катексиса. — 8. Истерические симптомы как «памятники прошлому». — 9. Симптомы в качестве замены удовлетворения. «Либидо» и сексуальность. О приспособлении больных истерией к супружеской жизни.

ЛЕКЦИЯ III

1. Интерес Блейлера и Фрейда к биологии. Подчеркивание проблемы наследственности.— 2. Об унаследовании приобретенных характеристик. Ламарк, Дарвин и другие. Одаренность: способность к мгновенному счету; «гениоты».— 3. Память. Постгипнотическое внушение. Бессознательная память, мнемизм. Воззрения Эвальда Геринга и Ричарда Симона: энграммы и экфория. Примеры бессознательной памяти у животных и человека. Различия в поведении ребенка человека и детеныша животного.— 4. Уровни осознания. Отличие сознания и бессознательного от предсознательного. Иллюстрация примерами из клинической практики и личного опыта.— 5. Конфликт между цивилизацией и инстинктами. О сходстве поведения младенцев и туземцев из Новой Гвинеи. Функционирование органов чувств в повседневной жизни, во время войны, у примитивных народов и параноиков.— 6. О различии механизмов вытеснения у невротиков и психотиков. О причине устойчивости истерических симптомов.

ЛЕКЦИЯ IV

1. Личность и неврозы. Классификация Кречмера. Представление Блейлера о шизоидном и синтонном типах. Шизоидные и синтонные расы: индейцы и негры. Шизофрения как патологический процесс. О различии в предпосылках формирования неврозов и психозов. Роль состояния аффективной сферы в диагностике. Физиогномические признаки: симптом Чижа.— 2. Фрейд о структуре психики: эго, ид, суперэго. Врожденная «чистота сознания» по Локку. Два основных инстинкта — голод и любовь. Эго в описании Блейлера и Фрейда. Детерминизм и «свобода воли». Эго у животных: птиц, тигров и т. д. Суперэго (или сознание). Развитие суперэго и его дефицит у преступников.— 3. Психический аппарат в норме и патологии. Ид в состоянии напряжения. Анализ остроумия. Взгляды профессора Тейлора на мастурбацию. «Психопатология обыденной жизни» по Фрейду.— 4. Состояние напряжения и закон Фехнера. Сексуальная идиотия.— 5. Наследственность и судьба. Об унаследовании шизофрении. Истоки формирования суперэго.

ЛЕКЦИЯ V

1. Рассмотрение проблемы детерминизма на примере заболевания корью.— 2. Функции психического аппарата. Механизм перемещения (психогенез боли в руке у девушки, страдающей истерией). Важность особенностей эротики в символическом значении «истерогенных зон». Определение либидной реализации. Закономерности ошибочных действий. Случай потери драгоценного перстня с рубином. Супружество и символика обручального кольца.— 3. Символические действия. Механизм проекции у шизофреников. Дереизм у больной шизофренией, состоящей в браке с импотентом. Различия в структуре патологии у психоневротиков, шизофреников и меланхоликов.— 4. Сходство механизмов искажения при остроумии и образовании психопатологических симптомов. Особенности сексуальной реализации пожилых респектабельных мужчин в современной жизни.— 5. Разграничение Фрейдом актуальных неврозов и психоневрозов. Астенический синдром. Невроз тревоги и ипохондрический невроз. Неврозы переноса. Штекель о сущности истерических фобий. Истерия и компульсивный невроз. Перенос при неврозах, психозах и в повседневной жизни.— 6. Определение объекта сексуальной направленности. Эмпатический индекс. Курабельность различных неврозов. Различия в символическом выражении желаний при разных неврозах.— 7. О нецелесообразности наблюдения за психоаналитическим сеансом. Специфика дереизма у больных с маниакальным синдромом. О людях с отсутствием чувства юмора.

ЛЕКЦИЯ VI

1. Первые впечатления и перенос. Страх перед незнакомыми людьми. Об ошибочности понимания любовных отношений между мужчиной и женщиной как переноса.— 2. Механизм переноса в психоневрозах. О возможности переноса у психотиков. Случай педофилии. Скрытность маленьких девочек относительно сексуального опыта со взрослыми. Филогенетическая обусловленность сексуального поведения (случай негритянской девочки, перенесшей «кесарево сечение»).— 3. Фазы психосексуального развития. Цель нормальной жизни — генитальность и нахождение объекта. Распределение либидо при неврозах и перверсиях. О монографии Фрейда «Три вклада в теорию сексуальности». Отклонение от объекта (гомосексуализм, педофилия, зоофилия). Отклонение от цели — перверсии.— 4. Аутоэротизм, нарциссизм, латентный период, препубертатный и пубертатный периоды. Первое проявление формирующегося эго — оральная стадия. Анаклитическое отношение к матери. Наслаждение и насыщение в процессе питания. О значимости кормления грудью. Гнев и сопротивление, выражаемые ребенком посредством отношения к кормлению. Улучшение аппетита с помощью метода Марка Твена. Оральные проявления психотиков. Крикливость, сосание большого пальца, сосание неба. Курение, поэтическое творчество, ораторское искусство. Поцелуи как перемещение кверху сексуального аффекта.— 5. Важность образа матери в переживаниях взрослых. Как следует относиться к привычке ребенка сосать палец. О содержании понятия «актуальные неврозы».

ЛЕКЦИЯ VII

1. Анальносадистическая фаза. Воспитание контроля за отправлениями кишечника (китайский способ, метод профессора Хоулта). Сокрытие экскрементов у примитивных народностей. Замещение обоняния зрением. Вытеснение обонятельных ощущений взрослыми и употребление парфюмерии. Восприятие запахов различными расами. Агрессивность в детстве. О большей выраженности сексуальных проявлений у мальчиков, чем у девочек.— 2. Фаллическая фаза. Стимуляция гениталий ребенка при купании. Инфантильная мастурбация. Сосание большого пальца как сексуальная активность. Эрогенная и истерогенная зоны. Двигательная разрядка у детей и взрослых. Роль двигательного наслаждения в развлечениях. Раскачивание в религиозных ритуалах. Неприятие танцев основными религиями. Объединение различных ощущений в сексуальном акте. Тумесценция и контректация в классификации Альберта Молля.— 3. Хэвлок Эллис о тумесценции и детумесценции. Курт Левин о «теле как фаллосе». Хроническая тумесценция вследствие длительного ухаживания за возлюбленной. Объятия как причина тревоги.— 4. Эдипов комплекс. Ранний семейный роман. О наблюдениях за совместным сном ребенка с матерью в цивилизованном обществе, у малообразованных людей и примитивных народностей. Отец в качестве возмутителя спокойствия.— 5. Угрозы как причина формирования кастрационного комплекса у мальчиков; об усилении комплекса при обнаружении отсутствия пениса у девочек. Преодоление эдипова комплекса и приспособление к отцу. Выбор профессии и эмпатия к отцу.— 6. Об эдиповом комплексе у девочек. Зависть к пенису. Чувство неполноценности у девочек и их желание быть мальчиками.— 7. Нарциссическая фаза у мальчиков в 4–5летнем возрасте и ее отсутствие у девочек вплоть до половой зрелости.— 8. Как следует относиться к первертам. О женственности современной женщины.

ЛЕКЦИЯ VIII

1. Реактивные образования (плотины), созданные цивилизацией. Эмоциональные нарушения в период обучения контролю за отправлением кишечника. Фекалии как подарок ребенка родителям. Использование анальных функций в качестве «оружия». Случай женщины с периодическими вспышками гнева вследствие фиксации на ранних анальных переживаниях. Черты анальноэротического характера. Последствия анальной фиксации: компульсивные неврозы.— 2. Агрессивность и компульсивные неврозы. Замещение непосредственной агрессивности ругательствами. Воспрепятствование агрессивным побуждениям посредством проявления сочувствия. О необходимости взаимной симпатии в цивилизованном обществе. Неспособность к проявлению сочувствия у «моральных идиотов». Сублимация агрессивности призанятиях спортом: боксерские поединки, футбол и т. п. Фиксация агрессивных побуждений и зарождение садизма. Маркиз де Сад, «иглоукалыватели», любители щипать и обрезать косы. Клинические описания компульсивных невротиков с защитными ритуалами. Случаи, иллюстрирующие неврозы как негативы перверсий.— 3. Воспроизведение психотравмирующих фрагментов детства во взрослой жизни — основа неврозов. О сверхзаряженности либидной энергией органов чувств: случай доктора, влюбившегося в женский голос. Плотины против перверсий — скромность, мораль и отвращение. Невротические симптомы и сферы детской психотравмы.— 4. Об особенностях вытеснения у невротиков. О причинах более частого обнаружения перверсий у мужчин.

ЛЕКЦИЯ IX

1. Нарциссизм у нормальных и невротиков. Гомосексуальная ориентация при первом выборе любовного объекта.— 2. Нарциссическая фиксация при гомосексуализме и паранойе. Нарциссизм и эгоизм. Дружеская филантропия. Вытеснение материнского образа. Развитие гомосексуализма. Трансвестизм. Первичность пениса и кастрации. «Феи» и «танцы». Социальные и медикоправовые аспекты гомосексуализма в США.— 3. Паранойя — эволюция и характеристики. Десексуализация. Амбивалентность в проявлениях любви и ненависти. Нахождение объекта любви при паранойе.— 4. Бред преследования, сопутствующий гомосексуальному влечению (психоанализ клинического случая). Смягченные формы и варианты гомосексуализма и паранойи. Старые холостяки. Триолизм.— 5. Алкогольный бред ревности. Нормальная ревность. Бредовая ревность (клинический случай). Гомосексуальные тенденции у пожилых мужчин.— 6. Варианты фиксации на матери. Жены в роли сводниц своих мужей.

ЛЕКЦИЯ X